«Волшебные» люди со скромным сердцем

Эти люди не боятся смотреть жизни в лицоТе, у кого в сердце живет магия, не нуждаются в фокусах. Потому внутри них горит свой собственный свет, который дарит тепло и надежду всем вокруг. Они обладают важным качеством, которое называется эмпатия.Это смелые личности, которые делают невозможное возможным и, чаще всего, они даже не осознают в полной мере, как много они делают для нас. Обычно мы говорим о них, что они окружены «волшебной атмосферой» или наделены этим особым даром – превращать дождливые дни в солнечные.Общаться с таким типом людей очень приятно, и хотя психологи нам часто рекомендуют заботиться и ценить их, со своей стороны, мы посоветуем вам кое что получше — научитесь… имитировать их.Какие же психологические черты, помимо эмпатии, определяют этих «волшебных» людей, которым не нужны фокусы, чтобы быть особенными?«Волшебные» люди со скромным сердцемМы обычно говорим о таких людях, что они подлинные, ни на кого не похожие. Быть подлинным, в психологическом плане, включает в себя ряд интересных особенностей, которые могут быть определены следующими характеристиками:Те, кто наделен магией, не «гасят» волшебство других. По-настоящему скромные люди, обладающие этой «магией» понимают, что все мы находимся в одинаковом положении, и самое важное это уважать друг друга.Люди, обладающие магией, никогда не стараются вызвать жалость к себе, представляя себя жертвой обстоятельств, потому что они, как никто другой, понимают ценность эмоциональной уравновешенности.«Подлинные», аутентичные люди, которые восхищают других этой своей самобытностью, никогда не стремятся понравиться всем.Их внутренний свет, который характеризует их способ бытия, во многом обязан тому, что они чувствуют себя хорошо наедине с собой: они хорошо понимают себя. Они стремятся «быть», а не «казаться» и поэтому им свойственна некоторая, которую не все понимают.Они такие, какие они есть, ни больше, ни меньше. Независимо от того, в какой ситуации вы их встретите, в какое время и в каком контексте. Их характер никогда не меняется, они последовательны в своих ценностях и отношении к жизни.В них есть свет, есть магия, эта, которая всегда приносит нам улыбку даже в самые трудные дни. Такие люди обладают способностью распространять на других свою жизненную энергию и оптимизм.Только задумайтесь, не так-то просто передать эту энергию, которая приносит радость тем, кто живет под гнетом проблем или энтузиазм, который помогает нам пережить самые трудные времена. В то же время, этот тип личности способен увлекать нас своими словами и даже одним лишь своим присутствием. Они делают это потому, что предлагают нам уверенность и это приятное ощущение, что «верите ли вы этому или нет, все будет хорошо».Обладать магией это не значит обманывать других ради достижения своих целей. Обладать ей, прежде всего, это дать тем, кто находится рядом, почувствовать себя хорошо. Они достигают этого благодаря простым действиям, полным смирения.Они знают, что дружба, да и любые другие отношения, должны быть основаны на взаимном уважении и этом тихом диалоге, где сердце способно интуитивно понять потребности другого, чтобы помочь ему. Они обладают целостностью, и это то, что мы видим с самого первого дня знакомства. Мы знаем, что они всегда будут там ради нас и их скромная душа никогда не попросит ничего взамен, кроме самой дружбы.Мы не знаем, как они это делают, но у них есть врожденная способность «распутывать» жизненные клубки, давать укрытие во время шторма и дарить надежду, когда кажется, что все уже потеряно.Считается, что есть люди, которые рождаются с этим даром, делать вещи проще, но на самом деле, это результат того, что такие люди не боятся смотреть жизни в лицо.Нужно беречь и заботиться об этих друзьях и близких, которые каждый день вам дарят свою магию и привязанность, стоит перенять некоторые черты их характера.Не попадайте в зависимость от их «магии» и поддержки, чтобы чувствовать себя хорошо или справиться с проблемами. Ведь в вас тоже есть эта волшебная искра, из которой можно раздуть пламя. Усвойте их ценности, мужество и целостность, подражайте им.Если мы научимся искренне заботиться друг о друге, не ставя превыше всего наше эго, мир станет гораздо лучше. Привнесите в свою жизнь частичку магии!

Источник: nashaplaneta.su