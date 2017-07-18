Величайшие изобретения русских
Когда вам скажут, что Россия — это Родина лаптей и балалаек, усмехнитесь этому человеку в лицо и перечислите хотя бы 10 пунктов из этого списка. Считаю, что стыдно не знать такие вещи.
И это лишь малая часть:
1. П.Н. Яблочков и А.Н. Лодыгин – первая в мире электрическая лампочка
2. А.С. Попов — радио
3. В.К.Зворыкин (первый в мире электронный микроскоп, телевизор и телевещание)
4. А.Ф. Можайский — изобретатель первого в мире самолета
5. И.И. Сикорский — великий авиаконструктор, создал первый в мире вертолёт, первый в мире бомбардировщик
6. А.М. Понятов – первый в мире видеомагнитофон
7. С.П.Королев – первая в мире баллистическая ракета, космический корабль, первый спутник Земли
8. А.М.Прохоров и Н.Г. Басов — первый в мире квантовый генератор — мазер
9. С. В.Ковалевская (первая в мире женщина — профессор)
10. С.М. Прокудин-Горский – первая в мире цветная фотография
11. А.А.Алексеев — создатель игольчатого экрана
12. Ф.А. Пироцкий – первый в мире электрический трамвай
13. Ф.А.Блинов – первый в мире гусеничный трактор
14. В.А. Старевич — объёмно-мультипликационное кино
15. Е.М. Артамонов – изобрёл первый в мире велосипед с педалями, рулём, поворачивающимся колесом
16. О.В. Лосев — первый в мире усилительный и генерирующий полупроводниковый прибор
17. В.П. Мутилин – первый в мире навесной строительный комбайн
18. А. Р. Власенко — первая в мире зерноуборочная машина
19. В.П. Демихов – первым в мире осуществил пересадку лёгких и первым создал модель искусственного сердца
20. А.П. Виноградов – создал новое направление в науке — геохимию изотопов
21. И.И. Ползунов – первый в мире тепловой двигатель
22. Г. Е. Котельников — первый ранцевый спасательный парашют
23. И.В. Курчатов – первая в мире АЭС (Обнинская), также под его руководством была разработана первая в мире водородная бомба мощностью 400 кт, подорванная 12 августа 1953 года. Именно Курчатовский коллектив разработал термоядерную бомбу РДС-202 (Царь-бомба) рекордной мощности 52 000 кт.
24. М. О. Доливо-Добровольский – изобрёл систему трехфазного тока, построил трехфазный трансформатор, чем поставил точку в споре сторонников постоянного (Эдисон) и переменного тока
25. В. П. Вологдин — первый в мире высоковольтный ртутный выпрямитель с жидким катодом, разработал индукционные печи для использования токов высокой частоты в промышленности
26. С.О. Костович — создал в 1879 году первый в мире бензиновый двигатель
27. В.П.Глушко — первый в мире эл/термический ракетный двигатель
28. В. В. Петров – открыл явление дугового разряда
29. Н. Г. Славянов – дуговая электросварка
30. И. Ф. Александровский – изобрёл стереофотоаппарат
31. Д.П. Григорович – создатель гидросамолета
32. В.Г.Федоров — первый в мире автомат
33. А.К.Нартов – построил первый в мире токарный станок с подвижным суппортом
34. М.В.Ломоносов – впервые в науке сформулировал принцип сохранения материи и движения, впервые в мире начал читать курс физической химии, впервые обнаружил на Венере существование атмосферы
35. И.П.Кулибин – механик, разработал проект первого в мире деревянного арочного однопролетного моста, изобретатель прожектора
36. В.В.Петров – физик, разработал самую большую в мире гальваническую батарею; открыл электрическую дугу
37. П.И.Прокопович – впервые в мире изобрёл рамочный улей, в котором применил магазин с рамками
38. Н.И.Лобачевский – Математик, создатель «неевклидовой геометрии»
39. Д.А.Загряжский – изобрёл гусеничный ход
40. Б.О.Якоби – изобрёл гальванопластику и первый в мире электродвигатель с непосредственным вращением рабочего вала
41. П.П.Аносов – металлург, раскрыл тайну изготовления древних булатов
42. Д.И.Журавский – впервые разработал теорию расчетов мостовых ферм, применяемую в настоящее время во всем мире
43. Н.И.Пирогов – впервые в мире составил атлас “Топографическая анатомия”, не имеющий аналогов, изобрел наркоз, гипс и многое другое
44. И.Р. Германн – впервые в мире составил сводку урановых минералов
45. А.М.Бутлеров – впервые сформулировал основные положения теории строения органических соединений
46. И.М.Сеченов – создатель эволюционной и других школ физиологии, опубликовал свой основной труд “Рефлексы головного мозга”
47. Д.И.Менделеев — открыл периодический закон химических элементов, создатель одноименной таблицы
48. М.А.Новинский – ветеринарный врач, заложил основы экспериментальной онкологии
49. Г.Г.Игнатьев – впервые в мире разработал систему одновременного телефонирования и телеграфирования по одному кабелю
50. К.С.Джевецкий — построил первую в мире подводную лодку с электродвигателем
51. Н.И.Кибальчич — впервые в мире разработал схему ракетного летательного аппарата
52. Н.Н.Бенардос — изобрёл электросварку
53. В.В.Докучаев – заложил основы генетического почвоведения
54. В.И.Срезневский – Инженер, изобрёл первый в мире аэрофотоаппарат
55. А.Г.Столетов — физик, впервые в мире создал фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте
56. П.Д.Кузьминский – построил первую в мире газовую турбину радиального действия
57. И.В. Болдырев — первая гибкая светочувствительная негорючая пленка, легла в основу создания кинематографа
58. И.А.Тимченко — разработал первый в мире киноаппарат
59. С.М.Апостолов-Бердичевский и М.Ф.Фрейденберг — создали первую в мире автоматическую телефонную станцию
60. Н.Д.Пильчиков – физик, впервые в мире создал и успешно демонстрировал систему беспроводного управления
61. В.А.Гассиев — инженер, построил первую в мире фотонаборную машину
62. К.Э.Циолковский – основоположник космонавтики
63. П.Н.Лебедев – физик, впервые в науке экспериментально доказал существование давления света на твердые тела
64. И.П.Павлов – создатель науки о высшей нервной деятельности
65. В.И.Вернадский — естествоиспытатель, создатель многих научных школ
66. А.Н.Скрябин – композитор, впервые в мире использовал световые эффекты в симфонической поэме “Прометей”
67. Н.Е.Жуковский – создатель аэродинамики
68. С.В.Лебедев — впервые получил искусственный каучук
69. Г.А.Тихов – астроном, впервые в мире установил, что Земля при наблюдении ее из космоса должна иметь голубой цвет. В дальнейшем, как известно, это подтвердилось при съемках нашей планеты из космоса
70. Н.Д.Зелинский – разработал первый в мире угольный высокоэффективный противогаз
71. Н.П. Дубинин — генетик, открыл делимость гена
72. М.А. Капелюшников – изобрел турбобур в 1922 году
73. Е.К. Завойский открыл электрический парамагнитный резонанс
74. Н.И. Лунин — доказал, что в организме живых существ есть витамины
75. Н.П. Вагнер – открыл педогенез насекомых
76. Святослав Федоров — первый в мире провёл операцию по лечению глаукомы
77. С.С. Юдин – впервые применил в клинике переливание крови внезапно умерших людей
78. А.В. Шубников – предсказал существование и впервые создал пьезоэлектрические текстуры
79. Л.В. Шубников – эффект Шубникова-де Хааза (магнитные свойства сверхпроводников)
80. Н.А. Изгарышев — открыл явление пассивности металлов в неводных электролитах
81. П.П. Лазарев — создатель ионной теории возбуждения
82. П.А. Молчанов – метеоролог, создал первый в мире радиозонд
83. Н.А. Умов — физик, уравнение движения энергии, понятие потока энергии; кстати, первым объяснил практически и без эфира заблуждения теории относительности
84. Е.С. Федоров — основоположник кристаллографии
85. Г.С. Петров — химик, первое в мире синтетическое моющее средство
86. В.Ф. Петрушевский — учёный и генерал, изобрел дальномер для артиллеристов
87. И.И. Орлов — изобрел способ изготовления тканых кредитных билетов и способ однопрогонной многократной печати (орловская печать)
88. Михаил Остроградский — математик, формула О. (кратный интеграл)
89. П.Л. Чебышев — математик, многочлены Ч. (ортогональная система функций), параллелограмм
90. П.А. Черенков — физик, излучение Ч. (новый оптический эффект), счетчик Ч. (детектор ядерных излучений в ядерной физике)
91. Д.К. Чернов — точки Ч. (критические точки фазовых превращений стали)
92. В.И. Калашников — это не тот Калашников, а другой, который первым в мире оснастил речные суда паровой машиной с многократным расширением пара
93. А.В. Кирсанов — химик-органик, реакция К. (фосфозореакция)
94. А.М. Ляпунов — математик, создал теорию устойчивости, равновесия и движения механических систем с конечным числом параметров, а также теорему Л. (одна из предельных теорем теории вероятности)
95. Дмитрий Коновалов — химик, законы Коновалова (упругости парарастворов)
96. С.Н. Реформатский — химик-органик, реакция Реформатского
97. В.А.Семенников — металлург, первым в мире осуществил бессемерование медного штейна и получил черновую медь
98. И.Р. Пригожин – физик, теорема П. (термодинамика неравновесных процессов)
99. М.М. Протодьяконов — ученый, разработал общепринятую в мире шкалу крепости горных пород
100. М.Ф. Шостаковский — химик-органик, бальзам Ш. (винилин)
101. М.С. Цвет — метод Цвета (хромотография пигментов растений)
102. А.Н. Туполев – сконструировал первый в мире реактивный пассажирский самолет и первый сверхзвуковой пассажирский самолет
103. А.С. Фаминцын — физиолог растений, первым разработал метод осуществления фотосинтетических процессов при искусственном освещении
104. Б.С. Стечкин — создал две великих теории — теплового расчёта авиационных двигателей и воздушно-реактивных двигателей
105. А.И. Лейпунский — физик, открыл явление передачи энергии возбужденными атомами и молекулами свободным электронам при столкновениях
106. Д.Д. Максутов — оптик, телескоп М. (менисковая система оптических приборов)
107. Н.А. Меншуткин — химик, открыл влияние растворителя на скорость химической реакции
108. И.И. Мечников — основоположников эволюционной эмбриологии
109. С.Н. Виноградский — открыл хемосинтез
110. В.С. Пятов — металлург, изобрел способ производства броневых плит прокатным методом
111. А.И. Бахмутский — изобрел первый в мире угольный комбайн (для добычи угля)
112. А.Н. Белозерский — открыл ДНК в высших растениях
113. С.С. Брюхоненко — физиолог, создал первый аппарат искусственного кровообращения в мире (автожектор)
114. Г.П. Георгиев — биохимик, открыл РНК в ядрах клеток животных
115. E. А. Мурзин – изобрел первый в мире оптико-электронный синтезатор «АНС»
116. П.М. Голубицкий – русский изобретатель в области телефонии
117. В. Ф. Миткевич – впервые в мире предложил применять трехфазную дугу для сварки металлов
118. Л.Н. Гобято — полковник, первый в мире миномет был изобретен в России в 1904 году
119. В.Г. Шухов — изобретатель, первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки
120. И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский — совершили первое русское кругосветное путешествие, изучили острова Тихого океана, описали жизнь Камчатки и о. Сахалин
121. Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев — открыли Антарктиду
122. Первый в мире ледокол современного типа — пароход русского флота “Пайлот” (1864), первый арктический ледокол — “Ермак”, построен в 1899 под руководством С.О. Макарова.
123. В.Н.Сукачёв (1880-1967)Он определил основные положения биогеоценологии. Основоположник биогеоценологии, один из основоположников учения о фитоценозе, его структуре, классификации, динамике, взаимосвязях со средой и его животным населением
124. Александр Hесмеянов, Александр Арбузов, Григорий Разуваев — создание химии элементоорганических соединений.
125. В.И. Левков — под его руководством впервые в мире были созданы аппараты на воздушной подушке
126. Г.Н. Бабакин — русский конструктор, создатель советских луноходов
127. П.Н. Нестеров — первым в мире выполнил на самолете замкнутую кривую в вертикальной плоскости, «мертвую петлю», названную впоследствии «петлей Нестерова»
128. Б. Б. Голицын — стал основателем новой науки сейсмологии
И всё это, лишь незначительная часть вклада русских в мировую науку и культуру. При этом здесь я не касаюсь вклада в искусство, в большую часть общественных наук, а это вклад далеко не маленький.
И кроме всего прочего, существует вклад в виде явлений и предметов, который я не учитываю в этом исследовании.
Таких, как «Автомат Калашникова», «Первый Космонавт», «Первый Экраноплан» и многие другие. Конечно же, перечислить всего невозможно. Но даже столь беглый взгляд, позволяет сделать нужные выводы…
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Источник: www.kramola.info
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Вангую налет на статью представителей мирового кочевья, неполживой интеллихенции, профессиональных руссофобов и прочей швали.