Уникальный колодец Рани ки вав

Рани-Ки-Вав (Rani Ki Vav) — ступенчатый колодец 11 столетия, расположенный в индийском городе Патан на берегу реки Сарасвати. Считается, что колодец был построен Удайямати, овдовевшей Королевой Бхимдева I (1022 — 1063 н. э.) в память о короле.

Бхимдев был сыном Мулараджа, основателя династии Соланки в Патане. Колодец был позже затоплен соседней рекой Сарасвати и затерян до конца 1980-х, когда его обнаружил и раскопали археологи. При раскопках великолепные резные фигурки и статуи колодца были найдены в нетронутом состоянии.

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Название «Рани-ки-вав» переводится как «Колодец шагов царицы». Под его последней ступенью, которая спускается к воде, обнаружили 30-метровый тайный ход, ведущий к городу Сидхпур. Скорее всего, он был построен на случай войны, для эвакуации правителей Патана. В июне 2014 года «Рани-ки-вав» занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Ступенчатый колодец — отличительная форма подземного водного ресурса и систем хранения воды на индийском субконтиненте. Такие сооружения строились с 3-го тысячелетия до н.э., эволюционируя с течением времени от простой ямы в песчаной почве к тщательно продуманным многоэтажным произведениям искусства и архитектуры. Рани-ки-Вав был построен в период, когда мастерство возведения колодцев было доведено до совершенства. Архитектурный стиль Мару-Гурьяра отражает изящество этой сложной техники и красоту деталей и пропорций. Рани-Ки-Вав является королем ступенчатых колодцев Индии. Чанд Баори в Раджастхане является еще одним исключительным примером этой технологии.

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Колодец, построенный в ступенчатом стиле мару-гурджара, имеет форму перевернутого конуса. Его лестница украшена 500 крупных и около 1000 мелких скульптур. Резервуар с водой находится на глубине 23 метра.



Спроектированный в виде перевернутого храма, колодец выдвигает на первый план неприкосновенность воды. Он разделен на семь лестничных пролетов со скульптурными группами высокого художественного уровня. Насчитывается более 500 больших скульптур и более тысячи маленьких, которые объединяют религиозные, мифологические и светские образы, часто ссылаясь на литературные работы. Четвертый уровень является самым глубоким и ведет в прямоугольный бак размерами 9.5 на 9.4 метров, с глубиной в 23 метра. Колодец располагается на самом нижнем уровне и состоит из шахты 10 метров в диаметре и 30 метров глубиной. Само здание имеет размеры в 64 на 20 метров.

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У самой нижней ступеньки находится вход в тоннель 30 километров длиной, ведущий в город Сидхпур под Патаном. Тоннель был построен специально для короля, который мог воспользоваться им в случае поражения во время войны. В настоящее время проход заблокирован камнями и грязью.



В 13-м веке геотектонические изменения привели к крупному наводнению и исчезновению реки Сарасвати, после которого колодец прекратил выполнять свои прямые функции. В течение почти семи веков колодец скрылся под толстым слоем пыли и ила, что и позволило этому чуду архитектуры сохраниться в идеальном виде до наших дней. Колодец был вновь обнаружен менее 30 лет назад.

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