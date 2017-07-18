У власти в социально-экономической сфере находятся либералы, и они должны уйти!

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвященного «главным страхам» россиян.

Согласно исследованию, людей больше всего беспокоит возможный рост цен.

Вопрос: «Боитесь ли вы роста цен, и почему у нас по ТВ все больше про Украину и про Сирию?»

Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации, действительный член РАЕН, доктор экономических наук:

«Вопрос о нормализации ситуации с ценами - это вопрос о смене власти...»

- Я не могу сказать, что боюсь роста цен, однако считаю это неизбежной неприятностью. Зачем боятся того, что и так неизбежно и к чему все мы уже давно привыкли?

Но я боюсь, что может произойти, скажем, девальвация рубля. В этом случае рост цен резко ускорится, и, конечно, это будет крайне неприятно!

Что касается вопроса о телевидении, то моя гипотеза заключается в следующем: для того чтобы остановить рост цен, государство должно начать исполнять свои служебные обязанности.

Государство должно изменить экономическую политику и в первую очередь начать ограничивать произвол монополий, то есть заботиться не о сверхприбылях тех, кто грабит потребителей, а об обществе.

Но, поскольку у нас у власти в социально-экономической сфере сейчас находятся либералы, это означает, что они и должны уйти от власти.

Вопрос о нормализации ситуации с ценами - это вопрос о смене власти, пусть даже только экономической, поэтому затрагивать эту тему, в общем-то, и неприятно, и опасно...

Вот наши средства массовой информации и концентрируются на тех темах, где государство действительно право и где его можно поддерживать.

Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и дальнего Востока, кандидат экономических наук:

«У нас членов правительства – в достатке, министерств – тоже в достатке...»

- Думаю, что любой нормальный человек не может не бояться роста цен. У меня много детей, есть внуки, правнуки... То есть семья большая, и, конечно, проблем тоже хватает.

У нас в стране незаметно растут цены на ГСМ, бензин, солярку, а раз так, то это автоматически перекладывается абсолютно на всё, в том числе и на сельскохозяйственную продукцию.

Так что у людей есть обоснованное недовольство ростом цен, особенно у селян. Думаю, что у нас в стране накопилось много вопросов на эту тему.

Похоже, у нас неуправляемая экономика, и никто даже не просчитывает те же потребительские индексы. А ведь это нужно обязательно делать и всё рассчитывать на месяц, и на квартал, и на полгода вперед!

Я уж не говорю про то, что никто не анализирует договорные обязательства торговых сетей...

Знаете, просто во всем нужен контроль! У нас же членов правительства – в достатке, министерств – тоже в достатке, все на местах и каждый понедельник проводят планерки.

За своим хозяйством в стране нужно не только хорошо следить, но и кому-то отвечать за тот же рост цен!

Почему по телевизору показывают только такие ток-шоу - да кто ж его знает? Наверное, они там все управляемые...

Я тоже иногда бываю на этих передачах и предлагаю говорить о делах у нас в стране. Ведь у нас очень много нерешенных или замалчиваемых проблем!

Цены в магазинах – это настроение людей, а его без причины портить не надо...