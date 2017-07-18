Сводки от ополчения Новороссии 18 июля 2017

Украинская армия нанесла мощный удар по ДНР – есть жертвы

За прошедшие сутки ВС Украины сорок один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Пострадавшие и убитые:

Макеевка, ул. Дальневосточная д. 7, Марутченко Николай Иванович 1947 г.р. Диагноз: МВТ, осколочное ранение головы. Состояние: тяжелое. Доставлен: ГБ №14, г.Донецка.

По адресу ул. Днепропетровская д. 16, Первушкин Александр Александрович 1964 г.р. Диагноз: МВТ, множественные осколочные ранения левой стороны тела. Доставлен: ГБ №14, г.Донецка

По адресу ул. Комсомольская д. 15, Антонова Елена Николаевна 1963 г.р. Диагноз: множественные осколочные ранения не совместимые с жизнью.

Разрушения:

пос. Спартак

— ул.Ленина д.5– прямое попадание с возгоранием. Нежилой, жертв нет.

17.07.17 в 20:20 в результате обстрела из миномёта калибра 82мм со стороны пос.Минеральное в направлении пос. Жабичево получили разрушения следующие домостроения:

г. Донецк

Куйбышевский р-н

— ул. Рыбалко д. 30б – прямое попадание в крышу частного 2-х этажного дома с возгоранием кровли.

ул. Руставели 32 Чичуй Нина Федоровна 1949 г.р.от госпитализации отказалась.

г. Ясиноватая

— ул. Гоголя д. 14 – поврежден фасад дома, остекление.

— ул. Гоголя д. 17 – поврежден фасад дома, остекление.

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В Донецке сгорел дом из-за обстрела ВСУ

Украинская армия вчера вечером нанесла удар по северной части Донецка, сгорел жилой дом.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«В Куйбышевском районе Донецка вечером в результате прямого попадания мины сгорел жилой дом», — сказал представитель командования.

По его словам, пожар в частном доме отмечен также в селе Спартак, в северном пригороде Донецка.

Под огонь украинских подразделений попал и район железнодорожного вокзала.

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Украинская армия три раза за сутки нарушила перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Калиновка, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

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ВСУ обстреляли Донецк, сгорел жилой дом (+ФОТО)

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Украинская армия сегодня вечером нанесла удар по северной части Донецка, в результате сгорел жилой дом. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР. «В Куйбышевском районе Донецка вечером в результате прямого попадания мины сгорел жилой дом. На месте работает пожарный расчет», — сказал представитель командования. По его словам, пожар в частном доме отмечен также в селе Спартак, в северном пригороде столицы. Под огонь украинских подразделений попал и район железнодорожного вокзала. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Читайте также: «Театр абсурда», — режиссер фильма «Крым» о ноте Киева в адрес Минска

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