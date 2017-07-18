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«Свидетели» ликвидированы, имущество отобрано

09:04. 18 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

«Свидетели» ликвидированы, имущество отобрано

Религиозная организация «Свидетели Иеговы» окончательно запрещена в России как экстремистская. Точку в истории ее существования в нашей стране 17 июля поставила Апелляционная коллегия Верховного суда. Ликвидированы также 395 региональных отделений организации, а ее имущество обращено в доход государства. Сами «Свидетели» пообещали жаловаться в Европейский суд по правам человека и другие международные организации.

Постановление о ликвидации в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» вступило в законную силу – 17 июля 2017 года Верховный суд назвал законным решение о признании сообщества экстремистской организацией, что предполагает запрет на всякую деятельность.

«Решение Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года, в котором удовлетворено требование министерства юстиции Российской Федерации о ликвидации «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в постановлении апелляционной коллегии ВС.

Представители «Свидетелей» настаивали на том, что никогда не занимаются экстремизмом, а свою литературу, ранее признанную экстремистской, сами уничтожили, сообщает «Интерфакс».

«Если какие-то экземпляры и остались, то только дома у верующих — никак не для распространения, а для личного чтения», — заявил на заседании представитель истца Антон Омельченко.

Он также заявил, что при составлении административных протоколов, сотрудники правоохранительных органов подкидывали в помещения региональных отделений «Свидетелей» материалы из списка запрещенной литературы.

«Несмотря на все претензии по поводу осуществления экстремистской деятельности, направления представлений и проведение профилактических бесед, «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» не только не прекращает занятия экстремистской деятельностью, но и продолжают настаивать, что указанная деятельность таковой не является», — заявила в ответ на это представитель Министерства юстиции Светлана Борисова.

20 апреля 2017 года ВС по иску Минюста признал российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

Согласно постановлению, которое подлежит немедленному исполнению с момента оглашения, ликвидированы головная организация «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России», а также 395 региональных отделений. Имущество организации, согласно решению суда, было обращено в доход государства.

В самой организации заявили, что сегодня судом был упущен «последний шанс восстановить право и справедливость для 175 тысяч граждан России, исповедующих религию Свидетелей Иеговы.

«Поскольку больше нет эффективных внутрироссийских средств правовой защиты, верующие будут апеллировать в Европейский суд по правам человека и другие международные организации», — указано в сообщении организации.

21 апреля 2017 года Европейская служба внешних связей, отвечающая за внешнюю политику Евросоюза, выступила в поддержку «Свидетелей». По мнению ЕС, члены организации должны беспрепятственно пользоваться правом на свободу собраний.

«Свидетели Иеговы», как и все остальные религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, как это гарантируется Конституцией России, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека», — говорилось в распространенном заявлении.

За две недели до этого Минюст заявил о нарушении «Свидетелями» закона «О противодействии экстремизму» в связи с запретом на переливание крови нуждающимся членам организации по религиозным соображениям.

«Проверка организации выявила, что ее деятельность нарушает закон «О противодействии экстремизму», в частности вероучительная литература организации запрещает переливание крови больным членам организации по рекомендации врача», — заявляла в суде представитель ведомства.

В ответ на это «Свидетели» подали иск к Минюсту, в котором признали себя жертвами политических репрессий, однако в рассмотрении этого заявления им было отказано. Несколькими днями ранее эксперты ООН по правам человека выразили «чрезвычайную» обеспокоенность предложением властей России в судебном порядке запретить деятельность «Свидетелей».

«Этот судебный иск представляет угрозу не только для «Свидетелей Иеговы», но и для свободы личности в целом в Российской Федерации. Подобное использование законодательства о борьбе с экстремизмом как предлог для ограничения свободы мнений и религиозных убеждений совершенно неприемлемо и даже опасно. Такой подход сулит «темное будущее» для религиозной свободы в России», — говорилось в коммюнике ООН.

Источник: nnm.me

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