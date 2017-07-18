Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 июля 2017
- 09:03 Война в Сирии: курды освободили восемь районов в Ракке.
- 04:30 «Белые сказки»: Химатаки и бессмертные спасатели на службе США (ФОТО).
- Вчера 23:52 США и Израиль опасаются, что Иран закрепится на юге Сирии.
- Вчера 21:49 Мощнейшие удары: ВКС РФ застали врага врасплох и уничтожили объекты у цитадели ИГИЛ в Хомсе (ВИДЕО).
- Вчера 21:30 В ООН рассказали, во сколько обойдется содержание покинувших Мосул жителей.
- Вчера 20:59 СРОЧНО: «Тигры» и ВКС РФ прорвали оборону ИГИЛ на юге Ракки, взяты стратегические объекты.
Война в Сирии: курды освободили восемь районов в Ракке
Формирования вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) установили контроль над восемью районами в осажденном ими городе Ракка (520 км от Дамаска).
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Firat.
Арабо-курдские отряды, входящие в СДС, прорвались в понедельник к шоссе, которое ведет к мосту Джиср-эль-Джедид через реку Евфрат, и перерезали пути снабжения террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Последним был освобожден от банд ИГ квартал Ярмук, где были уничтожены 28 боевиков. Ополченцы СДС помогли выбраться из рук террористов большой группе мирных граждан. По информации Firat, спасены свыше 500 человек, преимущественно женщины и дети, все они выведены курдскими бойцами в безопасные зоны. Ранее из районов, остающихся под контролем ИГ, выбрались свыше тысячи жителей.
Штурм Ракки продолжается 41 день, поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США. По информации Firat, на северо-востоке города террористы попытались в понедельник контратаковать в квартале Рауда, но получили отпор. В старинной цитадели, где размещены основные силы ИГ (1,7 тыс. боевиков), ожесточенные бои идут у мечети Масджид эль-Атик. Обе стороны несут потери.
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«Белые сказки»: Химатаки и бессмертные спасатели на службе США (ФОТО)
В последнее время «видео от „Белых касок” про химические атаки» стали всемирно известными образцами информационной войны и лживой пропаганды.
И ведь дело даже не в частоте и регулярности публикуемых этой доблестной организацией «сенсаций», а в количестве ляпов в кадре, глупостей и логических нестыковок в их отчетах и сообщениях.
То зрителю показывают воронку от разрыва мины и называют это местом детонации боеприпаса с зарином, хотя любой специалист скажет, что химические боеприпасы не оставляют после себя подобных следов.
То обливают водой людей, изображающих жертв «газовой атаки», от чего боевое отравляющее вещество зарин должно было бы распространяться еще сильнее. То проводят реанимационные мероприятия в зоне поражения. Последнее особенно смехотворно, причем сразу по пяти ключевым причинам!
Во-первых: если бы спасатели прибыли на место так скоро, что еще был бы какой-либо смысл бороться за жизнь жертв такой атаки, то просто-напросто пополнили бы число погибших. То есть, если бы съемка по задуманному «белыми» сказочниками сюжету была бы хоть сколько-то достоверной, то актеры, играющие спасателей, должны были бы влиться в ряды статистов, лишившись чувств и, обмякнув, упасть рядом.
Во-вторых: сомнительно, что в зону распространения газа такие спасатели вообще могут прибыть оперативно, пока жертвы еще живы, однако доблестная съемочная бригада «Белых касок», всегда вооруженная несколькими камерами, загадочным образом каждый раз оказывается в одной минуте пути от места разрыва химического боеприпаса. И оперативно прибыв на место, сразу же самозабвенно бросается спасать своих товарищей, играющих мирных жителей, экипировавшись надежнейшими средствами защиты — медицинскими марлевыми масками.
В-третьих: статисты от ролика к ролику, конечно, меняются, ведь одни и те же «Мак’Клауды»-неудачники, каждую неделю попадающие под снаряд с зарином, — это перебор, даже для «Белых касок». Тем не менее, в их киноэпопее случается так, что человек, в одном видео лежавший на земле и изображавший пораженного зарином гражданского, в другом бежит с измазанной красной краской и присыпанной бетонной пылью девочкой на руках, а в третьем появляется в каске, разгрузке и с автоматом.
В-четвертых: способы оказания первой помощи, которые демонстрируются в кадре, выполняются непрофессионально — бедолаге на асфальте при выполнении непрямого массажа сердца, наверное, сломали пару ребер. Но это полбеды, в подобных ситуациях такое случается, но перелом ребер нижних, расположенных совсем не в том месте, где у нормальных людей обычно находится сердце, — явный признак действий профессионала в области, очевидно, далекой от медицины.
В-пятых: главное, начав с чего, можно было бы и закончить материал ввиду отсутствия необходимости перечислять что-либо еще — человек, пораженный боевым отравляющим веществом зарин, содержащимся в воздухе в средней концентрации, УМИРАЕТ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ МИНУТЫ.
Продемонстрированные доказательства, прилично выражаясь, необъективности заявлений, сделанных от лица «Белых касок» относительно «химических атак», говорят о том, что и остальные их сообщения — элементы информационной войны. Эти информационные вбросы делаются с целью попытаться оправдать незаконные действия западной коалиции во главе с США и навесить на Сирийскую Арабскую Армию ярлык «убийцы невинных».
Данный факт «игры в одни ворота», а «Белые каски» ни разу ни в чем не обвинили ни отряды боевиков, действующих в САР, ни авиацию коалиции, регулярно стирающую в порошок жилые кварталы в различных городах Сирии. Что, в свою очередь, свидетельствует о том, что данная организация специально создана «коалицией» и действует в ее интересах, и никакого отношения к спасательным организациям не имеет.
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Виталий Клейменов, специально для «Русской Весны»
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США и Израиль опасаются, что Иран закрепится на юге Сирии
США и Израиль заинтересованы в том, чтобы Иран не смог закрепиться на юге Сирии в результате перемирия, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«У США и Израиля есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Иран не закрепился с военной точи зрения в Сирии», — ответил Спайсер.
Он подчеркнул при этом, что «мы хотим видеть продуктивное перемирие» в Сирии.
Как отметил представитель Белого дома, «нам необходимо продолжать дискуссии с премьер-министром по поводу его опасений, но у нас есть взаимные интересы».
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Мощнейшие удары: ВКС РФ застали врага врасплох и уничтожили объекты у цитадели ИГИЛ в Хомсе (ВИДЕО)
ВКС России нанесли ряд точных бомбовых ударов вокруг стратегического города Эс-Сухнэ в провинции Хомс, уничтожив главные военные объекты ИГИЛ.
Беспилотник ВКС РФ снял на камеру, как российские военные самолеты прицельными ударами уничтожают склады с боеприпасами и несколько командных пунктов террористов.
Авиаудары были нанесены в последние дни. Часть атак совершена в ночное время суток, чтобы застать вражеские силы врасплох.
Мощные воздушные налеты усиливаются в районе Эс-Сухнэ, что, вероятно, указывает на готовность Сирийской армии начать финальный штурм этого стратегически важного района, превращенного ИГИЛ* в свой оплот.
Напомним, что Сухнэ является последним оплотом террористов ИГИЛ в провинции Хомс, стоящим на пути в провинцию Дейр эз-Зор.
В настоящее время правительственные силы ведут операцию по освобождению города от боевиков, приближаясь с боями с западного и северного направлений.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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В ООН рассказали, во сколько обойдется содержание покинувших Мосул жителей
ООН может потребоваться до 450 миллионов долларов на содержание жителей иракского Мосула, которые остаются за пределами города после его освобождения от боевиков ИГ*, сообщила в понедельник координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде.
Она сообщила журналистам, что если люди будут оставаться за пределами Мосула три месяца, потребуется 182 миллиона долларов, на поддержку в течение шести месяцев — 300 миллионов долларов, девяти месяцев — 450 миллионов долларов. По словам Гранде, «всего в стране 3,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, 700 тысяч мирных жителей находятся вне своих домов в Мосуле».
Представители гуманитарных агентств ООН оценивали план гуманитарного реагирования по Ираку на год в 985 миллионов долларов. На сегодняшний день получено 440 миллионов долларов, сообщила Гранде.
После заявления премьер-министра Ирака об освобождении Мосула в ООН сообщили, что возвращение жителей в город в ближайшие месяцы не состоится. Ранее в ООН оценивали восстановление базовой инфраструктуры в Мосуле в миллиард долларов.
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СРОЧНО: «Тигры» и ВКС РФ прорвали оборону ИГИЛ на юге Ракки, взяты стратегические объекты
Сегодня Сирийская армия и ВКС России прорвали оборону ИГИЛ в провинции Ракка и освободили целый ряд важных месторождений и территорий.
Подразделения САА продолжают очищать от ИГИЛ* южную сельскую местность провинции Ракка, освобождая один стратегический объект за другим.
Днем в понедельник штурмовая дивизия «Тигры» при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ нефтяное месторождение Дайлаа, расположенное к юго-западу от города Ресафа.
В этом бою армейцы уничтожили 3 джихад-мобиля ИГИЛ, начиненных взрывчаткой, и убили не менее 10 джихадистов.
Затем Сирийская Арабская армия продолжила продвижение с боями в пустынных районах южной Ракки, освободив еще 3 стратегических объекта.
В последние часы отрядам Tiger Force и их союзникам удалось вернуть под контроль Дамаска нефтяные месторождения Дабсан и аль-Рамилан, а также городок Радж Аль-Йоз.
Сообщается, что оборона ИГИЛ терпит крах в южной части провинции Ракка, где Сирийская армия с каждым днем отвоевывает все больше территорий.
Вооруженные силы САР собираются зачистить все анклавы ИГИЛ к югу от шоссе, связывающего Итрию с Ресафой, прежде чем двинуться к стратегическому городу Эс-Сухнэ.
Теперь становится понятно, что Армия Сирии планирует создать большую буферную зону на востоке и на западе от дороги, соединяющей города Ресафа и Эс-Сухнэ, на случай, если ИГИЛ попытается начать контрнаступление на эти фланги.
Расчистка этого региона также будет служить для полной защиты района от Итрии до Ресафы, который остается довольно уязвимой целью для рейдов со стороны террористической группировки.
До сих пор большинство стратегических объектов, освобожденных «Тиграми» в южной части провинции Ракка, представляли собой нефтяные и газовые месторождения, а не деревни и города, что подчеркивает экономическое значение этого региона.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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