Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 июля 2017

В последнее время «видео от „Белых касок” про химические атаки» стали всемирно известными образцами информационной войны и лживой пропаганды.

И ведь дело даже не в частоте и регулярности публикуемых этой доблестной организацией «сенсаций», а в количестве ляпов в кадре, глупостей и логических нестыковок в их отчетах и сообщениях.

То зрителю показывают воронку от разрыва мины и называют это местом детонации боеприпаса с зарином, хотя любой специалист скажет, что химические боеприпасы не оставляют после себя подобных следов.

То обливают водой людей, изображающих жертв «газовой атаки», от чего боевое отравляющее вещество зарин должно было бы распространяться еще сильнее. То проводят реанимационные мероприятия в зоне поражения. Последнее особенно смехотворно, причем сразу по пяти ключевым причинам!

Во-первых: если бы спасатели прибыли на место так скоро, что еще был бы какой-либо смысл бороться за жизнь жертв такой атаки, то просто-напросто пополнили бы число погибших. То есть, если бы съемка по задуманному «белыми» сказочниками сюжету была бы хоть сколько-то достоверной, то актеры, играющие спасателей, должны были бы влиться в ряды статистов, лишившись чувств и, обмякнув, упасть рядом.

Во-вторых: сомнительно, что в зону распространения газа такие спасатели вообще могут прибыть оперативно, пока жертвы еще живы, однако доблестная съемочная бригада «Белых касок», всегда вооруженная несколькими камерами, загадочным образом каждый раз оказывается в одной минуте пути от места разрыва химического боеприпаса. И оперативно прибыв на место, сразу же самозабвенно бросается спасать своих товарищей, играющих мирных жителей, экипировавшись надежнейшими средствами защиты — медицинскими марлевыми масками.

В-третьих: статисты от ролика к ролику, конечно, меняются, ведь одни и те же «Мак’Клауды»-неудачники, каждую неделю попадающие под снаряд с зарином, — это перебор, даже для «Белых касок». Тем не менее, в их киноэпопее случается так, что человек, в одном видео лежавший на земле и изображавший пораженного зарином гражданского, в другом бежит с измазанной красной краской и присыпанной бетонной пылью девочкой на руках, а в третьем появляется в каске, разгрузке и с автоматом.

В-четвертых: способы оказания первой помощи, которые демонстрируются в кадре, выполняются непрофессионально — бедолаге на асфальте при выполнении непрямого массажа сердца, наверное, сломали пару ребер. Но это полбеды, в подобных ситуациях такое случается, но перелом ребер нижних, расположенных совсем не в том месте, где у нормальных людей обычно находится сердце, — явный признак действий профессионала в области, очевидно, далекой от медицины.

В-пятых: главное, начав с чего, можно было бы и закончить материал ввиду отсутствия необходимости перечислять что-либо еще — человек, пораженный боевым отравляющим веществом зарин, содержащимся в воздухе в средней концентрации, УМИРАЕТ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ МИНУТЫ.

Продемонстрированные доказательства, прилично выражаясь, необъективности заявлений, сделанных от лица «Белых касок» относительно «химических атак», говорят о том, что и остальные их сообщения — элементы информационной войны. Эти информационные вбросы делаются с целью попытаться оправдать незаконные действия западной коалиции во главе с США и навесить на Сирийскую Арабскую Армию ярлык «убийцы невинных».

Данный факт «игры в одни ворота», а «Белые каски» ни разу ни в чем не обвинили ни отряды боевиков, действующих в САР, ни авиацию коалиции, регулярно стирающую в порошок жилые кварталы в различных городах Сирии. Что, в свою очередь, свидетельствует о том, что данная организация специально создана «коалицией» и действует в ее интересах, и никакого отношения к спасательным организациям не имеет.

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Виталий Клейменов, специально для «Русской Весны»