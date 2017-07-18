Русский народ от Потопа до Рюрика. Апгрейд человека

Концептуал СМИ Почему монополия в экономике запрещена, а монополия в науке – норма? Вячеслав Манягин на День-ТВ

Новейшие исторические открытия никак не сказываются на содержании современных школьных и вузовских учебников истории. Нашим детям по-прежнему рассказывают о вторичности славян и русских, об их извечной цивилизационной отсталости. Очевидно, что официальные историки не справляются со своей задачей, они не в состоянии переломить политический заказ, по которому нам выписана роль вечного “младшего брата”.

Настало время отказаться от сомнительных услуг дипломированных историков и начать исследовать прошлое своего народа самостоятельно. Благо, сегодня есть интернет и доступна вся необходимая информация. Свой взгляд на историю русского народа предлагает писатель-историк Вячеслав Манягин. Русь, по его мнению, имела место со времён хеттов и ариев. А Гиперборея существовала севернее нынешней Украины.

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