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Русский народ от Потопа до Рюрика. Апгрейд человека

12:36. 18 июля 2017 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал:

Почему монополия в экономике запрещена, а монополия в науке – норма? Вячеслав Манягин на День-ТВ

Новейшие исторические открытия никак не сказываются на содержании современных школьных и вузовских учебников истории. Нашим детям по-прежнему рассказывают о вторичности славян и русских, об их извечной цивилизационной отсталости. Очевидно, что официальные историки не справляются со своей задачей, они не в состоянии переломить политический заказ, по которому нам выписана роль вечного “младшего брата”.

Настало время отказаться от сомнительных услуг дипломированных историков и начать исследовать прошлое своего народа самостоятельно. Благо, сегодня есть интернет и доступна вся необходимая информация. Свой взгляд на историю русского народа предлагает писатель-историк Вячеслав Манягин. Русь, по его мнению, имела место со времён хеттов и ариев. А Гиперборея существовала севернее нынешней Украины.

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Апгрейд человека (все выпуски)

История гражданского общества России от Рюрика до наших дней, Кривоносов М.М., Манягин В.Г.

От потопа до Рюрика. История русского народа, Манягин Вячеслав Геннадьевич

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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