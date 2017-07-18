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Разведопрос: Игорь Пыхалов про потери в Великой Отечественной Войне

14:41. 18 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Хочу поддержать исторические ролики Игоря Пыхалова! https://oper.ru/donate/pyhalov
Хронометраж:
0:12 – Вброс про 42 млн. погибших на войне.
12:27 – Советские данные по потерям.
23:32 – Подсчёты времён Перестройки.
32:05 – Данные комиссии Кривошеева. Военные и косвенные потери.
41:19 – Получится ли 42 млн. погибших, если раскрыть архивы.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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