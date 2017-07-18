Разведопрос: Игорь Пыхалов про потери в Великой Отечественной Войне
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Хронометраж:
0:12 – Вброс про 42 млн. погибших на войне.
12:27 – Советские данные по потерям.
23:32 – Подсчёты времён Перестройки.
32:05 – Данные комиссии Кривошеева. Военные и косвенные потери.
41:19 – Получится ли 42 млн. погибших, если раскрыть архивы.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com