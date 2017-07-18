Путин: На поддержку гражданского авиастроения выделят 60 млрд рублей

На поддержку гражданского авиастроения в нынешнем году выделят 60 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию гражданского авиастроения.

«Отмечу, что отрасли сейчас оказывается достаточно широкая поддержка. Только в прошлом году в рамках программы развития авиационной промышленности на эти цели было направлено почти 52 млрд рублей, а в этом году планируется 60 млрд», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что меры, предпринимаемые властями, уже дают результаты.

Так, например, производство гражданской продукции в авиастроении выросло на 21% в 2016 г. по сравнению с 2015 г.

«Это хороший показатель. Вместе с тем уверен, у нашего авиапрома есть технологический и кадровый потенциал для дальнейшего роста, для укрепления своих позиций на внутреннем и мировом рынке», —подчеркнул президент, приводя в пример Sukhoi Superjet 100, вертолет Ка-62, лайнер МС-21.

Он добавил, что необходимо придерживаться стратегии диверсификации продукции. Кроме того, скоро ожидается пик поставок вертолетов в рамках гособоронзаказа

«Не затягивая, нужно подумать и гарантировать загрузку авиастроительных мощностей, сформировать спрос со стороны гражданских заказчиков. В том числе, речь может идти о наших нефтегазовых компаниях и других корпорациях с государственным участием», — сказал Путин, предложив рассмотреть на комиссии по импортозамещению вопрос о стимулировании спроса со стороны внутренних заказчиков.

Читайте также: Высший пилотаж: Реклама российской телекомпании поразила иностранцев (ФОТО)