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Принудительное курение и успеваемость детей. Ролик “Общего дела”

18:15. 18 июля 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Серия короткометражных роликов созданных Общественной организацией “Общее дело” о последствиях принудительного (пассивного) курения. Как часто мы видим курящих родителей на детской площадке, курящего отца в автомобиле с ребенком на заднем сидении, мать с сигаретой, прогуливающейся с коляской. Часто человек не задумывается о том, что он делает, о вреде принудительного (пассивного) курения, а просто следует дурным социальным стереотипам.
Серия новых роликов социальной рекламы под общим названием “Освободись от табачной зависимости” призвана вдохновить разные социальные группы людей на отказ от курения сигарет и вейпов, не подвергать окружающих людей принудительному (пассивному) курению. Это безусловно будет способствовать здоровьесбережению Российского общества. Также данная серия роликов является эффективным инструментом первичной профилактики потребления табачных и иных курительных изделий. Может применяться для широкого информированиях населения об опасности потребления табака, опасности принудительного (пассивного) курения, в самых разных средствах массовой информации: на телевидении, в кинотеатрах перед показом прокатных лент, в местах массового скопления людей, где установлены информационные экраны, на светодиодных уличных рекламных щитах и т.д.

Наш сайт: http://общее-дело.рф
https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/
Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf
Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob

Источник: www.youtube.com

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