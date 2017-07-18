Письмо. Иезуиты и борьба за доступ к авуарам РИ/СССР

Здравствуйте, Татьяна. Прочитав Вашу статью “Трамп определился”, я так и не понял,почему Трамп определился “в сторону иезуитов”. После этого заявления из дальнейшего текста иезуиты не всплывали даже косвенно. А я между тем пополняю досье на них… это уже личное. Они захватили целый факультет в благословенной альма-матер – Новосибирском Госуниверситете, одном из лучших, без пафоса, вузов мира. Это можно расценивать как сертификат качества – иезуитам дешёвка не нужна, но и радоваться нечему… Слышал краем уха, что с его приездом местная академовская масонская шушера очень засуетилась, кто-то пытался набиться к господину иезуиту в друзья (слуги, полезные человечки и др.), но были холодным манием руки отосланы в известном направлении. Это было давно…. давно…. лет 20 назад, но насколько я в курсе, резидент-иезуит живёт в Академе, курирует философский факультет, который спонсирует, и, значит, подбирает правильных молодых людей для великих дел ордена…. возможно, детей тех прекрасных студентов 90-х, с которыми я бухал, вкалывал, рубился с гопотой в те весёлые времена… Конспирология сама ко мне припёрлась…

Т. В. - Д. Трамп под изумленные взгляды А. Меркель выбрал «старшим партнером» США в Европе Э. Макрона – ставленника Ротшильдов и Ватикана. Только не надо писать письма про «молодого перспективного политика», «честно победившего на выборах» потому, что Франция «выбрала стабильность», телевизор я и сама иногда смотрю. Выбор Трампом сделан, и этот выбор не в пользу Британской империи, а наоборот.

Сделан выбор, видимо, был немного раньше, когда королева в отместку Д. Трампу обанкротила Пуэрто-Рико, где зарегистрирована корпорация США, в свое время переданная иезуитам в управление британской монархией. Это тема для отдельного поста, не буду здесь подробно останавливаться. Чем этот выбор Д. Трампа грозит России? Чтобы не говорила нам пропаганда, но РФ/СССР/РИ — единственный субъект, у которого еще остались активы. Т. е., пока не все украдено в силу некоторых юридических затруднений. Для устранения этих юридических затруднений сейчас развернулась нешуточная борьба за мощи Николая II. Кукловоды рассматривают «мощи», лишь в качестве необходимого условия для получения доступа к активам РИ. Отсюда все эти пляски с бубнами вокруг Кирилловичей, которые уже подписали необходимые бумаги о передаче активов Ротшильдам в случае признания кого-либо из них наследниками Николая II. Для признания достаточно предоставления этой «веселой семейке» на государственном уровне резиденции, как потомкам последнего русского царя.

Константин Никифоров. Письмо

Обратите внимание на одно совпадение. Касается даты- 17 июля.

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля прошло ночное богослужение и традиционный крестный ход от Храма-на-Крови в память об убийстве семьи императора Николая II 17 июля , сообщает местное издание «Наша Газета».

https://www.gazeta.ru/social/news/2017/07/17/n_10315238.shtml

“В этом году перед крестным ходом впервые был исполнен гимн Российской империи «Боже, царя храни!».

Крестный ход прошел от Храма-на-Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, где была убита семья Николая II, до монастыря в урочище «Ганина Яма».

…Отмечается, что в тысячи православных со всей России собрались у храма, чтобы почтить память царской семьи, которая была расстреляна 99 лет назад”.

На фото Георг V и Николай II

Разумеется, Елизавету II, такая прыть со стороны Кирилловичей не радует, ведь она полагает, что у нее-то лично прав поболее будет. (В данном случае, полагает вполне справедливо.)

Наши «элиты» разделились на два лагеря именно по этому признаку: те, кто за Елизавету и те, кто за Кирилловичей. Кто-то примкнул добровольно, кого-то распределили кураторы, например, вся агентура Клинтон, судя по некоторым признакам, передана под контроль иезуитов. Особняком стоит отдельная небольшая группа, которая полагает, что авуары СССР/РИ можно забрать себе, не отдавая львиную долю ни Ротшильдам, ни Елизавете, но она столь малочисленна, что почти не портит статистику. Прерву свой рассказ на самом интересном месте — убегаю в суд.

В качестве информации к размышлению, нашла на форуме о передаче Курил вот такой комментарий: