От Новороссии через ДНР к Малороссии
11:14. 18 июля 2017 Просмотров - 263 Один комментарий Опубликовал: brahman
Глава ДНР Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия.
"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", – сказал журналистам глава ДНР Александр Захарченко.
По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.
"Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого… Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", – сказал он. Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на три года.
"Ввиду избежания хаоса, предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", – сказал Захарченко.
"Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны. Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход. Но тут есть несколько условий – его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также, если международное сообщество поддержит идею. Это первое и последнее наше предложение", – заявил Захарченко. Он считает, что власти в Киеве не легитимны и не способны остановить войну. Захарченко отметил, что ситуация в Донбассе зашла в глухой тупик, завязался "такой узел, который разрубить уже нельзя".
http://www.interfax.ru/world/571007 – цинк
1. С одной стороны, необходимость создания неких федеративных/конфедеративных структур для организации территорий отпавших от Украины проговаривалась еще в 2014 году. Идею интеграции ДНР и ЛНР можно только приветствовать.
2. С другой стороны, из Донецка уже исходило немало различных противоречивых заявлений, от которых разило поверхностной и сиюминутной политтехнологией, которые не давали и не могли дать серьезного эффекта.
3. Попытка экстренно ввести новое название вместо ДНР и Новороссии с полит.технологической точки зрения понятно (эффект новизны и все такое), но само название в целом оторвано от того, что происходило на Донбассе последние 3 года. Получится ли присадить новую конструкцию – далеко не факт. С другой стороны, на фоне бесконечного тупика позиционной войны, с крайне размытыми целями, попытка создать/пересобрать программные ориентиры для непризнанных государственных образований вполне напрашивалась, так как бессмысленность происходящего постепенно становилась проблемой.
4. Очередной эксперимент с флагом. Флаг прямо скажем невзрачный и уступает не только флагу Новороссии, но даже флагу ДНР. Напоминает неудачный эксперимент с "имперкой".
5. Сама идея реинтеграции Украины на добровольных началах заведомо утопична, так как режим в Киеве сам по себе не уйдет. Любой план "переучерждения Украины" на большей части ее прежней территории без решения вопроса ликвидации хунты и наказания организаторов гос.переворота оторван от реальности. Поэтому как предложение для Киева, это предложение бессмысленно, как и любые другие увещевания. Заморозить конфликт они не дадут.
6. Сама предложенная концепция может иметь смысл лишь в варианте, где существуют подвижки в отношениях между США и РФ, когда Москва и Вашингтон договариваются сменить фигуры в Киеве, Донецке и Луганске, для нахождения общих точек соприкосновения и изъятие из повестки скомпроментированных фигур. На официальном уровне никаких подвижек в этом направлении между США и РФ пока не наблюдается, так что в лучшем случае это своеобразный зондаж, а худшем – завернутая в другой цветной фантик минская болтология, которая ничего не может решить.
7. В менее вероятном варианте, обновление концепции может являться подготовкой почвы для активизации Россией своих действий на украинском направлении, где потенциальная нестабильность хунты и обострение на Украине внутренних противоречий, может потребовать наличия неких федаративно-интеграционных структур под "переучредительные задачи", которые могут образоваться при нарастании кризиса на Украине. ДНР и ЛНР в нынешнем виде для этого очевидно не подходят. Поэтому происходит смена внешних атрибутов.
Киев наверняка все эти заявления и предложения отвергнет. Запад скорее всего также не проявит существенной заинтересованности.
Ну а с точки зрения изменений в ДНР и ЛНР в свете заявлений про новое государство – будет зависеть от того, насколько в данном случае слова Захарченко будут наполнены практическим содержанием, ибо как мы знаем, это бывает далеко не всегда.
В общем, стоит подождать каких-то практических шагов.
UPD:
http://chervonec-001.livejournal.com/193
Так и не понял, это уже утвержденный флаг или концепт?
UPD2: Что важно – если под все это дело будет действительно проведен всенародный референдум в качестве замены для бесконечно откладываемых "совместных выборов с Украиной", это будет более чем вещественным разрывом с минскими соглашениями, которыми данный референдум конечно же не предусмотрен, как и предлагаемая к рассмотрению на нем конституция https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/c
Исторические основания.
Первая страница Конституционного акта.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Если они там допустят к власти пархатых, то все их начинания пойдут прахом…