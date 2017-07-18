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Освобождение Польши в рассекреченных документах МО РФ

06:43. 18 июля 2017 Просмотров - 235 Нет комментариев Опубликовал:


Министерство обороны рассекретило документы по освобождению Польши в 1944-1945 годах.
Документы выложены на отдельном сайте http://poland1944.mil.ru/ и представляют выборку из боевых донесений советских частей освобождавших Польшу.
Проект вполне очевидно является реакцией, хоть и существенной запоздавшей, на переписывание истории освобождения Польши в самой Польше.

Летом 1944 года войска 1 Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. О том, как это происходило, и чему стали свидетелями бойцы и командиры Красной Армии при освобождении Польши – в новом уникальном историческом проекте официального сайта Минобороны России.
В рассекреченных документах показаны многочисленные факты благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной Армии, об участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, об их обещаниях увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, завет заботиться о которых они будут передавать через поколения. В докладных записках и донесениях политических органов управления Красной Армии зафиксированы случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, разрушения оккупантами населенных пунктов, объектов промышленности и культурного наследия.















































































http://poland1944.mil.ru/ – смотреть все опубликованные документы

В целом, хотелось бы видеть более активную работу в этом направлении.
То, что количество публикуемых секретных документов в последнее время увеличилось, говорит о том, что на эту проблему обратили внимание.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1944, 1945, великая отечественная война, вермахт, Германия, документы, красная армия, мо рф, оккупация, польша
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