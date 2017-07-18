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Нулевая мировая война 1812 года. Артём Войтенков

12:35. 18 июля 2017 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

Мировая война в начале 19 века против глобальной империи

Но наука история разделила эту войну как несвязанные между собой эпизоды.

Содержание:

0:00:00 – Отечественная война 1812 года

0:01:14 – война 1812 года в США

0:03:40 – война за независимость Латинской Америки

0:04:48 – неубедительность официальной истории

0:05:50 – извержение вулкана Тамбора в Индонезии

0:06:26 – год без лета или ядерная зима 19 века

0:07:29 – как переделывают историю

0:09:21 – глобальное восстание против мировой империи

0:10:00 – историю пишут победители

0:12:19 – откуда мы знаем историю?

0:15:09 – глобальная европейская империя

0:16:15 – выводы

0:17:46 – как спрятали глобальную мировую войну

Познавательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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