Нулевая мировая война 1812 года. Артём Войтенков
Мировая война в начале 19 века против глобальной империи
Но наука история разделила эту войну как несвязанные между собой эпизоды.
Содержание:
0:00:00 – Отечественная война 1812 года
0:01:14 – война 1812 года в США
0:03:40 – война за независимость Латинской Америки
0:04:48 – неубедительность официальной истории
0:05:50 – извержение вулкана Тамбора в Индонезии
0:06:26 – год без лета или ядерная зима 19 века
0:07:29 – как переделывают историю
0:09:21 – глобальное восстание против мировой империи
0:10:00 – историю пишут победители
0:12:19 – откуда мы знаем историю?
0:15:09 – глобальная европейская империя
0:16:15 – выводы
0:17:46 – как спрятали глобальную мировую войну
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