Лучше быть «совком», чем мусором

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Михаил Синельников-Оришак

Намерением посетить Брайтон-бич я очень удивил своих американских знакомых: «Зачем, такая дыра!» Нет, ребята, это не дыра, это гораздо глубже. Так, чего же, спрашивается, туда полез? А захотелось «поиграть» в эмигранта, причём — очень важно! — не из России, а из СССР. Допустим, в далёких 1980-х годах я собрался покинуть «империю зла», ради «империи добра» со всеми вытекающими оттуда «плюшками».Что я терял? Практически всё: остающихся родственников, друзей, социальное положение (ехали-то, в основном, не слесари и уборщицы), достижения, нажитый скарб, квартиру (большинство «отъезжантов» отнюдь не ютились в «берлогах») и даже такую ностальгическую «мелочь», вроде берёзок.Что я должен был приобрести? Тоже — всё! Если там я, как бы, «умирал», то здесь должен был «воскреснуть», причём в раю — иначе просто обидно и глупо.И все составляющие рая, вроде бы «вырисовывались»: свобода; возможность открыть своё дело с дальнейшим осуществлением «американской мечты»; отсутствие дефицита и т. д., и т. п. Наконец, просто пожить в «небоскрёбе», ведь для СССР — многоэтажная домина была символом роскоши и наглядным воплощением «крыши мира». Мы ж думали, что они все живут с таким видом из окна, как из Рокфеллеровского центра:А в эмигрантских песнях пели: «Сегодня ты на Брайтоне сияешь, а завтра может, выйдешь на Бродвей». То есть, складывалось впечатление, что Брайтон и Бродвей — это где-то рядом и до «американской мечты» — рукой подать.«Где-то рядом» — это более часа от Манхэттена, хоть на метро, хоть на машине — в самом углу Бруклина (один из пяти районов Нью-Йорка). Нынче здесь уже не «русская Америка», а скорее «азиатская». «Русских» в США теперь можно встретить повсюду, даже в крошечных городках, затерянных во внутренних трассах, вроде Кингмана, не говоря уж про Лос-Анджелес и Сан-Франциско. А вот тогда — да, эмигрантам из СССР (за редким исключением) «светил» именно Брайтон. Эдакое добровольное гетто.Не верьте тем, кто утверждает, цитата: «Брайтон-Бич постепенно превращается в процветающий район». Ребята, это убожество, с грохочущими над головой поездами (разговаривать невозможно) и мелкими домиками постройки 20−30-х годов прошлого столетия. Причём такое ощущение складывается сегодня, после «значительных изменений в социальной и экономической жизни» — опять цитирую Википедию. Страшно даже предположить, как же выглядел Брайтон до «изменений», то есть лет 30 назад – из той исторической точки, откуда я надумал «эмигрировать».Не надо быть доктором наук, известным писателем, или популярным артистом, чтобы оценить «прелести» новой среды обитания, где мусор — это «трэш», зато без «совка».Единственный плюс — океан в минутах ходьбы, но … Тех, кто приехал, например, из Одессы — водой не удивишь. А бывшие жители Москвы и Ленинграда (из этих трёх городов советских эмигрантов было более всего) скоро начинали понимать, что ко всем океанским плюсам, присутствуют и минусы, вроде повышенной влажности и пронизывающего ветра.Ладно, пусть с районом и жильём «не угадали», но ведь «есть американская мечта»! Ага, есть — назовите мне навскидку, кто из «советских» добился в США успехов не на «местечковом уровне»? Чур,и т. д. — не предлагать.— тоже. Я про тех, кто был «никем» в СССР, и стал «всем» в США спрашиваю. Нет, может, кто-то и выигрывал в лотерею, но это не повод остальным вкладывать всё нажитое в билетик.Здесь показателен мой диалог с шофёром из «бывших», возившим меня про просторам США. Он не «советский», но психотип явно похож на тогдашних «отъезжантов». В Америке уже лет 12, и до сих пор не имеет ни медицинской страховки, ни жилья, ни нормальной кредитной истории. Зато «у нас тут своё дело можно открыть за два часа, а у вас — тоталитаризм».— Ну, хорошо, открыл ты своё дело за 2 часа, а что ты остальные 105120 часов делал (столько в 12 годах)? Ведь ты меня сейчас везёшь, а не я — «тоталитарный» тебя — «свободного?»Нет, конечно, если «американская мечта» заключалась в этом, тогда — да:И, кстати, про магазины, кафе и прочие «прелести», которые есть здесь, но не было тогда и там. Да, по приезду из СССР, наверняка, наступал «культурно-гастрономический» шок: на полках ВСЁ и немножко больше. Отчего ж, через какое-то время становилось не весело на душе?Всё не просто, а очень просто: при социализме — сплошь дефицит, а при капитализме – сплошное раздолье. Дефицит лишь один — деньги. Однако, этот «один» легко превращает в дефицит всё – и 100 сортов колбасы становятся более недоступными, чем один, добытый в очереди.Тут я, конечно, утрирую — Америка колбасой накормит любого, способного хотя бы мыть посуду и подметать. Кто рождён для жизни хомяка — пожрать, посрать, поспать и сдохнуть — самое то. А те, кто «делали ракеты, перекрывали Енисей, а также в области балета…» — попав в США, отчего-то грустили.И, наконец, про «свободу». В 1930-е годы семья отшельниковушла в Саянскую тайгу от большевиков, потому что они намеревались жить, так как хотят. Обнаружили их случайно, аж в 1978 году в устье реки Большой Абакан, но более 40 лет они прожили по-настоящему свободными. Сейчас для этого вовсе не обязательно выбирать тайгу и даже уезжать «дауншифтером» — в России полно укромных мест и заброшенных деревушек, где можно с самого утра материть власти и бегать голышом. Конечно, за такое удовольствие тоже придётся платить — копать огород, заготавливать дрова и т. д. Но, вы же хотели полной свободы? Или нет?Меняя один социум на другой, вы не получаете «свободу», вы просто меняете одни законы на другие. НО! «Другие», совершенно не означают, «лучшие». Здесь вам не давали говорить, что «коммунисты» — сволочи, а там, то же самое не дадут про «негров» (безотносительно, просто для примера). Вполне возможно, вам и удалось (напоминаю, мы говорим про эмиграцию не из России, а из СССР в США) «махнуть» лес с волками на джунгли даже без хищников, но с насекомыми. Через, какое-то время вы убедитесь — спасаясь от мелких «кровососов», можно измотаться не меньше, чем бегая от волков.Вот такие мысли посетили меня после посещения (пардон, за тавтологию) Брайтон-бич. Может я и не собрался бы написать — всё равно никого не переубедишь — только не давала мне покоя одна фраза из разговора: «Там (в СССР) мы были „мусором“, а здесь стали людьми». Причём, изрёк сию сентенцию — не сенатор, не владелец среднего бизнеса и даже не хозяин маленького кафе, а «велфэрист» с 35-летним стажем.Нет, любезный, может в СССР вы и были «мусором», но с тех пор продвинулись мало, превратившись в лучшем случае в — trash.Я с удовольствием и искренним интересом почитаю аргументированные комментарии (особенно с той стороны) — в чём я не прав и где заблуждаюсь — и, может быть, отвечу. Обещаю учесть даже самые критические замечания. Тем же, кто поспешит бездоказательно заявить «автор — подлец, Америка — молодец», рекомендую послушать группу «Ленинград» с песней «Ехай…». Это специально для вас по моей просьбе передают.

Источник: nashaplaneta.su