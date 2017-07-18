Главная » Здоровье

Lifehack по-русски… Иван-чай для русских тоже, что женьшень для китайцев

11:26. 18 июля 2017 Просмотров - 279 3 коммент. Опубликовал:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НАПИТОК СПЯЩИХ БОГОВ»

Давным-давно на Земле жили люди-боги. Они были могущественны, но, не удержавшись, развязали между собой войну. Избегая их взаимного истребления, Провидение ниспослало на них сон. 

Оно пустило по воздуху семя огненного цветка чтобы покрыть зелёным ковром пепел пожаров. Враждующие обитатели вдыхали эфиры огненной травы и дивились буйным ростом кипящего пирея. 

Умиротворившись фимиамами зелёно-розового огня и остудив боевой пыл его настоем, боги удалились от земли, оставив занятия войной людям.

Всякий раз человек приходит в спокойствие обращаясь к этому небесному посланнику. 

С той поры сорняк пожарищ — свидетель и модератор необузданной огненной стихии. Как порождение огня, ветра, земного пепла и воды — кипрей несёт своё спокойное и уравновешенное живое пламя человеку.

Погашая свои инфернальные огни люди воскрешают в себе божественное начало… где травка во всём этом — лишь подспорье.

Иван-Чай — напиток спящих богов, готовых вновь пробудиться в своей вечной колыбели — в человеке.

 

 

 

Источник

 

 

 

Источник (из ещё неопубликованного)

Готовящийся на Конте  проект "Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными законами Природы, Космоса, Мироздания.

С уважением - В.Л.

 

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Полезные свойства, сбор, производство и ферментация Иван-чая
...Мы тоже давно об этом задумались, и поэтому, услышав об Иван-чае, ... нарушениями сна. Наши детки тоже часто безпокойно спят, особенно ...что Иван-чай содержит олигосахариды, которые создают благоприятную среду для развития бифидобактерий. Это вклад русского чая...
Иван-чай. Утерянные традиции
... Иванович, это конечно русский чай, иван-чай». Почему? Потому что Пушкин вот этот контрастный...так: Создатель сделал для нас иван-чай, русский чай. Для китайцев – китайский чай. Там другие люди...так далее. Купажирование – это тоже большая наука, там надо...
Почему Гитлер уничтожил фабрику иван-чая?
..."дубят" и стенку кишечника тоже, делая её непроницаемой и ... "чаевники" заваривали «Иван-чай» таким образом, что он стал напоминать вкусом...Иван-чай» называли русским чаем! Уходя в дальнее путешествие, русские моряки обязательно брали с собой «Иван-чай» для......
Дары русского леса
...за кедровыми орешками: иван-чай снабдит вас для обеда всем необходимым... и тюбетейки. Способ приготовления тоже простой: отваришь корни —... транспортной медицины утверждает, что тот, кто ест чернику...Д.П. Зуева «Дары русского леса» Источник: slavyanskaya-...
ПЁТР ЕРШОВ: СКАЗОЧНИК ИЛИ ПРОРИЦАТЕЛЬ?
...… Чай, небесная столица   Что-то больно высока!»…     Что же...сострадание. Согласитесь, что слово «тара» для нас вполне обиходно...не требуется: русских мужиков издревле называют «РУССКИМИ ИВАНАМИ». Если заглянуть...Слова Д. Андреева тоже относится не к конкретной......
Почему не победить русских?
... писала в своих статьях, что считаю себя русской, что Великую Отечественную войну выиграли... в мире. Воевать мы тоже умеем. И для того, чтобы отстоять свою... журнала "Иван-чай - чудо-растение", могу выслать 1,5 литра ферментированного Иван-чая, собранного...

3 коммент.»

  • 10 -2
    reporte 18 июля 2017 в 11:30 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Дело сугубо личного вкуса. Я пил неферментированный. Вкупе с другими травами: душица и мята. На любителя.

    Ответить
    • 12430 7795
      Волемир reporte 18 июля 2017 в 13:32 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Ферментированный тоже разный бывает, попадался хороший, в некоторой степени схожий с индийским, а попадался и с неприятным “ароматом”…

      Ответить
  • 12430 7795
    Волемир 18 июля 2017 в 13:37 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Сплошная реклама, ничем не подтвержденная.
    Для себя, после непрерывных 2-х лет использования в качестве чая именно ферментированного кипрея отметил его весьма сомнительные достоинства, кои почти никак не подтвердились. Особенно про то, что он, якобы выщелачивает организм – не подтверждается. Много рекламы, основанной на высосанных из пальца достоинствах. Это без сомнений напиток, достойный быть на столе, но в нем нет ничего особенного. Очень необоснованно высокие цены на него. Порядка 300 рэ за 100 гр. При том, что его не культивируют, а собирают дикорастущий – это никак неоправданно, значительно дороже импортных чаев. В наших местах он не растет. Ни в какую. В общем, после 2-х лет его пития – больше не покупаем. Дорого и неэффективно.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>