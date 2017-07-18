Lifehack по-русски… Иван-чай для русских тоже, что женьшень для китайцев

«НАПИТОК СПЯЩИХ БОГОВ»

Давным-давно на Земле жили люди-боги. Они были могущественны, но, не удержавшись, развязали между собой войну. Избегая их взаимного истребления, Провидение ниспослало на них сон.



Оно пустило по воздуху семя огненного цветка чтобы покрыть зелёным ковром пепел пожаров. Враждующие обитатели вдыхали эфиры огненной травы и дивились буйным ростом кипящего пирея.



Умиротворившись фимиамами зелёно-розового огня и остудив боевой пыл его настоем, боги удалились от земли, оставив занятия войной людям.



Всякий раз человек приходит в спокойствие обращаясь к этому небесному посланнику.



С той поры сорняк пожарищ — свидетель и модератор необузданной огненной стихии. Как порождение огня, ветра, земного пепла и воды — кипрей несёт своё спокойное и уравновешенное живое пламя человеку.



Погашая свои инфернальные огни люди воскрешают в себе божественное начало… где травка во всём этом — лишь подспорье.



Иван-Чай — напиток спящих богов, готовых вновь пробудиться в своей вечной колыбели — в человеке.

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Готовящийся на Конте проект "Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными законами Природы, Космоса, Мироздания.

С уважением - В.Л.