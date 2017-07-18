Главная » Невероятное в мире, Психология

Константин Никифоров. Шелковый путь. Восточная Европа

11:22. 18 июля 2017 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Китай продолжает строить свой “Новый шелковый путь”. Дошла очередь до Восточной Европы.

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0716/c31520-9242197.html
” В румынской столице Бухаресте 14 июля состоялся проводившийся Отделом международных связей ЦК КПК “Диалог политических партий Китая и Центральной и Восточной Европы 2017 года” в формате “16+1″.. В диалоге приняли участие свыше 600 представителей более 30 политических партий, а также местных администраций и предприятий Китая и 16 стран Центральной и Восточной Европы. Участвовавшие во встрече почетные гости углубленно обменялись мнениями о новых концепциях, новых идеях и новых мерах по продвижению строительства “одного пояса, одного пути”, совместно рассмотрели способы углубления сотрудничества.
…Венгрия является первой европейской страной, подписавшей с Китаем межправительственный документ о сотрудничестве по совместному продвижению строительства “одного пояса, одного пути”, а также первым государством, создавшим и запустившим совместный с Китаем механизм рабочей группы по “одному поясу, одному пути”. Представитель венгерской правящей партии Фидес — Венгерский гражданский союз Иштван Холлик /Istvan Hollik/ сообщил, что выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином инициатива “одного пояса, одного пути” придала древнему Шелковому пути новое эпохальное содержание. Центральная и Восточная Европа являются важным звеном в строительстве “одного пояса, одного пути”, нынешний диалог с обсуждением главной темы “одного пояса, одного пути” состоялся в самый подходящий момент, он определенно станет обменом, имеющим значение для будущего.
Заместитель председателя Чешской социал-демократической партии, спикер нижней палаты парламента Чехии Ян Гамачек сказал: “Я очень горд видеть, что Чехия играет конструктивную роль в продвижении строительства “одного пояса, одного пути” в данном регионе”. По его мнению, укрепление транспортно-коммуникационной связности по сути несет выгоды народам стран Центральной и Восточной Европы. Чехия намерена усиливать сотрудничество со всеми странами Центральной и Восточной Европы, за счет установления более широких диалоговых отношений оказать содействие укреплению отношений Центральной и Восточной Европы с Китаем.
Заместитель председателя Социалистической партии Сербии Жарко Обрадович сообщил, что цель инициативы “одного пояса, одного пути” заключается в том, чтобы дать всем странам данного региона возможность реализовать транспортно-коммуникационную связность на основе равенства и взаимной выгоды. Уникальный характер инициативы определен ее существенными отличиями от “Плана Маршалла”, данная инициатива является ориентированным на совместное глобальное развитие долгосрочным планом “без установления условий, без оказания давления”.
В октябре прошлого года КПК впервые провела в венгерской столице Будапеште диалог с основными политическими партиями 16 стран Центральной и Восточной Европы. Приложенные сторонами в течение почти года усилия уже трансформировались в заметные и ощутимые крупные результаты строительства “одного пояса, одного пути” и сотрудничества в формате “16+1″ ( конец цитаты).

Восточная Европа осторожничает.  Кажется, ее лидеры надеются ( и делают все возможное), что ЕС не примет предложенную Германией концепцию “Европы двух скоростей”. Диалог с КНР- способ показать, что у младоеэсовцев есть альтернатива старшим партнерам. Типа, мы и без вас проживем.  И потом, чем черт не шутит, вдруг удастся и невинность соблюсти, и капитал приобрести: и миллиардные дотации из Брюсселя сохранить, и китайские инвестиции получить.
Стержнем проекта является сухопутный маршрут транспортировки товаров, соединяющий Китай с Европой через Россию и Польшу. Последняя может стать определенной проблемой. Поэтому с ней ведется особый разговор.

Варшава, 16 июля /Синьхуа/ –

http://russian.news.cn/2017-07/17/c_136448295.htm

Председатель ПК ВСНП Чжан Дэцзян по приглашению председателя сейма Польши Марека Кухчиньского 12-16 июля посетил Польшу с официальным и дружественным визитом. В Варшаве он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Беатой Шидло, а также провел отдельные переговоры с М. Кухчиньским и спикером сената Польши Станиславом Карчевским.

Чжан Дэцзян в ходе встречи с А. Дудой отметил, что за последние 2 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Польши обменялись визитами, между двумя странами были установлены отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, в отношениях Китая и Польши открылась новая глава. Китайская сторона уделяет большое внимание развитию отношений с Польшей и рассматривает ее в качестве важного партнера Китая по сотрудничеству с Центральной и Восточной Европой и ЕС. Сторонам необходимо, ухватившись за новые возможности за счет строительства “Пояса и пути” и сотрудничества в формате “16+1″, углублять взаимовыгодное сотрудничество в сферах, включающих экономику, торговлю, инвестиции и сотрудничество на местном уровне. А. Дуда отметил, что Польша восхищается успехами Китая в развитии, рассчитывает на углубление дружбы и сотрудничества с Китаем за счет строительства “Пояса и пути”, укрепление контактов и координации в международных вопросах.

Чжан Дэцзян во время встречи с Б. Шидло подчеркнул, что сторонам необходимо активно задействовать роль имеющихся механизмов и площадок для сотрудничества, углублять сотрудничество в инфраструктурном строительстве, сделать железнодорожные грузовые рейсы Китай-Европа отличным и сильным брендом, осваивать новые сферы сотрудничества, чтобы китайско-польское сотрудничество продолжало идти в первых рядах сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. Китайская сторона уделяет большое внимание развитию отношений с ЕС, намерена совместно со странами ЕС, включая Польшу, продолжать продвигать развитие китайско-европейских отношений. Б. Шидло отметила, что выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином инициатива “Пояс и путь” имеет важное значение для содействия росту мировой экономики и устойчивому развитию. Польская сторона сейчас реализует новую стратегию развития и приглашает китайскую сторону активно участвовать в инфраструктурном строительстве в Польше, укреплять сотрудничество между средними и малыми предприятиями.

Чжан Дэцзян в ходе отдельных переговоров с М. Кухчиньским и С. Карчевским выдвинул три пункта предложений по укреплению сотрудничества между законодательными органами двух стран. Во-первых, необходимо поддерживать тенденцию к двусторонним дружеским контактам, проявлять взаимопонимание и поддержку по важным вопросам, касающимся ключевых интересов друг друга. Во-вторых, требуется укреплять обмен опытом государственного управления, включая законодательную и контрольную сферы. В-третьих, необходимо содействовать дружескому обмену в гуманитарной сфере, включая культуру, образование и туризм, поддерживать сотрудничество на местном уровне. М. Кухчиньский и С. Карчевский согласились с этим, выразив мнение, что укрепление обмена и сотрудничества между законодательными органами двух стран имеет важное значение для содействия развитию польско-китайских отношений. После переговоров Чжан Дэцзян и М. Кухчиньский совместно подписали меморандум о сотрудничестве между ВСНП КНР и сеймом Польши” (конец цитаты).

Сказано много, но Варшава как верный вассал, ждет отмашки из Вашингтона. Пекин это прекрасно понимает и не особо форсирует события. Стоит отметить, инвестиций такого объема, как скажем в Пакистане, Египте  или Иране, в Восточной Европе пока нет ( порт Пирей исключение). Надо в чем-то уступить Америке, приоткрыть собственный рынок, и Китай это сделал на днях.

http://russian.news.cn/2017-07/14/c_136444578.htm
“Де-Мойн /США/, 14 июля /Синьхуа/ — В четверг в городе Де-Мойн, столице американского штата Айова, представители более 20 предприятий Китая и США подписали контракты, согласно которым китайские предприятия импортируют из США 12,53 млн тонн сои, а также 371 тонну свинины и говядины. Общая стоимость импорта составляет 5,012 млрд долларов США.

На церемонии подписания контрактов присутствовали около ста чиновников и представителей предприятий Китая и США. Советник по науке и технике генерального консульства КНР в Чикаго Сюй Хай в своем выступлении отметил, что главы двух государств в ходе состоявшейся в апреле этого года встречи достигли единства мнений по 100-дневному плану китайско-американского экономического сотрудничества. Подписанные в этот раз торговые договоры на поставку сельскохозяйственной продукции являются одной из конкретных мер, направленных на реализацию результатов встречи лидеров двух стран.

Сюй Хай заявил, что по мере развития урбанизации в Китае и увеличения численности населения со средним уровнем дохода китайский рынок потребления будет продолжать расширяться. Поэтому для американских предприятий по-прежнему существует огромный потенциал роста в сфере экспорта в Китай.

Вице-губернатор штата Айова Адам Грегг отметил: “Открытие Китаем своего рынка для американской говядины — очень волнующее событие для штата Айова”. По его словам, через неделю торговая делегация во главе с новым губернатором штата Рейнольдсом Кимом нанесет визит в Китай.

Нынешняя церемония подписания договоров была организована совместно Китайской импортно-экспортной торговой палатой пищевых продуктов и местных продуктов животноводства и Американским советом по экспорту сои.

Председатель Китайской импортно-экспортной торговой палаты пищевых продуктов и местных продуктов животноводства Бянь Чжэньху заявил корр. Синьхуа: “Вслед за трансформацией потребления в Китае и благодаря благоприятным условиям, созданным двумя странами в области торговли, можно будет высвободить еще больший потенциал сотрудничества между Китаем и США” ( конец цитаты).

Работы еще непочатый край.

http://russian.news.cn/2017-07/14/c_136444519.htm
“Пекин, 14 июля /Синьхуа/ — Китай надеется, что Германия и ЕС смогут избежать помех со стороны приверженцев протекционизма при разработке соответствующих мер и не пошлют негативный сигнал внешнему миру. Об этом заявил в пятницу представитель МИД КНР Гэн Шуан на очередной пресс-конференции.

На пресс-конференции был задан вопрос: по сообщениям, 12 июля Германия утвердила новые правила, в соответствии с которыми она планирует ужесточить контроль за приобретением германских стратегических предприятий инвесторами из-за пределов Европейского союза. Германия также готова работать вместе с Францией и Италией над внесением аналогичных коррективов в законодательство ЕС. Новые правила рассматриваются как реакция на опасения относительно потери прав интеллектуальной собственности в связи с приобретением Китаем высокотехнологичных предприятий Германии и других стран ЕС. Как это прокомментирует китайская сторона?

Гэн Шуан отметил, что китайская сторона приняла во внимание соответствующие шаги Германии и ЕС. Китай многократно заявлял, что цель торгово-экономического сотрудничества Китая с другими странами, в том числе с Германией, заключается в достижении взаимной выгоды и общего выигрыша. В последние годы китайско-германское и китайско-европейское торгово-экономическое сотрудничество дало позитивные результаты, что принесло реальную пользу предприятиям и народам обеих сторон” ( конец цитаты).

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Константин Никифоров: 16+1 без Украины и Молдавии
...технологиями, пусть и через посредников. Восточно-европейцы  - опять же рынок ...и Казахстан", - комментирует проект нового "Шелкового пути" профессор латвийского Института транспорта и...проявили ряд государств Центральной и Восточной Европы, а также отдельные ...
Константин Никифоров: Китай-Европа
..., посвященном  инициированному Китаем проекту нового "Шелкового пути" (НШП), не обошлось без скандала... в основном по трем направлениям: восточному - через погранпереходы Маньчжоули и Суйфэньхэ...
Константин Никифоров. Путч. Послесловие
..., полагает президент Академии геополитических проблем Константин Сивков"  Я как раз считаю... атаковать  позиции РПК в юго-восточных турецких провинциях и на севере...), чтобы Турция не стала частью Шелкового пути, воротами Китая в Европу. Попытка...
Сирия, Турция, ИГИЛ, последние новости 19 июля 2016
... Источник: news-front.info Константин Никифоров. Путч и Шелковый путь Пришли новости из Китая...лидер уйгурского движения за создание Восточного Туркестана Рабия Кадыр, является одним... и движение за создание Восточного Туркестана на территории китайского ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>