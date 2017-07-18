Константин Никифоров. Шелковый путь. Восточная Европа

Китай продолжает строить свой “Новый шелковый путь”. Дошла очередь до Восточной Европы.

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0716/c31520-9242197.html

” В румынской столице Бухаресте 14 июля состоялся проводившийся Отделом международных связей ЦК КПК “Диалог политических партий Китая и Центральной и Восточной Европы 2017 года” в формате “16+1″.. В диалоге приняли участие свыше 600 представителей более 30 политических партий, а также местных администраций и предприятий Китая и 16 стран Центральной и Восточной Европы. Участвовавшие во встрече почетные гости углубленно обменялись мнениями о новых концепциях, новых идеях и новых мерах по продвижению строительства “одного пояса, одного пути”, совместно рассмотрели способы углубления сотрудничества.

…Венгрия является первой европейской страной, подписавшей с Китаем межправительственный документ о сотрудничестве по совместному продвижению строительства “одного пояса, одного пути”, а также первым государством, создавшим и запустившим совместный с Китаем механизм рабочей группы по “одному поясу, одному пути”. Представитель венгерской правящей партии Фидес — Венгерский гражданский союз Иштван Холлик /Istvan Hollik/ сообщил, что выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином инициатива “одного пояса, одного пути” придала древнему Шелковому пути новое эпохальное содержание. Центральная и Восточная Европа являются важным звеном в строительстве “одного пояса, одного пути”, нынешний диалог с обсуждением главной темы “одного пояса, одного пути” состоялся в самый подходящий момент, он определенно станет обменом, имеющим значение для будущего.

Заместитель председателя Чешской социал-демократической партии, спикер нижней палаты парламента Чехии Ян Гамачек сказал: “Я очень горд видеть, что Чехия играет конструктивную роль в продвижении строительства “одного пояса, одного пути” в данном регионе”. По его мнению, укрепление транспортно-коммуникационной связности по сути несет выгоды народам стран Центральной и Восточной Европы. Чехия намерена усиливать сотрудничество со всеми странами Центральной и Восточной Европы, за счет установления более широких диалоговых отношений оказать содействие укреплению отношений Центральной и Восточной Европы с Китаем.

Заместитель председателя Социалистической партии Сербии Жарко Обрадович сообщил, что цель инициативы “одного пояса, одного пути” заключается в том, чтобы дать всем странам данного региона возможность реализовать транспортно-коммуникационную связность на основе равенства и взаимной выгоды. Уникальный характер инициативы определен ее существенными отличиями от “Плана Маршалла”, данная инициатива является ориентированным на совместное глобальное развитие долгосрочным планом “без установления условий, без оказания давления”.

В октябре прошлого года КПК впервые провела в венгерской столице Будапеште диалог с основными политическими партиями 16 стран Центральной и Восточной Европы. Приложенные сторонами в течение почти года усилия уже трансформировались в заметные и ощутимые крупные результаты строительства “одного пояса, одного пути” и сотрудничества в формате “16+1″ ( конец цитаты).

Восточная Европа осторожничает. Кажется, ее лидеры надеются ( и делают все возможное), что ЕС не примет предложенную Германией концепцию “Европы двух скоростей”. Диалог с КНР- способ показать, что у младоеэсовцев есть альтернатива старшим партнерам. Типа, мы и без вас проживем. И потом, чем черт не шутит, вдруг удастся и невинность соблюсти, и капитал приобрести: и миллиардные дотации из Брюсселя сохранить, и китайские инвестиции получить.

Стержнем проекта является сухопутный маршрут транспортировки товаров, соединяющий Китай с Европой через Россию и Польшу. Последняя может стать определенной проблемой. Поэтому с ней ведется особый разговор.

Варшава, 16 июля /Синьхуа/ –

http://russian.news.cn/2017-07/17/c_136448295.htm

Председатель ПК ВСНП Чжан Дэцзян по приглашению председателя сейма Польши Марека Кухчиньского 12-16 июля посетил Польшу с официальным и дружественным визитом. В Варшаве он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Беатой Шидло, а также провел отдельные переговоры с М. Кухчиньским и спикером сената Польши Станиславом Карчевским.



Чжан Дэцзян в ходе встречи с А. Дудой отметил, что за последние 2 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Польши обменялись визитами, между двумя странами были установлены отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, в отношениях Китая и Польши открылась новая глава. Китайская сторона уделяет большое внимание развитию отношений с Польшей и рассматривает ее в качестве важного партнера Китая по сотрудничеству с Центральной и Восточной Европой и ЕС. Сторонам необходимо, ухватившись за новые возможности за счет строительства “Пояса и пути” и сотрудничества в формате “16+1″, углублять взаимовыгодное сотрудничество в сферах, включающих экономику, торговлю, инвестиции и сотрудничество на местном уровне. А. Дуда отметил, что Польша восхищается успехами Китая в развитии, рассчитывает на углубление дружбы и сотрудничества с Китаем за счет строительства “Пояса и пути”, укрепление контактов и координации в международных вопросах.



Чжан Дэцзян во время встречи с Б. Шидло подчеркнул, что сторонам необходимо активно задействовать роль имеющихся механизмов и площадок для сотрудничества, углублять сотрудничество в инфраструктурном строительстве, сделать железнодорожные грузовые рейсы Китай-Европа отличным и сильным брендом, осваивать новые сферы сотрудничества, чтобы китайско-польское сотрудничество продолжало идти в первых рядах сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. Китайская сторона уделяет большое внимание развитию отношений с ЕС, намерена совместно со странами ЕС, включая Польшу, продолжать продвигать развитие китайско-европейских отношений. Б. Шидло отметила, что выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином инициатива “Пояс и путь” имеет важное значение для содействия росту мировой экономики и устойчивому развитию. Польская сторона сейчас реализует новую стратегию развития и приглашает китайскую сторону активно участвовать в инфраструктурном строительстве в Польше, укреплять сотрудничество между средними и малыми предприятиями.



Чжан Дэцзян в ходе отдельных переговоров с М. Кухчиньским и С. Карчевским выдвинул три пункта предложений по укреплению сотрудничества между законодательными органами двух стран. Во-первых, необходимо поддерживать тенденцию к двусторонним дружеским контактам, проявлять взаимопонимание и поддержку по важным вопросам, касающимся ключевых интересов друг друга. Во-вторых, требуется укреплять обмен опытом государственного управления, включая законодательную и контрольную сферы. В-третьих, необходимо содействовать дружескому обмену в гуманитарной сфере, включая культуру, образование и туризм, поддерживать сотрудничество на местном уровне. М. Кухчиньский и С. Карчевский согласились с этим, выразив мнение, что укрепление обмена и сотрудничества между законодательными органами двух стран имеет важное значение для содействия развитию польско-китайских отношений. После переговоров Чжан Дэцзян и М. Кухчиньский совместно подписали меморандум о сотрудничестве между ВСНП КНР и сеймом Польши” (конец цитаты).

Сказано много, но Варшава как верный вассал, ждет отмашки из Вашингтона. Пекин это прекрасно понимает и не особо форсирует события. Стоит отметить, инвестиций такого объема, как скажем в Пакистане, Египте или Иране, в Восточной Европе пока нет ( порт Пирей исключение). Надо в чем-то уступить Америке, приоткрыть собственный рынок, и Китай это сделал на днях.

http://russian.news.cn/2017-07/14/c_136444578.htm

“Де-Мойн /США/, 14 июля /Синьхуа/ — В четверг в городе Де-Мойн, столице американского штата Айова, представители более 20 предприятий Китая и США подписали контракты, согласно которым китайские предприятия импортируют из США 12,53 млн тонн сои, а также 371 тонну свинины и говядины. Общая стоимость импорта составляет 5,012 млрд долларов США.



На церемонии подписания контрактов присутствовали около ста чиновников и представителей предприятий Китая и США. Советник по науке и технике генерального консульства КНР в Чикаго Сюй Хай в своем выступлении отметил, что главы двух государств в ходе состоявшейся в апреле этого года встречи достигли единства мнений по 100-дневному плану китайско-американского экономического сотрудничества. Подписанные в этот раз торговые договоры на поставку сельскохозяйственной продукции являются одной из конкретных мер, направленных на реализацию результатов встречи лидеров двух стран.



Сюй Хай заявил, что по мере развития урбанизации в Китае и увеличения численности населения со средним уровнем дохода китайский рынок потребления будет продолжать расширяться. Поэтому для американских предприятий по-прежнему существует огромный потенциал роста в сфере экспорта в Китай.



Вице-губернатор штата Айова Адам Грегг отметил: “Открытие Китаем своего рынка для американской говядины — очень волнующее событие для штата Айова”. По его словам, через неделю торговая делегация во главе с новым губернатором штата Рейнольдсом Кимом нанесет визит в Китай.



Нынешняя церемония подписания договоров была организована совместно Китайской импортно-экспортной торговой палатой пищевых продуктов и местных продуктов животноводства и Американским советом по экспорту сои.



Председатель Китайской импортно-экспортной торговой палаты пищевых продуктов и местных продуктов животноводства Бянь Чжэньху заявил корр. Синьхуа: “Вслед за трансформацией потребления в Китае и благодаря благоприятным условиям, созданным двумя странами в области торговли, можно будет высвободить еще больший потенциал сотрудничества между Китаем и США” ( конец цитаты).

Работы еще непочатый край.