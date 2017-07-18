Главная » События прошлого

Как монах языческую поэму спас

19:29. 18 июля 2017 Просмотров - 284 Один комментарий Опубликовал:

Лев Прозоров о странностях величайшего памятника древнерусской литературы — «Слове о полку Игореве»

Почему в величайшем памятнике русской словесности нет ни одного упоминания Христа, нет вообще ничего из христианской мифологии? Кем по религиозным убеждениям был автор “Слова о полку Игореве”? Могла ли на Руси существовать элитарная языческая культура спустя два века после крещения?

Почему встретить монаха на Руси считалось дурной приметой? Какие тайные знаки внутри текста поэмы он оставил для нас? Благодаря чему она не была уничтожена в христианскую эпоху? Историк Лев Прозоров о многочисленных странностях в тексте величайшей книги Древней Руси.

=================================================================================

Рекомендуем:

Князь Святослав. Иду на вы!, Прозоров Лев (Озар Ворон)

=================================================================================

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
УДАР ЕВРЕЙСКИХ БОГОВ
...Марии. Например образ языческой богородицы Софии такой же как и образ Софии... упоминания о Ведах уничтожались церковью как языческие книги или дискредитировались «официальной» ... «Задонщина» XVll в, Пересвет описывается как монах в одной схиме вышедший на...
Русская вера и языческое фэнтези
..., языческих англичан или языческих французов. Дело в том, что русские как общность..., Гунастр, Фрастен, Игелд, Турберн, Моне, Руальд, Свень, Стир, Алдан, Тилен... именно как христианская, православная культура. Не существует «русской языческой культуры»;...
Православие - не христианство. Как появлялись исторические мифы
... ему свою признательность. Так как этой фразой византийский монах Велизарий подтверждает, что... дьяволом. После принятия христианства функции "языческих" богов перешли к христианским святым...и т.д. Таким образом "языческие" боги присутствуют в Христианстве, но...
Об истинной истории древней Руси
... первую редакцию которой создал монах Киево-Печорского монастыря Нестор ... и рукописи, доставшиеся от языческой эпохи. Именно на таких...Господня из рук неверных». «Какой монах не возликовал бы по ... Руси могли быть сохранены языческими жрецами или лицами, явно...
Как появилась христианская религия?
...как Христианство стало называться Православным. В этом же ролике цитируется византийский монах... церкви. Воцарившись на обломках языческой Державы Святослава, она начала ...ведичестваВ Новгороде Владимир приказал низвергнуть языческих идолов тому самому иудею ...
Украденные боги
... единственным отличием: воевал этот монах, конечно же, «с именем...Жора является на коне языческому царю, имения которого опустошает... (скорее всего, это как раз языческие волхвы), Библия молчит. ... людей. При этом, как и положено языческому божеству, «Илья» мог...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>