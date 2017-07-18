Как монах языческую поэму спас

Концептуал СМИ Лев Прозоров о странностях величайшего памятника древнерусской литературы — «Слове о полку Игореве»

Почему в величайшем памятнике русской словесности нет ни одного упоминания Христа, нет вообще ничего из христианской мифологии? Кем по религиозным убеждениям был автор “Слова о полку Игореве”? Могла ли на Руси существовать элитарная языческая культура спустя два века после крещения?

Почему встретить монаха на Руси считалось дурной приметой? Какие тайные знаки внутри текста поэмы он оставил для нас? Благодаря чему она не была уничтожена в христианскую эпоху? Историк Лев Прозоров о многочисленных странностях в тексте величайшей книги Древней Руси.

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Князь Святослав. Иду на вы!, Прозоров Лев (Озар Ворон)



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