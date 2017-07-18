Идеи на экспорт: почему русские изобретения стали гордостью западной науки

Перечень изобретений русских ученых безграничен. Однако большая их часть почему-то реализуется на Западе.

Как много открытий, восхваляемых западными обывателями, первоначально были сделаны именно в России. Информационное агентство Ridus представило свою подборку изобретений, которые могли бы и не появиться без участия русских ученых.

В 1752-м году Леонтий Шамшуренков построил первую в мире «самобеглую коляску», прототип первого велосипеда и автомобиля. Четырехколесная повозка благодаря вращению педалей приходила в движение. Уникальный аппарат, способный разгоняться до 15 км/ч, сразу после презентации был забыт и пущен в утиль. А через 18 лет французский инженер Никола Кюньо продемонстрировал в Париже свой вариант самоходной машины, тем самым войдя в историю как праотец автомобиля.

Гениального инженера Ивана Ползунова вообще постигла трагическая неудача. В 1766-м году он собственными силами построил первый в мире двухцилиндровый паровой двигатель, за что поплатился здоровьем: в процессе возведения агрегата высотой в трехэтажный дом Ползунов надорвался и умер от чахотки. Через 43 дня котел дал течь. А в связи с отсутствием посвященных в дела великого мастера первая в мире двухпоршневая машина ушла на слом. Всего через год поддерживаемый университетской профессурой и бизнесменами Джеймс Уатт начал работу над созданием своей паровой машины.

Создателем первого в мире электромагнитного телеграфа был барон Павел Шиллинг — русский дипломат, разведчик, масон, востоковед, изобретатель. Свое детище он показал общественности 1832-м году, а вскоре под его руководством в России установили первые телеграфные линии. К сожалению, Шиллинг умер рано и запатентовать свое изобретение не успел. Зато успел американец Сэмюэл Морзе. Получив соответствующий документ в 1840-м году, его команда юристов раскрутила его имя до уровня настоящего бренда, завалив полмира судебными исками и сколотив состояние.

Подобная история произошла с вакуумной лампой накаливания, которую якобы изобрел Томас Эдисон. Русский инженер Александр Лодыгин опередил ушлого американца на 10 лет, запатентовав как саму лампу, так и вольфрамовую нить накаливания в России, Европе, Индии и Австралии, а вот денег на сертификат в США не хватило, чем и воспользовался Эдисон. Американские газетчики вмиг «распиарили» Томаса как создателя лампы накаливания, а русские журналисты им вторили, позабыв о гении-земляке.

Удивитесь, но даже первый компьютер был построен не в США, а в России. Первый в мире ПК сконструировал инженер Арсений Александрович Горохов. Возглавив конструкторский отдел секретного Омского НИИ авиационных технологий, он пытался изменить раздражающую систему перфокарт и громоздких вычислительных машин.

«Вот блок ввода данных, — объяснял он журналистам. — Это клавиатура. Блок графического отображения — монитор. Преобразователь — то, что сейчас называют материнской платой. Блок управления. Блок вывода программы. И запоминающий блок — то есть жесткий диск. Не хватает только мыши», – отметил Горохов.

Его проект получил название «Интеллектор», он планировал поставить такие ЭВМ перед каждым сотрудником, объединив все в единую сеть – интронет. В 1973-м году Горохов спустя пять лет получил, наконец, авторское свидетельство N383005 и 50 рублей премии. Однако его идею серийного производства обсмеяли. А спустя пять лет весь мир узнал о разработке Стива Джобса.

Причины столь досадной ситуации кроются в ментальном восприятии русских. На протяжении столетий в России старательно не замечают «пророка в своем отечестве», но при этом жадно охотятся за иностранными «чудесами» науки и техники, некогда придуманными и забытыми в нашей стране.