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Д/ф «Они закаляют сталь»

12:43. 18 июля 2017 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Что объединяет вилку и небоскреб? Мост и компьютер? Гвоздь и самолет? Все они сделаны из стали. Металл окружает нас везде, но чтобы создать столько металла, нужны особенные люди. В российской металлургии занято более полумиллиона человек. При температуре полторы тысячи градусов они получают более тысячи марок стали, которые делают наш мир сильнее. Кто им помогает? Чем россияне могут удивить весь мир? И что за людей научились делать машины?


Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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