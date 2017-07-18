Д/ф «Они закаляют сталь»

Что объединяет вилку и небоскреб? Мост и компьютер? Гвоздь и самолет? Все они сделаны из стали. Металл окружает нас везде, но чтобы создать столько металла, нужны особенные люди. В российской металлургии занято более полумиллиона человек. При температуре полторы тысячи градусов они получают более тысячи марок стали, которые делают наш мир сильнее. Кто им помогает? Чем россияне могут удивить весь мир? И что за людей научились делать машины?





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Источник: www.youtube.com