Британию захлестнула онкология. Почему это плохо для Украины и России.

Лондонская The Telegraph констатирует: в 2015 году в Англии и Уэльсе (общее население 56 млн. человек) количество новых онкологических заболеваний (319 011) превысило число младенцев (271 050), появившихся на свет у первородящих матерей. Крупнейшая благотворительная организация Macmillan Cancer Support утверждает, что каждый день у 980 подданных Её величества диагностируются злокачественная опухоль. И самое ужасное, что грядет время, когда этой страшной болезнью в течение жизни, с большой долей вероятности, заболеет каждый второй англичанин.

Канцерогенов, провоцирующих злокачественные опухоли, — вагон и маленькая тележка, но уже известен самый опасный источник зла. Это — гербицид глифосат. Колин Тодхантера, британский журналист и социолог, ведущий портала EAST BY NORTHWEST, прямо называет его одной из ключевых причин начинающейся эпидемии рака. Он опирается на 19-страничный доклад известного эколога д-ра Розмари Мэйсон, в котором приводятся убедительные доказательства медленной интоксикации жителей Уэльса продукцией американской компании Monsanto, главным образом, глифосатом.

Вашингтон, естественно, отрицает. Мол, этот гербицид используется долговременно и повсеместно, а его запрет приведет к тотальному голоду.

И в самом деле, данный препарат активно применяют везде, в том числе в России. Правда, одно дело, когда глифосатом обрабатывают сорняки, к примеру, недели за две до посадки семян, другое — когда им «обильно поливают» поля в процессе созревания ГМО-овощей и злаков, которые без него не будут расти. Между тем, этот ядохимикат обладает способностью мигрировать по сосудистой системе растений.

Любые публикации и заявления о том, что глифосат для человека смертельно опасен, подвергаются жесткой обструкции со стороны, казалось бы, авторитетного Британского научного медиа-центра SMC, который, по идее, должен популяризировать мировые прогрессивные технологии.

Отметим, что спонсорами SMC являются транснациональные корпорации Monsanto, Syngenta, Coca-Cola, AstraZeneca, BP, L’Oreal. И это многое объясняет.

Впрочем, в отличие от Британии, где общественность только начинает осознавать опасность, «(в США — авт.) уже назревают большие проблемы у Monsanto. Корпорация сталкивается с множеством исков по поводу того, что глифосат вкупе с ГМО вызывает рак. Всё идет к тому, что история Monsanto закончится в Международном уголовном суде. Её обвинят экоциде и даже в геноциде», предполагает Колин Тодхантера. Безусловно, это случится не скоро. Всё зависит от динамики раковых заболеваний и новых разоблачений.

В соседней же Украине об этом не думают и рады тому, что в 2018 году компания Monsanto планирует открыть в Житомирской области гигантский семенной завод. Как сообщила пресс-служба местной облгосадминистрации, предприятие возведут в селе Почуйки Попильнянского района. Известно, что строительство завода началось в 2014 году, причем сумма инвестиций уже превысила 250 млн. долларов. Окончательный размер капиталовложений не разглашается, но новое американское предприятие фактически не создаст рабочие места, если не считать 200 человек, которые будут заняты в охране и логистике.

Как раз к этому сроку должна завершиться земельная реформа в «незалежной», на которой настаивает МВФ. Не секрет, что Киеву не видать обещанных фондом очередных 4,5 млрд. долларов, если тот не разрешит свободную торговлю земли.

Судя по анонсам, на первом этапе либерализации земельных отношений правительство Порошенко-Гройсмана распродаст 10,5 млн. га государственных и коммунальных земель. Затем очередь дойдет до паев крестьян. Цену чернозема, как заявляют «реформаторы», установит рынок. Учитывая, что Украина является подконтрольным Америке государством, не трудно догадаться, кто окажется самым большим землевладельцем. Та самая Monsanto, которая возводит в селе Почуйки крупнейший в Европе семенной завод.

В числе ключевых бенефициаров предстоящей киевской земельной реформы, конечно, станет тоже американская компания CHS Inc., которая плотно сотрудничает с транснациональной корпорацией Syngenta — мировым производителем средств защиты растений, в том числе глифосата. Отметим, что местный филиал CHS Inc. — торговая фирма «CHS Украина» является крупнейшим кредитором множества фермеров «незалежной», выдавая им под проценты топливо, семена и гербициды.

«CHS Украина» утверждает, что она делает добро. Однако ухудшение экономической ситуации на Украине однозначно выгодно американцам. По крайней мере, несколько десятков тысяч селян уже заявили о невозможности погашения имеющейся у них задолженности фирме «CHS Украина». Значит, имущество этих крестьян со стартом земельной реформы автоматически перейдет к заокеанским хозяевам.

Какой будет Украина через 5 лет, нетрудно предсказать по тому, что сегодня представляет Индия, оказавшаяся в «объятиях» Monsanto, Bayer и CHS Inc. В этой стране 90% всех крестьян в результате аналогичной земельной реформы были изгнаны из сельской местности в города, которые не обеспечивают внутренних мигрантов ни крышей над головой, ни работой, ни социальной помощью. Страна столкнулась с самым массовым явлением суицидов в современно мире. Кстати, индусам в 90-х годах говорили то же самое, что сейчас обещают украинцам.

Последние фермеры в этой стране уже продают свои наделы, не в силах конкурировать с агрохолдингами из Америки. Самое ужасное, что точка невозврата уже пройдена, причем достаточно быстро. Теперь отмена ГМО в Индии и впрямь спровоцирует тотальный голод.

Здесь нелишне привести статистику Macmillan Cancer Support, где утверждается, что выживаемость людей, заболевших раком, в Англии и Уэльсе не превышает 50%. И то при условии хорошей диагностики на ранних стадиях.

Но Украина — это не Британия, где медицина считается одной из лучших в мире и где общественность борется с Monsanto. Да и для России близкое соседство с «генно-модифицированной» страной, понятное дело, не обещает ничего хорошего, так как нет никаких гарантий, что продукция из «незалежной» не попадет в наши магазины.