Три традиции Русского народа

Написать об этом я решил потому, что об этом никто не пишет, хотя предмет сей лежит на поверхности нашей русской традиционной культуры.



Что же это за предмет такой? Сегодня о нем почти совсем забыли, а ведь это была важнейшая часть нашей национальной культуры. Беседы организовывали действительно молодые девушки и женщины, для чего зимой договаривались о проведении беседы в чьем-то доме, а летом в чьем либо сарае.



Разумеется, хозяева “арендованных” на вечер и ночь домов и сараев не оставались в накладе. Им что-то платили, причем деньги собирали вскладчину именно девушки и женщины, собирающие беседу. Все остальные на беседе были на правах приглашенных. Мне кажется, что северная беседа – это пережиток матриархата, когда девешки и женщины приглашали в свое селение мужчин, живших отдельно – в своем мужском селении.

Русские беседы и русские драки

Беседы обычно собирали во время престольных праздников. В 50-е годы прошлого века в нашем селе на такую беседу собиралось до 50 и более человек. Мебель из снятой для беседы избы выносилась. Вдоль стен ставились скамейки, на которых сидели пожилые люди. Молодежь же должна была стоять. Для гармониста ставился стул или табурет.



Плясали кадриль – очень красивый танец с переходами, кружением пар, пляской и частушками. Собственно беседа осуществлялась посредством частушек. Чаще частушки были с подковыркой, с шутками, с намеками. В частушках хвастались друг перед другом, нередко задирали друг друга довольно обидными шутками, девушки частенько жаловались на тяжелую долю.



Перед тем, как идти на беседу, парни, как правило, употребляли спиртное – брагу, самогонку, водку. Часто конфликтовали друг с другом из-за девушек или чтобы показать свою смелость и удаль. Деревенские беседы очень редко обходились без драки. Дрались отчаянно и всерьез. Запретов в драке было немного, не били только лежачего или запросившего пощады. Дрались кулаками, кольями, кастетами, нередко в ход пускали ножи.



Дерущихся было принято разнимать. Разнимали дерущихся парней мужики в возрасте, женщины и девушки. Мужики в возрасте частенько и сами ввязывались в драку, но это в деревне не приветствовалось. Считалось, что женатому мужику нет причины драться на беседе, что он вышел из этого возраста и поумнел. Эффективней всего разнимать дерущихся удавалось девушкам и женщинам. Их не смел тронуть никто из парней, а тем более мужиков.



Летом на севере Руси беседы нередко сопровождались девичьими хороводами.

Девушки вели хоровод и пели частушки.

Впервые увидевшему драку на беседе могло показаться, что это какой-то абсурд и дикость. Ведь дрались в кровь, вплоть до серьезных трамв и даже увечий. Но обычай этот пришел из глубокой древности, и что-то рациональное в нем должно было быть. Я давно задумывался об этом. Наверное, с той поры, когда сам несколько раз в юности попадал в такие драки. Вот один из таких случаев.



Я тогда был студентом первого курса, на летние каникулы приехал на родину к родителям. Мы с приятелем участвовали в колхозном сенокосе – косили траву, стоговали, в общем, выполняли самые тяжелые работы, благо природа силой не обидела ни моего приятеля, ни меня. По вечерам ходили в наш клуб на танцы, после которых провожали девчонок по домам. В этот день приятель сообщил мне, что в деревне Летнево в 7 км от нашего села какой-то церковный праздник, что там обязательно будет беседа, и мы можем туда сходить. Идея понравилась нам обоим, и после работы мы прямиком отправились в Летнево. Когда пришли туда, беседа была в разгаре. Об этом мы догадались по звукам гармошки, играющей кадриль-козулю в толпе нарядных людей возле сарая на краю деревни.



Без опаски мы зашли туда и стали ухаживать за понравившимися девушками, они, похоже, тоже заинтересовались “заезжими” молодцами. Но это возмутило местных парней – появился хороший предлог подраться и прогнать чужаков. Нас пригласили выйти и поговорить. Когда мы вышли, то “разговаривать” пришлось с толпой из 10–12 человек. Бой на кулаках продолжался минут 5–7; видя, что одолеть нас не так просто, местные пустили в дело свинцовые кастеты.



Моему другу выбили руку в плече (вывих), мне пробили голову. Видя такое дело, весь в крови, я вытащил из огорода солидный кол и пошел в наступление, пытаясь отбить друга, которого уже сбили с ног и мутузили почем зря. Кол и моя решительная злость (умереть, но не сдасться!) подействовали, от нас отступились.



Вот так, “хорошо погуляв”, безлунной ночью по грязному полю и через еловый лес мы отправились домой. Кровь мне удалось остановить, благо рана была неглубокая, так как удар пришелся вскользь. Когда пришли домой, уже рассвело, надо было идти на работу. Я, придя домой, промыл рану, смазал рану йодом и одел на голову камилавку, так что никто (даже родители!) не догадался о нашем поражении. Друг тоже сделал вид, что у него все в порядке, но взял грабли и пошел с женщинами одной рукой ворошить сено в валках.



Какая свадьба на Руси без драки.

Если на свадьбе не было драки, значит у жениха не было конкурентов, значит невеста плохая и никто в нее не влюблен, кроме жениха. А это для невесты унизительно. Порой драки разыгрывали специально, чтобы потрафить невесте и ее родственникам.



Я долго потом пытался понять, что же это было. Ведь на той беседе были два местных парня, с которыми мы учились в школе, причем в старших классах. Правда, мы с ними не были друзьями, но и никогда не ссорились. Лет через десять после той драки я рассказал эту историю своему дядюшке. Он засмеялся: “Ну, ребята, вы и смельчаки! Вдвоем на беседу в Кодобу приперлись! Да ведь раньше годков этак 20–30 назад вас там изувечить могли”. Спрашиваю: “Почему?””Да всехсвятские с кодобой извечные враги”, – разъяснил мне тогда мой дядя. Почему извечные, он и сам не знал, но такова была традиция.



Кодобой у нас называли 8 деревень, расположенных в бассейне ручья Кодобой, впадающего в речку Шелекшу, и 3–4 деревни в бассейне Шелекши в ее верхнем течении. Под всехсвятскими понимались жители села Всехсвятского и 9 деревень в радиусе 3–4 км от села Всехсвятское. Я тогда так и не понял причины вековой вражды кодобы с всехсвятскими. Понял это позже, когда всерьез стал изучать историю нашего края.



Оказалось, что в XIV–XVI веках “куст” деревень вокруг Всехсвятского и куст деревень по ручью Кодобой принадлежали разным удельным княжествам. Всехсвятские относились к княжеству Шелешпанскому, а Кодоба – к княжеству Сугорскому. Причем в еще более раннее время в княжестве Сугорском большинство жителей принадлежали к угрофинскому этносу Меря, а в княжестве Шелешпанском большинство жителей были пришлыми варягами-русью, захватившими важный водный путь и волок из реки Шексны в реку Сухону.



Получается, что уже давным-давно кодоба и всехсвятские перемешались генетически, стали одним этносом, и водный путь и волок давно позабыли, а вот традиция драться парням на беседах сохранялась по крайней мере до 1965 года. Мы с другом, вероятно, были последними жертвами этой многовековой вражды двух удельных княжеств.



Сегодня кодобы уже нет: стараниями российских властей в болоте перестройки все деревни в бассейне ручья Кодобой брошены, их жители отчасти переселились в село Всехсвятское, а отчасти их поглотили города. Из Всехсвятского тоже много народу переехали в горда, а из 9 деревень всехсвятского куста осталось только три.

Русская молодецкая забава – драка, или кулачный бой.

Однако драки на беседах случались не только “на исторической почве”. Я тогда был еще ребенком, а мой дядюшка – неженатым парнем. Он и еще один парень из нашего села были влюблены в одну девушку, из-за которой постоянно дрались на беседах. Особенно запомнилась одна их драка. Сегодняшние бои без правил – жалкое подобие той жестокой драки. Разнять их тогда не могли с десяток парней и мужиков. Драку мой дядюшка тогда выиграл, но девушка предпочла ему побежденного и вышла вскоре за него замуж. Кстати, после этого драки между моим дядюшкой и мужем этой девушки прекратились, они жили мирно, общались и помогали друг другу.



Мы пацанами (лет по 10–14) тоже ходили на беседы, которые собирались по престольным праздникам в нашем селе. Летом они бывали в одном и том же сарае. Потолка в этом сарае не было, но были потолочные балки, на которые мы втихаря забирались и наблюдали за тем, как танцевали кадриль-козулю, как вели себя влюбленные парочки.



А чтобы не было скучно, делали трубочки из дидля (трава такая – ангелика по-научному), набирали полные карманы зеленой черемухи и сверху “стреляли” черемухой в танцующих. Нас, конечно, разоблачали, но не сразу. Как правило, мы успевали смыться и спрятатся в заранее приготовленные схроны. Но и поймав, сильно не наказывали, так как совсем недавно сегодняшние женихи вот так же обстреливали в этом же сарае и с этих же потолочных балок зеленой черемухой своих старших братьев и сестер.



И вот прошло много лет, нет в живых моего дядюшки, сам я стал стариком, а размышления о беседах и драках иногда посещают меня. В материальной и духовной культуре народа в его традициях почти все рационально, все не просто так. Традиции несут информацию о многом из прошлого, они объясняют многое в настоящем. Попробуем отыскать рациональное в беседах и драках.



Думаю, что в драках парней на беседах воспитывался тот непобедимый русский дух, который позволил выстоять и победить во многих войнах, в которых на стороне врага были и численность и техническое оснащение, и физически они не хилыми были. Но… Отец – участник великой отечественной войны – рассказывал мне, что когда дело доходило до рукопашной, победа была чаще всего на стороне русских. Немцы боялись русских в рукопашных схватках, хотя часто физически их превосходили, да и кормили их лучше. Я думаю, что русские поднаторели в драках друг с другом еще на беседах.



И главное в драке – не столько физическая подготовка, сколько подготовка психологическая. Ударить человека не так-то просто, а убить в драке, когда “глаза в глаза” – тем более. Для этого нужна длительная тренировка. А если солдат тренировался драться с детства, а жестоко драться – с 15–17 лет, то в рукопашном бою он будет непобедим, даже если уступает противнику в физической силе.



Солдаты второй мировой войны слушают гармониста на улицах Будапешта.

Только что закончился бой. Они победили, потому что не могли не победить.

Вероятно, тренировки, инсценирующие рукопашный поединок, которые имеют место при обучении солдат, не могут заменить тренировки в настоящей драке. Я имею в виду именно психологическую тренировку. Сегодня уже нет бесед с их традиционными драками, нет и классических русских деревень и сел. Это обязательно надо учитывать при обучении солдат. Но на это обучение отводится всего один год.



За этот год сделать из маменькиного сынка, умеющего только нажимать на клавиши компьютера, настоящего русского воина, думаю, невозможно. Многие военные стратеги и тактики сегодня уповают на технику, совершенное оружие. Но с помощью этой супертехники и этого современного оружия можно только разрушать и уничтожать, но нельзя побеждать.



Может быть, неслучайно зародился у русов обычай драться на беседах. Неслучайно его поддерживали конунги, князья и цари. Вероятно, благодаря в том числе и этому обычаю варяги-русы смогли объединить многочисленные этносы Восточной Европы в русское государство. Может быть поэтому были непобедимыми солдаты Суворова, а русские партизаны лихо выгнали огромное войско Наполеона со своей земли.



И ведь не столько солдаты и офицеры регулярной армии Советского Союза смогли остановить и разбить фашистов, сколько призыв на войну деревенских мужиков и участие в войне партизан сделали перелом в войне – мужики, учившиеся драться на деревенских беседах, громили фашистов в Кенигсберге и Берлине.



А вот дети и внуки тех российских солдат великой отечественной уже не проходили обязательной практики драк на беседах. Результаты не буду описывать, вы все их знаете. А сегодня российские парни в массе своей не хотят служить в армии, уклоняются, откупаются, дезертируют. Почему? Отчасти потому, что не хотят защищать страну, в которой их родители бедствуют, а кучка богатеев живет припеваючи.



Но в значительной мере не хотят идти в армию от трусости, не могут постоять за себя, не могут объединиться, встать на защиту слабого, не умеют драться. Сегодня заведется парочка мерзавцев во взводе, которые драться умеют и физически и готовы к этому психологически, – и мордуют они весь взвод. Но если бы драться умели и были готовы постоять за себя хотя бы 70% солдат взвода, дедовщину в ее сегодняшнем виде просто не допустили бы.



Вот и создаются для защиты солдат комитеты солдатских матерей. Даже в мое время это рассматривалось бы как большой позор для молодых солдат. Защитников Отечества самих защищают мамы! А если бы такие комитеты попытались создавать матери солдат в те времена, когда в армии служил мой отец, то их посчитали бы просто тронутыми, и тронутыми не слегка. Мой совет: папы, мамы, бабушки и дедушки, разрешайте вашим детям и внукам драться друг с другом в детстве и в отрочестве, тогда вам не придется защищать их в армии.



На беседах парни и девушки друг с другом, девушки друг с другом и парни друг с другом общались с помощью частушек. Разумеется во время драки частушек не пели, парни друг с другом во время драки разговаривали преимущественно матом.

Сначала я поделюсь с вами своими соображениями о частушках вообще, ну а в конце коснусь и полузапретной темы – русского мата и матерных частушек. Приведу несколько частушек, которые пелись прежде на беседах и попытаюсь их прокомментировать.



Частушки позаимствованы на сайте по адресу: < ![CDATA[ ]]> http://viperson.ru/< ![CDATA[]]>



Вон идут, вон идут.

У забора свищут:

Давай погасимте огни,

Пусть беседу ищут.



Наверняка на беседу пришли женихи из другой деревни, которых тот, кто поет эту частушку, не хочет на беседе видеть. Вот и предлагает погасить огонь и затаиться, чтобы не нашли, чтобы те прошли мимо. Это может быть и девушка, за которой ухлестывает парень, который ей не люб, но может быть, и парень, который боится, что пришлые отобьют его зазнобу.



На беседушке сиди.

На улке не захватывай!

Своим умом взамуж иду,

У батюшки высватывай.



Эту частушку пела девушка, стараясь пристрожить нахального ухажера, который норовил потискать ее на улице. Намекала ухажеру, что до свадьбы она ни-ни. Только если у батюшки высватает ее. Вообще прежде девушки на Руси не были распущенными и берегли как свою честь, так и честь родителей.



Народ пляшет и поет частушки.

На беседу ходил, спрашивал:

«Куда замуж пойдешь?»

А я, девушка, ответила:

«Не ты меня возьмешь».



А это отворот поворот парню, добивающемуся расположения понравившейся девушки. Тот, кому предназначена эта частушка, знает, что это ему девушка отказала. А вот другим знать, кто этот несчастный, необязательно. Довольно тактично.



Дроля долгой, мотоватой –

Только веники ломать,–

На беседушку спроводил,

Не сумел поцеловать.



Когда парень влюбляется в девушку по-настоящему, то он стесняется не то что поцеловать, но даже подойти и заговорить с ней. Некоторые вообще не могут преодолеть этот психологический барьер, так и женятся на нелюбимых. А вот эта девушка, похоже, понимает состояние парня и пытается помочь своей частушкой-насмешкой преодолеть парню этот барьер. А парень, похоже, рослый, красивый и девушке явно нравится. Не зря она его дролей (любимым) называет.



Поживите-ка, подружки,

У моего-то тяти:

Попросилась на беседки –

Послал на полати.



А эта певунья решила пожаловаться на своего отца (тятю), который не разрешает ей ходить на беседы. Скорее всего, она еще слишком молоденькая, и отец просто боится за нее, что кто-то соблазнит малолетку. Но жалоба, высказанная на беседе, – это обрашение к обществу. Девушка надеется, что сельская община заступится за девушку, которая, вероятно, нарушила запрет отца и пришла на беседу вопреки.



Я сегодня при обиде.

При большой досадушке:

На беседу не пустили.

Не дали лошадушки.



Эта частушка – тоже жалоба на родителей, которые не дали поехать на беседу на лошади. Пришлось, видимо, идти пешком. Скорее всего, поет ее парень из неблизкой деревни. Но и отца понять можно. Лошадь нужна, чтобы пахать, сено возить, а не по беседам разъезжать. Послушают девушки такую частушку и решат, что за этого парня замуж выходить не стоит. Глупый он какой-то и ленивый. Нашел о чем жаловаться. Экий герой – на беседу пешком пришел.



А.В. Галанин.