Сводки от ополчения Новороссии 17 июля 2017

Боевики «АТО» атаковали 17 населённых пунктов ДНР за сутки, есть разрушения

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом заявил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

В результате обстрелов разрушен дом в н.п. Старомихайловка по адресу ул. Днепропетровская 32.

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В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны ВСУ

Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Огонь из станковых противотанковых гранатометов СПГ велся с направления села Новозвановка по району поселка городского типа Калиново.

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Стратегический беспилотник ВВС США несколько часов следил за Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку над Донбассом. RQ-4А Global Hawk способен наблюдать за всей территорией народных республик, не пересекая их границ. Стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk («Глобальный ястреб»), имеющий позывной UAVGH000, в воскресенье совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения сторон на Донбассе,передают западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации. В ходе выполнения задачи американский тяжелый военный дрон долгие часы курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Донецкой и Луганской народных республик с Украиной, не пересекая эту границу и собирая разведывательные сведения. Дальний БПЛА летал на высоте около 16 700 метров. Данный стратегический беспилотник имеет заявленную возможность ведения разведки на глубину до 300 километров. Исходя из этого он мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а кроме того и за пограничными областями России. Известно, что БПЛА RQ-4А Global Hawk обладает возможностью патрулирования в течение 30 часов, находясь на высоте от 15 000 до 18 000 метров. Разведывательный дрон военно-воздушных сил США вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После завершения миссии на Донбассе он покинул воздушное пространство Украины к северу от Молдавии. Как сообщала «Русская Весна», 14 мая 2017 года этот же тяжелый стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил десятичасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Тогда в течение дня RQ-4А Global Hawk также курсировал вдоль линии разграничения между Украиной и народными республиками Донбасса с севера на юг. Иногда он приближался на расстояние до 70 – 80 км к российским границам (в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях). Полет проходил на высоте порядка 15 500 м. Читайте также: Ночной кошмар ИГИЛ*: ВКС РФ сжигают объекты боевиков в пустыне Ракки — кадры БПЛА (ВИДЕО)

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Посмотри в глаза Донбассу

Дети, которые близко познакомились с войной, чем-то отличаются от остальных, не могу точно сказать чем именно, но это определенно так.

За весь период боевых действий Катя никуда не уезжала из Донецка, хотя дом её находится в потрепанном войной посёлке Октябрьский.

Арина живет в посёлке Октябрьский (Донецк), не покидая родного города всю войну. В её квартире вместо окон вставлены куски фанеры, а вокруг них, по стенам рассыпано множество дырок. Это просто потому, что кем-то запущенная мина взорвалась в четырех метрах от её дома.

Идея должна быть не политическим лозунгом, жестко взявшим разум в кандалы; не целью, для достижения которой могут твориться страшные вещи; не методом для личностного самоутверждения в обществе. Идеей должна быть любовь к людям, без нее никакие самые доблестные мотивы не дали человечеству ничего хорошего.

Вова с мамой и сестрой всю войну не покидали свой дом на окраине Донецка. Просто возможности убежать от войны у них не оказалось.

фото автора

Дэн Леви

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