Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 июля 2017

В ЕС составили новый санкционный список из-за «химатаки» в Сирии

В понедельник главы дипломатических ведомств Евросоюза намерены ввести санкции в отношении граждан Сирии, которых в Брюсселе обвиняют в причастности к химатаке в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля.

Об этом пишет ФАН со ссылкой на Wall Street Journal,

В санкционный список ЕС попадет 16 человек.

Предполагаемый санкционный список ЕС, в который вошел ряд сирийских военных и ученых, является сокращенной версией принятого в конце апреля санкционного списка США, включающего 271 фамилию. Среди сирийцев, которые попадут под санкции ЕС — ряд ученых, занимающихся, по мнению Брюсселя, разработкой и созданием химического оружия. Точный список попавших под санкции лиц будет опубликован во вторник.

Напомним, официальный Дамаск категорически отрицает свою причастность к химатаке в Идлибе. Сирийские власти неоднократно напоминали, что весь химический арсенал был вывезен из страны еще в 2013 году под контролем Организации по запрещению химического оружия.

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Террористы выпустили несколько снарядов в сторону российского посольства в Дамаске

Семь человек получили ранение при обстреле боевиками двух кварталов Дамаска, в том числе центрального района Мазраа, где расположено посольство России.

Об этом пишет РБК со ссылкой на сирийское агентство SANA.

По данным издания, боевики, базирующиеся в регионе Восточная Гута в пригороде Дамаска, выпустили несколько снарядов по жилым домам в квартале Баб-Тума и районе Мазраа.

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При Трампе агрессия США в Сирии и Ираке возросла — СМИ

По данным Airwars, жертвы среди мирного населения в результате ударов американской коалиции по контролируемым ИГИЛ* районам увеличились при президентстве Дональда Трампа. Об этом пишет Лайф со ссылкой на The Daily Beast.

Как утверждают правозащитники, за шесть месяцев правления Трампа при авиаударах погибли 2200 невинных людей, что составляет 360 смертей в месяц. За то время, что США при Обаме бомбили Ирак и Сирию, ежемесячно гибло по 80 гражданских.

По словам экспертов, это может быть связано не только с активизацией боевых действий, но и с ослаблением контроля коалиции за потерями среди гражданских. Должностные лица коалиции настаивают на большей осторожности, чтобы избежать многочисленных смертей мирных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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Власти Ирака заявили, что главарь ИГИЛ жив — СМИ

Власти Ирака опровергли информацию о смерти лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на главу службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу аль-Басри.

По его словам, аль-Багдади остается на территории Сирии, однако покинул город Ракка.

Разведка Ирака отслеживает передвижение лидера террористов и его сторонников.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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В Ираке убиты более 25 тысяч боевиков во время битвы за Мосул

В течение девяти месяцев, пока шли боевые действия по освобождению иракского города Мосул от террористической группировки ИГИЛ*, было уничтожено более 25 тысяч боевиков, из которых 450 — это смертники. Об этом пишет Лайф со ссылкой на командующего военными операциями в провинции Найнава генерала Абдель-Амира Яролла.

Согласно сообщению генерала, за это время также разгромлено 1247 заминированных автомобилей, сбито 130 беспилотников, уничтожено 1500 единиц бронированной техники террористов.

В ближайшие дни начнётся последний, четвёртый этап по освобождению всей провинции Найнава и в частности — района Тель-Афар, сказал Яролла.

В свою очередь, сирийское информагентство SANA со ссылкой на СМИ Ирака отмечает, что в освобождении Мосула участвовали более 100 тысяч иракских военнослужащих, включая сотрудников федеральной полиции и бойцов народного ополчения.

ИГИЛ захватила Мосул летом 2014 года. Операция по окончательному освобождению города от исламистов началась в октябре 2016-го.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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Миссия российских военных в горной Латакии: улыбки сирийских детей и благодарность от взрослых (ФОТО)

Российские военные из Центра примирения враждующих сторон продолжают помогать мирным жителям Сирии, нуждающимся в помощи. Так в н. п. Кассабинь в горной провинции Латакия была проведена очередная гуманитарная акция. Об этом в небольшом фоторепортаже «Русской Весны» с места событий. Местные жители получили 250 продовольственных наборов. Как всегда мероприятие сопровождалось улыбками довольных детей, которые были очень рады приезду своих российских защитников. Читайте также: Трогательные кадры: Российские военные и сирийские дети в провинции Хомс (ФОТО)

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Зерна будущей войны

Израиль выступил резко против американо-российской сделки по Сирии. https://www.bfm.ru/news/359821 – цинкPS. Стремясь ослабить режим Асада, дабы решить вопрос Голанских высот, недопустить усиления Ирана и рассчитывая на выгоды длительной гражданской войны в Сирии, где Израиль косвенно поддерживал исламских боевиков, Тель-Авив с удивлением обнаружил, что на выходе получается еще хуже – военная инфраструктура Ирана теперь напрямую приближается к израильским границам, а "Хэзбалла", которую Израиль не смог победить в 2006 году, за последние годы существенно усилилась как количественно, так и качественно, получив российское и иранское оружие, которое в рамках обещанной "будущей войны", конечно может быть применено против Израиля. Разумеется, не на это рассчитывали в Израиле делая свои ставки в сирийской войне, но нынешнее раздражение вполне наглядно отражает тот факт, что Израиль также как и другие участники анти-асадовской коалиции сполна пожал последствия тех стратегических изменений, которые произошли после образования российско-иранского альянса и вступления России в сирийскую войну. Это не только спасло режим Асада и привело к его укреплению, но и создало длительные предпосылки для расширения иранского влияния и образования "шиитского моста" в рамках видения генерала Сулеймани http://colonelcassad.livejournal.com/241 9221.html , который обеспечивает Ирану http://colonelcassad.livejournal.com/347 7495.html прямой сухопутный путь через территорию Ирака и Сирии к границам Израиля и Южный Ливан.Попытки помешать этому на тактическом уровне были, но блок, который американцы пытались соорудить у Ат-Танфа и помешать планам Ирана не сработал, его просто обошли севернее, что выявило недостаток американских сил для купирования стратегических планов Ирана. Удары по "Хэзбалле" лишь провоцируют Иран усиливать поставки ей оружия, подготовливая почву для укрепления ее влияния с приграничных с Израилем районах западной Сирии и южного Ливана.Так как военным путем помешать более системному перетоку военных грузов из Ирака в Сирию Израиль не может, а сделка №3 между США и РФ облегчает для Ирана наращивание усиилий в южной и юго-восточной Сирии, то Израиль начал публично жаловаться, что его стратегия зашла в тупик, и грозить "будущей войной".. А ведь еще совсем недавно из Тель-Авива раздавались совсем иные оптимистичные мантры на тему борьбы с Ираном с помощью суннитских радикалов:Профессор Эфраим Инбар. http://colonelcassad.livejournal.com/293 3825.html – цинкНачальник военной разведки ЦАХАЛ Херци Галеви. http://newsstreet.ru/blog/29452.html – цинкСобственно это весьма наглядно отражает логику авиаударов Израиля и иных мер для поддержки радикальных суннитских группировок на территории Сирии.Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон.Результат переговоров Трампа и Путина явно оказался не тем. который ожидался. Наступило прозрение, так как после победы российско-иранской коалиции в битве за Алеппо, в Сирии начались существенные изменения, которые ныне привели к тому, что требования ухода Асада постепенно снимаются, в том числе и западными странами, а роль России и Ирана в послевоенной Сирии априори признается значительной. Успех Ирана, более чем наглядно отметил http://colonelcassad.livejournal.com/350 0175.html бывший посол США в Сирии Роберт Форд, а также различные сотрудники Госдепа и Пентагона, комментируя коррекцию американского курса в отношении Сирии.Бывший посол США в Сирии Роберт Форд.Лавров и Кисляк на встрече с Трампом в Белом Доме. http://colonelcassad.livejournal.com/352 5814.html – цинкВслед за США, президент Франции Макрон также снял требования ухода Асада. https://www.vedomosti.ru/politics/news/2 017/07/14/723651-makron-asada – цинкСмысл проблемы Израиля заключается в том, что пытаясь использовать западную агрессию против Сирии для решения своих местечковых вопросов, Израиль до конца недооценил всех последствий борьбы с Ираном руками суннитских экстремистов (о чем кстати предпупреждали http://usapress.net/blizhnij-vostok/212-o on-obnarodovala-fakty-o-svyazi-igil-i-ar mii-izrailya ), среди которых главным является то, что Асад устоял, а его ослабленный сирийским режим обеспечил платформу для российского и иранского военного присутствия непосредственно у границ Израиля, а также обеспечил качественный организационный и военный рост "Хэзбаллы", которую и в лучшие годы Израиль не смог одолеть. Ну а теперь значится виноваты Вашингтон и Москва, которые не учитывают интересов Израиля, хотя еще совсем недавно в Израиле полагали, что это не США и Россия, а Халифат успешно справится с иранским влиянием в регионе. Но "черные" не оправдали высокого доверия, а один из "естественных суннитских союзников по борьбе с иранским влиянием" недавно подло взял и перебежал к Ирану. Эрдоган, который занимался примерно тем же самым, что и Израиль, не так давно проследовал в этом же направлении. Есть от чего прийти в уныние.Российский Т-90 под флагом "Хэзбаллы". Наступление в Восточной Хаме против Халифата, осень 2016 года.1. Шиитский коридор http://colonelcassad.livejournal.com/347 4743.html 2. Иранское военное присутствие http://colonelcassad.livejournal.com/299 3641.html 3. Сферы влияния http://colonelcassad.livejournal.com/315 5444.html 4. Гибридная стратегия Ирана http://colonelcassad.livejournal.com/322 4166.html 5. "Хэзбалла" на марше http://colonelcassad.livejournal.com/306 6918.html 6. Судьбу Асада должна решить Россия http://colonelcassad.livejournal.com/352 5814.html

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Шок: От химатаки в Дамаске у боевиков появились вши и признаки употребления героина (+ВИДЕО, ФОТО)

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На днях террористы исламистской группировки «Файлак ар-Рахман» (главный союзник «Аль-Каиды»* в пригородах Дамаска в очередной раз заявили о том, что они якобы были атакованы химическим оружием в Восточной Гуте. Пропагандисты боевиков опубликовали ряд фотографий и видео с места событий из района Айн-Тарма. На этот раз террористы решили шокировать весь мир, заявив, что определили применение зарина по симптомам — появлению у пострадавших вшей, по раздражению кожи и асфикции (нарушение функции дыхания). «ВАЖНО: видеодокументирование случаев удушья от ограниченных доз газа Зарин. Случаи педикулёза (!) с симптомами удушья и раздражения кожи после повторного нападения на город Айн-Терма во второй раз за последние 24 часа», — пишут издания Jobar Nes и Goutha Now. Подчеркнем, что педикулёз — вшивость, паразитарное заболевание кожи и её производных — волосяного покрова. Получается, что «новейший секретный зарин» Сирийской армии вызывает у людей появление вшей. Это сенсационное научное открытие достойно Нобелевской премии. Героин и зарин в глазах боевиков Дальше пропагандисты НВФ опубликовали любопытные фотографии, на которых изображены боевики с суженными зрачками, что якобы свидетельствует о поражении отравляющими веществами. В европейских соцсетях уже высмеяли эти кадры, сравнив их с фото наркоманов после применения героина. Также в зрачке бандита и на его коже виден отражающийся свет. Как известно, воздействие яркого света сужает человеческий зрачок. Официальный источник в Сирийской армии прокомментировал «Русской Весне» эти публикации. Он заявил, что сообщения ряда информационных сайтов и групп в соцсетях, которые ведутся террористами, о применении химического оружия (газов хлор и зарин) — это не более чем провокация. Источник из САА напомнил, что у Сирийской Арабской армии нет на вооружении химического оружия. Боевики делают эти ложные заявления для того, чтобы спровоцировать внешнее вмешательство (новые нападения со стороны США) и дискредитировать последние победы Вооруженных сил САР. Как ранее сообщала «Русская Весна», почти аналогичные ложные заявления эта же группировка делала 1 июля, 22 июня и еще несколько раз, но надежды боевиков не оправдались — западные СМИ и политики не решились поддержать основных союзников «Аль-Каиды»* в Дамаске, а может быть просто не заметили эти истеричные сообщения террористов в социальных сетях и на их сайтах. Напомним, что в прошлый разы члены НВФ «Файлак ар-Рахман» утверждали, что в районах Айн-Тарма, Джобар и Замалька против них якобы было применено боевое отравляющее вещество — газ хлор. 22.06.2017 г. 01.07.2017 г. 02.07.2017 г. Цель информационной провокации каждый раз одна и та же — в очередной раз обвинить Армию Сирии в применении запрещенного международными конвенциями химического оружия, что якобы привело к жертвам среди мирного населения. Таким образом главари бандформирований, оказавшихся в тяжелом положении в пригородах столицы САР, надеются вызвать новую агрессию против Вооруженных сил Сирии со стороны США. Но эти плохо срежиссированные сюжеты в очередной раз не были востребованы западными масс-медиа, и пропаганда террористов не достигла своих целей. Но главари банд не собираются сдаваться и пытаются организовать все новые и новые провокации. Интересны и однотипные фото, которые раз за разом публикуются пропагандистами незаконных вооруженных формирований. Фото от 14 июля 2017 г. Фото от 1 июля 2017 г. Читайте также: Пропавшая крылатая ракета нанесла удар по врагам России и превратила в пыль объект террористов (добавлено ВИДЕО) *Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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ВКС РФ и Армия Сирии уничтожили 400 боевиков в Дамаске

Сирийская армия подсчитала подтвержденные потери боевиков и их техники в ходе последних боев за пригороды Дамаска — Айн-Тармы и Джобар. Группировки «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам» («Аль-Каида»*) в течение последних 25 дней в Восточной Гуте и окрестностях потеряли около 400 боевиков, а 7 полевых госпиталей боевиков были заполнены ранеными и также поражены огнем, передает арабское агентство AMN. Операции по борьбе с террористами в этом регионе идут при поддержке ВКС России и под руководством двух бригад Республиканской гвардии САА. Авиация поразила с воздуха 6 конвоев автотранспортных средств. Кроме того, армейцы уничтожили одну БМП, танк Т-52 и два бульдозера, используемых для фортификационных работ. Также стоит отметить, что были взорваны 8 американских противотанковых ракетных комплексов TOW и 10 огневых позиций с крупнокалиберными пулеметами. В последние дни правительственными войсками были освобождены три стратегических пункта: автошкола Аль-Манара, мясной рынок Айн-Тармы и, самое главное, квартал на стыке с районом Замалька. В общей сложности бойцы САА захватили 37 важных туннелей и траншей. В ходе боев также был уничтожен главный медиа-центр «Файлак ар-Рахман». Известно, что и несколько десятков сирийских военнослужащих погибли и были ранены в тяжелых городских боях. Источник

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