Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 июля 2017
- 11:20 В ЕС составили новый санкционный список из-за «химатаки» в Сирии.
- 09:52 Террористы выпустили несколько снарядов в сторону российского посольства в Дамаске.
- 08:57 При Трампе агрессия США в Сирии и Ираке возросла — СМИ.
- 08:34 Власти Ирака заявили, что главарь ИГИЛ жив — СМИ.
- 08:00 В Ираке убиты более 25 тысяч боевиков во время битвы за Мосул.
- 05:30 Миссия российских военных в горной Латакии: улыбки сирийских детей и благодарность от взрослых (ФОТО).
- 05:06 Зерна будущей войны.
- 00:40 Шок: От химатаки в Дамаске у боевиков появились вши и признаки употребления героина (+ВИДЕО, ФОТО).
- Вчера 22:13 ВКС РФ и Армия Сирии уничтожили 400 боевиков в Дамаске.
В ЕС составили новый санкционный список из-за «химатаки» в Сирии
В понедельник главы дипломатических ведомств Евросоюза намерены ввести санкции в отношении граждан Сирии, которых в Брюсселе обвиняют в причастности к химатаке в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля.
Об этом пишет ФАН со ссылкой на Wall Street Journal,
В санкционный список ЕС попадет 16 человек.
Предполагаемый санкционный список ЕС, в который вошел ряд сирийских военных и ученых, является сокращенной версией принятого в конце апреля санкционного списка США, включающего 271 фамилию. Среди сирийцев, которые попадут под санкции ЕС — ряд ученых, занимающихся, по мнению Брюсселя, разработкой и созданием химического оружия. Точный список попавших под санкции лиц будет опубликован во вторник.
Напомним, официальный Дамаск категорически отрицает свою причастность к химатаке в Идлибе. Сирийские власти неоднократно напоминали, что весь химический арсенал был вывезен из страны еще в 2013 году под контролем Организации по запрещению химического оружия.
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Террористы выпустили несколько снарядов в сторону российского посольства в Дамаске
Семь человек получили ранение при обстреле боевиками двух кварталов Дамаска, в том числе центрального района Мазраа, где расположено посольство России.
Об этом пишет РБК со ссылкой на сирийское агентство SANA.
По данным издания, боевики, базирующиеся в регионе Восточная Гута в пригороде Дамаска, выпустили несколько снарядов по жилым домам в квартале Баб-Тума и районе Мазраа.
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При Трампе агрессия США в Сирии и Ираке возросла — СМИ
По данным Airwars, жертвы среди мирного населения в результате ударов американской коалиции по контролируемым ИГИЛ* районам увеличились при президентстве Дональда Трампа. Об этом пишет Лайф со ссылкой на The Daily Beast.
Как утверждают правозащитники, за шесть месяцев правления Трампа при авиаударах погибли 2200 невинных людей, что составляет 360 смертей в месяц. За то время, что США при Обаме бомбили Ирак и Сирию, ежемесячно гибло по 80 гражданских.
По словам экспертов, это может быть связано не только с активизацией боевых действий, но и с ослаблением контроля коалиции за потерями среди гражданских. Должностные лица коалиции настаивают на большей осторожности, чтобы избежать многочисленных смертей мирных жителей.
* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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Власти Ирака заявили, что главарь ИГИЛ жив — СМИ
Власти Ирака опровергли информацию о смерти лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на главу службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу аль-Басри.
По его словам, аль-Багдади остается на территории Сирии, однако покинул город Ракка.
Разведка Ирака отслеживает передвижение лидера террористов и его сторонников.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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В Ираке убиты более 25 тысяч боевиков во время битвы за Мосул
В течение девяти месяцев, пока шли боевые действия по освобождению иракского города Мосул от террористической группировки ИГИЛ*, было уничтожено более 25 тысяч боевиков, из которых 450 — это смертники. Об этом пишет Лайф со ссылкой на командующего военными операциями в провинции Найнава генерала Абдель-Амира Яролла.
Согласно сообщению генерала, за это время также разгромлено 1247 заминированных автомобилей, сбито 130 беспилотников, уничтожено 1500 единиц бронированной техники террористов.
В ближайшие дни начнётся последний, четвёртый этап по освобождению всей провинции Найнава и в частности — района Тель-Афар, сказал Яролла.
В свою очередь, сирийское информагентство SANA со ссылкой на СМИ Ирака отмечает, что в освобождении Мосула участвовали более 100 тысяч иракских военнослужащих, включая сотрудников федеральной полиции и бойцов народного ополчения.
ИГИЛ захватила Мосул летом 2014 года. Операция по окончательному освобождению города от исламистов началась в октябре 2016-го.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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Миссия российских военных в горной Латакии: улыбки сирийских детей и благодарность от взрослых (ФОТО)
Российские военные из Центра примирения враждующих сторон продолжают помогать мирным жителям Сирии, нуждающимся в помощи.
Так в н. п. Кассабинь в горной провинции Латакия была проведена очередная гуманитарная акция.
Об этом в небольшом фоторепортаже «Русской Весны» с места событий.
Местные жители получили 250 продовольственных наборов. Как всегда мероприятие сопровождалось улыбками довольных детей, которые были очень рады приезду своих российских защитников.
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Зерна будущей войны
Израиль выступил резко против американо-российской сделки по Сирии.
Израильское руководство впервые открыто высказало недовольство американско-российским соглашением о зоне деэскалации в южной Сирии. На встрече с журналистами в Париже после переговоров с президентом Франции Макроном Биньямин Нетаниягу сказал, что соглашение по Сирии противоречит интересам Израиля, так как оно увековечивает присутствие Ирана и шиитских милиций вблизи нашей границы.
Высокопоставленный деятель израильской администрации сказал в конфиденциальной беседе с корреспондентом «Гаарец» Бараком Равидом, что Нетаниягу не раз высказывал американским и российским руководителям настоятельные просьбы о необходимости учета интересов Израиля в готовящемся соглашении по южной Сирии. И американцы, и президент Путин, с которым Нетаниягу беседовал в начале месяца, отвечали, что понимают обеспокоенность Израиля. Однако, когда текст соглашения стал известен, оказалось, что оно полностью игнорирует интересы еврейского государства.
В частности, Иерусалим совсем не устраивает, что следить за соблюдением соглашения в зоне деэскалации вблизи Голанских высот будут российские военные. Злейшие враги Израиля Иран и «Хизбалла» — главные союзники Москвы на Ближнем Востоке. Ранее в публичных заявлениях израильское руководство приветствовало соглашения о прекращении огня в Сирии, критикуя его лишь по дипломатическим каналам. «Договор в нынешнем виде очень плох для Израиля, так как не принимает в расчет ни один наш интерес в области безопасности — в нем нет ни одного упоминания об Иране, «Хизбалле» и других шиитских милициях», — цитирует высокопоставленного источника Барак Равид.
С Россией все понятно, но не менее глухи к нуждам Израиля оказались и американские представители: посланник Вашингтона в коалиции против ИГ Бретт Макгерк и посланник Госдепа в Сирии Майкл Брэтни, которые приезжали в Иерусалим для обсуждения сирийских дел.
Глава правительства также сообщил журналистам, что значительная часть встречи с Макроном была посвящена ситуации в Ливане, усилению иранского присутствия в этой стране и продолжающемуся укреплению позиций «Хизбаллы» в Южном Ливане.
Нетаниягу воспользовался особыми отношениями между Парижем и Бейрутом и просил Макрона передать главе правительства Ливана Сааду Аль-Харири, что Израиль обеспокоен перспективой создания военных заводов и баз Ирана в Стране Кедра, а также тем, что ХАМАС намерен начать действовать с ее территории. «Я сказал Макрону, что сейчас в Ливане сеют зерна будущей очень тяжелой войны, и правительству в Бейруте не стоит ее приближать», — сказал Нетаниягу корреспондентам.
https://www.bfm.ru/news/359821 – цинк
PS. Стремясь ослабить режим Асада, дабы решить вопрос Голанских высот, недопустить усиления Ирана и рассчитывая на выгоды длительной гражданской войны в Сирии, где Израиль косвенно поддерживал исламских боевиков, Тель-Авив с удивлением обнаружил, что на выходе получается еще хуже – военная инфраструктура Ирана теперь напрямую приближается к израильским границам, а "Хэзбалла", которую Израиль не смог победить в 2006 году, за последние годы существенно усилилась как количественно, так и качественно, получив российское и иранское оружие, которое в рамках обещанной "будущей войны", конечно может быть применено против Израиля. Разумеется, не на это рассчитывали в Израиле делая свои ставки в сирийской войне, но нынешнее раздражение вполне наглядно отражает тот факт, что Израиль также как и другие участники анти-асадовской коалиции сполна пожал последствия тех стратегических изменений, которые произошли после образования российско-иранского альянса и вступления России в сирийскую войну. Это не только спасло режим Асада и привело к его укреплению, но и создало длительные предпосылки для расширения иранского влияния и образования "шиитского моста" в рамках видения генерала Сулеймани http://colonelcassad.livejournal.com/241
Попытки помешать этому на тактическом уровне были, но блок, который американцы пытались соорудить у Ат-Танфа и помешать планам Ирана не сработал, его просто обошли севернее, что выявило недостаток американских сил для купирования стратегических планов Ирана. Удары по "Хэзбалле" лишь провоцируют Иран усиливать поставки ей оружия, подготовливая почву для укрепления ее влияния с приграничных с Израилем районах западной Сирии и южного Ливана.
Так как военным путем помешать более системному перетоку военных грузов из Ирака в Сирию Израиль не может, а сделка №3 между США и РФ облегчает для Ирана наращивание усиилий в южной и юго-восточной Сирии, то Израиль начал публично жаловаться, что его стратегия зашла в тупик, и грозить "будущей войной".. А ведь еще совсем недавно из Тель-Авива раздавались совсем иные оптимистичные мантры на тему борьбы с Ираном с помощью суннитских радикалов:
Профессор Эфраим Инбар.
РТ: Почему вы видите дальнейшее существование ИГИЛ, предпочтительнее его разрушения?
Эфраим Инбар: Мы должны признать, что главным источником нестабильности и основной опасностью для мира на Ближнем Востоке является Иран. В результате, мы должны сконцентрировать наши усилия на сдерживание влияния Ирана. А ИГИЛ воюет с режимом Асада – не менее жестоким, чем ИГИЛ, а также иракским правительством, которое является по сути сателлитом Ирана.
RT: Однако, Иран не обезглавливает и и не насилует 8 и 9-летних девочек, и т. д. Это то, что ИГИЛ делает здесь и сейчас. Это реальность, не так ли?
ЭИ: Я полагаю, что вам следует быть осторожнее в оценке политики в области прав человека Ирана. Иран находится в американском списке государств, поддерживающих терроризм. Иран вызывает проблемы в Саудовской Аравии; они пытались дестабилизировать обстановку в странах Персидского залива; они поддерживают жестокий режим Асада. И конечно они взяли на себя обязательство уничтожить еврейское государство. Поэтому я не думаю, что мы должны забывать об опасности иранской политики.
РТ: У Тегерана возникли бы серьезные вопросы по поводу подобных утверждений, не так ли? В отношении борьбы "плохих парней с плохими парнями", вам не кажется? Не слишком ли это упрощенно? Действия правительства Асада не могут быть приравнены к действиям ИГИЛ, разве не так?
ЭИ: Если вы будете внимательны в подсчетах, я уверен, вы придете к четким выводам, что режим Асада убил намного больше людей, чем ИГИЛ. Также на Ближнем Востоке не всегда существует привилегия четкого морального выбора. Это гоббсовский мир, и вы должны попытаться ограничить власть своих врагов, а главным из них является Иран.
РТ: Вы также утверждаете, что нестабильность может быть положительным моментом. Учитывая количество людей, которые были убиты и были вынуждены покинуть свои дома в результате сирийского конфликта, разве это не сомнительное, по меньшей мере, утверждение?
ЭИ: Стабильность хороша, если она служит вашим целям. Мы живем в мире, где во многих местах люди убивают людей и мы не вмешиваемся повсюду. На Ближнем Востоке худшая страна, которая стремится к цели геноцида, уничтожению еврейского государства – должна быть остановлена. И ИГИЛ выполняет эту функцию.
РТ: Вы полагаете, что эта кровожадная группа должна иметь возможность продолжить свое существование просто для поддержания абсолютного доминирования Израиля и США в регионе?
ЭИ: Я не думаю, что нынешняя американская администрация заинтересована в доминировании на Ближнем Востоке. На самом деле, за последние годы они ушли с Ближнего Востока. И эта проблема отчасти потому, что администрация Обамы ведет себя безответственно, и США при ней не выполняет своей роли великой державы. Ирану, ведомому исламистской радикальной идеологией, нельзя позволить быть частью стабильности на Ближнем Востоке. Я одобряю то, что [исламское государство] борется с иранскими поверенными, которые ничем не лучше, чем ИГИЛ в любом моральным соображении.
http://colonelcassad.livejournal.com/293
Начальник военной разведки ЦАХАЛ Херци Галеви.
Израиль не хочет, чтобы ситуация в Сирии окончилась тем, когда Da'ish побежден, супердержавы покидают регион и мы [Израиль] остаёмся перед более мощными Хизбаллой и Ираном с лучшими возможностями. Такой конечный результат является проблематичным. Мы [Израиль] должны влиять на события таким образом, чтобы мы не оказались в этой ситуации. Стабильная Сирия, где ISIS повержен, будет означать, что США и союзники («великие державы»)будут выведены из региона, оставив Израиль один на один с Ираном и Хизбаллой.
http://newsstreet.ru/blog/29452.html – цинк
Собственно это весьма наглядно отражает логику авиаударов Израиля и иных мер для поддержки радикальных суннитских группировок на территории Сирии.
Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон.
Сейчас мы наблюдаем коллапс искусственных государств. Это результат западного влияния в регионе, особенно после договора Сайкса-Пико и постколониальной эпохи после Второй мировой войны. Тогда западноевропейские лидеры считали, что к ближневосточным государствам можно применить европейскую систему, но они игнорировали реалии. Западные страны выдавали желаемое за действительное и пытались диктовать Ближнему Востоку, как правильно поступать.
Даже в Европе не было особого успеха: в Югославии был коллапс искусственного государства. Государства Ближнего Востока больше похожи на Югославию, чем на другие европейские страны. И когда тиранические режимы были свергнуты — как в Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, — мы увидели внутренние конфликты. В Ливии — племенной, в Ираке — религиозный, в Сирии — между алавитами, курдами и суннитами.
Нужно понять, что Сирию невозможно объединить. Нужно привыкнуть к тому, что мы увидим сирийский «алавистан», «курдистан», «суннистаны». После террористического «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России. — «Газета.Ru») будет сирийский «суннистан».
<…>
Это вызов и для сверхдержав. Или шанс. Встреча между Трампом и Путиным позволит обсудить общие вопросы, а также заполнить ближневосточный вакуум, в котором сегодня три упомянутые политические силы борются за власть, гегемонию и влияние. Переговоры Трампа и Путина могут дать положительный результат.
https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/1
Результат переговоров Трампа и Путина явно оказался не тем. который ожидался. Наступило прозрение, так как после победы российско-иранской коалиции в битве за Алеппо, в Сирии начались существенные изменения, которые ныне привели к тому, что требования ухода Асада постепенно снимаются, в том числе и западными странами, а роль России и Ирана в послевоенной Сирии априори признается значительной. Успех Ирана, более чем наглядно отметил http://colonelcassad.livejournal.com/350
Бывший посол США в Сирии Роберт Форд.
С учетом большой поддержки, предложенной Ираном и Россией сирийскому правительству, "игра закончена" для планов США свергнуть Асада или конкурировать с тем, что он назвал успехом Ирана в этой стране.
"Иранская позиция будет успешной", – добавил Форд. "Асад победил, я хочу сказать, что он победитель или же он так думает", – сказал он, добавив, что "Может быть, через 10 лет он вернет под контроль всю страну".
Лавров и Кисляк на встрече с Трампом в Белом Доме.
Отступление Тиллерсона указывает на то, что Госдепартамент, пробираясь сквозь заросли запутанных отношений между воюющими в Сирии конфликтующими альянсами, намерен обойти непростую этическую проблему и не заниматься решением вопроса о том, что делать с режимом Асада. «Причиной, по которой США участвуют в сирийских событиях, является ИГИЛ, — заявила в среду журналистам официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт (Heather Nauert). — Именно это нас беспокоит и поэтому мы там находимся».
Бывший специальный советник Госдепартамента по вопросу политической реформы в Сирии Фред Хоф (Fred Hof) назвал позицию администрации Трампа в отношении роли России в Сирии «нечеткой, приводящей в замешательство».
Он считает, что виной тому — отсутствие у Трампа согласованной, всеобъемлющей национальной стратегии безопасности. «Нет единой линии, которой все должны придерживаться, — сказал он. — И меня не удивляет, что по этому вопросу существуют множество мнений и позиций». О передаче судьбы Асада в руки России он заявил: «Одно дело — уйти от проблемы и сказать: „Пусть этим занимаются русские". Но совсем другое дело — считать, что можно на самом деле поступить мудро с политической точки зрения, понадеявшись, что русские добьются хороших результатов».
Бывшие высокопоставленные чиновники США обеспокоены тем, как администрация Трампа уступает Кремлю политические позиции в Сирии, практически ничего не получая взамен. «То, что мы слышим от администрации, в основном, касается того, что США могут предложить России, а не наоборот», — заявила Эвелин Фаркас (Evelyn Farkas), бывший первый заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии.
По мнению Фаркас, Москва в результате ряда противоречивых заявлений о Сирии оказалась в выигрыше.
http://colonelcassad.livejournal.com/352
Вслед за США, президент Франции Макрон также снял требования ухода Асада.
«Мы действительно изменили французскую доктрину в отношении Сирии, чтобы сблизить позиции с нашими партнерами, особенно с США. У нас есть главная цель – ликвидировать террористов, все террористические группы», – приводит слова Макрона BfmTV. Он подчеркнул, что союзники ищут для Сирии политического решения кризиса и в этом контексте «я не ставлю уход Башара аль-Асада условием для участия Франции» в урегулировании ситуации.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2
Смысл проблемы Израиля заключается в том, что пытаясь использовать западную агрессию против Сирии для решения своих местечковых вопросов, Израиль до конца недооценил всех последствий борьбы с Ираном руками суннитских экстремистов (о чем кстати предпупреждали http://usapress.net/blizhnij-vostok/212-o
Еще материалы на тему:
Российский Т-90 под флагом "Хэзбаллы". Наступление в Восточной Хаме против Халифата, осень 2016 года.
1. Шиитский коридор http://colonelcassad.livejournal.com/347
2. Иранское военное присутствие http://colonelcassad.livejournal.com/299
3. Сферы влияния http://colonelcassad.livejournal.com/315
4. Гибридная стратегия Ирана http://colonelcassad.livejournal.com/322
5. "Хэзбалла" на марше http://colonelcassad.livejournal.com/306
6. Судьбу Асада должна решить Россия http://colonelcassad.livejournal.com/352
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Шок: От химатаки в Дамаске у боевиков появились вши и признаки употребления героина (+ВИДЕО, ФОТО)
На днях террористы исламистской группировки «Файлак ар-Рахман» (главный союзник «Аль-Каиды»* в пригородах Дамаска в очередной раз заявили о том, что они якобы были атакованы химическим оружием в Восточной Гуте.
Пропагандисты боевиков опубликовали ряд фотографий и видео с места событий из района Айн-Тарма.
На этот раз террористы решили шокировать весь мир, заявив, что определили применение зарина по симптомам — появлению у пострадавших вшей, по раздражению кожи и асфикции (нарушение функции дыхания).
«ВАЖНО: видеодокументирование случаев удушья от ограниченных доз газа Зарин. Случаи педикулёза (!) с симптомами удушья и раздражения кожи после повторного нападения на город Айн-Терма во второй раз за последние 24 часа», — пишут издания Jobar Nes и Goutha Now.
Подчеркнем, что педикулёз — вшивость, паразитарное заболевание кожи и её производных — волосяного покрова. Получается, что «новейший секретный зарин» Сирийской армии вызывает у людей появление вшей. Это сенсационное научное открытие достойно Нобелевской премии.
Героин и зарин в глазах боевиков
Дальше пропагандисты НВФ опубликовали любопытные фотографии, на которых изображены боевики с суженными зрачками, что якобы свидетельствует о поражении отравляющими веществами.
В европейских соцсетях уже высмеяли эти кадры, сравнив их с фото наркоманов после применения героина.
Также в зрачке бандита и на его коже виден отражающийся свет. Как известно, воздействие яркого света сужает человеческий зрачок.
Официальный источник в Сирийской армии прокомментировал «Русской Весне» эти публикации. Он заявил, что сообщения ряда информационных сайтов и групп в соцсетях, которые ведутся террористами, о применении химического оружия (газов хлор и зарин) — это не более чем провокация.
Источник из САА напомнил, что у Сирийской Арабской армии нет на вооружении химического оружия. Боевики делают эти ложные заявления для того, чтобы спровоцировать внешнее вмешательство (новые нападения со стороны США) и дискредитировать последние победы Вооруженных сил САР.
Как ранее сообщала «Русская Весна», почти аналогичные ложные заявления эта же группировка делала 1 июля, 22 июня и еще несколько раз, но надежды боевиков не оправдались — западные СМИ и политики не решились поддержать основных союзников «Аль-Каиды»* в Дамаске, а может быть просто не заметили эти истеричные сообщения террористов в социальных сетях и на их сайтах.
Напомним, что в прошлый разы члены НВФ «Файлак ар-Рахман» утверждали, что в районах Айн-Тарма, Джобар и Замалька против них якобы было применено боевое отравляющее вещество — газ хлор.
22.06.2017 г. 01.07.2017 г. 02.07.2017 г.
Цель информационной провокации каждый раз одна и та же — в очередной раз обвинить Армию Сирии в применении запрещенного международными конвенциями химического оружия, что якобы привело к жертвам среди мирного населения.
Таким образом главари бандформирований, оказавшихся в тяжелом положении в пригородах столицы САР, надеются вызвать новую агрессию против Вооруженных сил Сирии со стороны США.
Но эти плохо срежиссированные сюжеты в очередной раз не были востребованы западными масс-медиа, и пропаганда террористов не достигла своих целей. Но главари банд не собираются сдаваться и пытаются организовать все новые и новые провокации.
Интересны и однотипные фото, которые раз за разом публикуются пропагандистами незаконных вооруженных формирований.
Фото от 14 июля 2017 г.
Фото от 1 июля 2017 г.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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ВКС РФ и Армия Сирии уничтожили 400 боевиков в Дамаске
Сирийская армия подсчитала подтвержденные потери боевиков и их техники в ходе последних боев за пригороды Дамаска — Айн-Тармы и Джобар.
Группировки «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам» («Аль-Каида»*) в течение последних 25 дней в Восточной Гуте и окрестностях потеряли около 400 боевиков, а 7 полевых госпиталей боевиков были заполнены ранеными и также поражены огнем, передает арабское агентство AMN.
Операции по борьбе с террористами в этом регионе идут при поддержке ВКС России и под руководством двух бригад Республиканской гвардии САА. Авиация поразила с воздуха 6 конвоев автотранспортных средств.
Кроме того, армейцы уничтожили одну БМП, танк Т-52 и два бульдозера, используемых для фортификационных работ.
Также стоит отметить, что были взорваны 8 американских противотанковых ракетных комплексов TOW и 10 огневых позиций с крупнокалиберными пулеметами.
В последние дни правительственными войсками были освобождены три стратегических пункта: автошкола Аль-Манара, мясной рынок Айн-Тармы и, самое главное, квартал на стыке с районом Замалька.
В общей сложности бойцы САА захватили 37 важных туннелей и траншей. В ходе боев также был уничтожен главный медиа-центр «Файлак ар-Рахман».
Известно, что и несколько десятков сирийских военнослужащих погибли и были ранены в тяжелых городских боях.
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