Ругая власть, ты сам не прочь украсть…

Профессор экономики Валентин Катасонов недавно поведал, что за последние десятилетия согласно только официальным данным из России утекло около триллиона долларов.

Думаю, эта информация говорит о неэффективности выбранной нами модели развития, о необходимости кардинально пересмотреть основные постулаты.

Но кто во всем виноват? И что делать?

Ответ вроде бы на поверхности: виновата власть/правительство/чиновничество/эффективные менеджеры.

Но давайте вспомним: любая более-менее устойчивая система использует в своём функционале обратную связь. Там, где клан управленцев непозволительно далеко уходил от народа и не нуждался в его мнении, всегда происходила катастрофа. Заканчивалось всё либо разрушением государства, либо уничтожением элиты.

В нашем же случае система устойчива вот уже третье десятилетие. Несмотря на все тяжёлые потрясения и испытания однажды выбранная модель либеральной капиталистической России живёт и здравствует. Обратная связь работает – и что-то мы наверх передаём. Вопрос – что. В идеале обмен между власть имущими и народом должен совершаться по широкому спектру вопросов от районных до федеральных и общегосударственных.

И если по районным проблемам мы ещё можем подать какой-то конструктивный сигнал (например про свалку в Балашихе и т.д.), то по общегосударственным – нет. Единственное, что раз за разом мы заявляем – это нежелание любых изменений, требующих нашего непосредственного участия и какой-то ответственности. Упорное стремление ничего не делать и ждать, что кто-то решит наши проблемы.

С одной стороны, это можно понять. Уж больно много испытаний и мобилизаций досталось в предыдущем веке на долю нашего народа. Но с другой стороны, мы сами не хотим предоставлять ту самую государственнообразующую обратную связь.

Мы транслируем только одно: делайте что хотите – лишь бы меня не трогали. А потом с остервенением ругаем власть, требуем всех расстрелять и пересажать. Мол вся власть плохая. Но власть как раз такая, какой мы её хотим видеть.

Думаю, никто не будет спорить, что тот же Путин тонкий и умный психолог и чётко улавливает настроения и чаяния людей. Запредельный его рейтинг это подтверждает. И вы полагаете, что он наше народное стремление загрести жар чужими руками, неготовность к любым изменениям текущего статуса, нежелание брать на себя ответственность не понимает? Смею предположить, что прекрасно понимает.

Да, все мы хотим искоренить коррупцию, но при этом не откажемся сами от "подарков". Хотим эффективного использования государственных средств, но при этом не откажемся утащить что-нибудь казённое. Ругаем местничество и блат, но своих детишек именно с помощью этих средств пристроим на нужные места. Хотим суровой кары для нарушителей закона, но для себя – снисхождения и возможности исподволь "решить вопрос". Перечень можно долго продолжать. Ну конечно, это ж не мы такие, это жизнь такая!

И вот мы подходим к простой, но очень неприятной для нас мысли.

Именно мы сейчас являемся виновником текущих проблем. Власть нас отлично слышит и улавливает наши чаяния. И в соответствии с ними поступает.

Уже считается хорошим тоном и проявлением патриотизма ненавидеть либеральный клан в правительстве и требовать его экзекуции. Очень часто слышим стенания: почему Путин их терпит? Но кем их заменить и зачем? Мы заявляем о нежелании напрягаться и изменять своим привычкам, либералы душат нас медленно и незаметно, что в принципе нас устраивает.

И что же Путину и как менять? На кого опираться? На народ – который бурного желания напрячься не проявляет? Или самому как бэтмен всех кулаками перебить?

Дело не в Путине и даже не в Медведеве с Кудриным. Дело в общественном запросе, который мы посылаем. Мы не готовы к напряжению сил, и пожертвованию некоторым комфортом. Поэтому любая власть неизменно будет такой как эта, получая одно требование от народа: "делайте что хотите, только меня не трогайте".

Вот она при нашем молчаливом попустительстве это и делает.

А потому старый лозунг "хочешь перемен – начни с себя" не теряет своей актуальности в наше время. Нелепо требовать от власти кристальной чистоты, когда сами замараны с головы до ног нечестностью и ленью.

Stilf

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/4796/19484/-