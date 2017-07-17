Религиозный экстремизм иудеев, на который власть не обращает внимания!

Вчера я написал статью, но её, к сожалению, далеко не все читатели поняли. Придётся мне ещё раз указать на вопиющие факты и подтолкнуть людей к их осмыслению.

Сразу подчеркну, что данной публикацией я не критикую Путина или Медведева, в этой критике я не вижу сейчас смысла. Я просто информирую людей о тех вопиющих фактах, на которые наша власть почему-то не обращает внимание или делает вид, что обращает, но на самом деле она никак не решается.

При этом я, выступая в роли частного СМИ, действующего на просторах Интернета, использую своё законное право на свободу слова, прописанное в статье 29 Конституции РФ:

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Источник: http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-29-krf

Я так же прошу читателей понять меня правильно и ещё вот с какой стороны. Когда я пишу о каких-то вопиющих фактах, я не имею ни малейшего намерения, как некоторые, вроде Алексея Навального, расшатывать устои государства и вносить раскол в общество на радость хищному Западу и его армии "агентов влияния". Я хочу добиться совсем другого, а именно, чтобы наша власть: законодательная, судебная, исполнительная, ну и президентская, конечно же, поняла, что на праведное возмущение народа НЕЛЬЗЯ НЕ РЕАГИРОВАТЬ. А потому, надо обязательно что-то делать, но не со мной, а с тем, что вызывает праведное возмущение как у меня, так и у народа...

Сегодня самый большой раздражитель у народа России и у меня лично — вот такие киоски, предлагающие россиянам "быстрые деньги", для чего нужно показать только паспорт. Эти киоски появились уже чуть ли не на всех остановках общественного транспорта в каждом городе нашей необъятной страны.





Реклама: "деньги в руки", "деньги здесь", "деньги сразу", "мигом деньги", "деньга", "займы"...







Региональный Центр финансовой грамотности Томской области недавно рассказал о ситуации с размахом ростовщичества в городе Томске. Я полагаю, что такая же ситуация сложилась во всех городах России. По крайней мере, в моём родном Мурманске всё так и есть, киоски "Быстрые деньги" имеются на всех крупных остановках общественного транспорта и прямо на их стене или двери написано, что займы выдаются со ставкой до 857% годовых.









Итак, томичи выяснили, что этот узаконенный грабёж рассчитан прежде всего на добивание российских пенсионеров! "Они всегда платят по своим долгам!" Следовательно, все владельцы киосков "Быстрые деньги" на самом деле падальщики:







Источник.

Что за этими цифрами стоит — демонстрирует эта картинка:







Так вот, с точки зрения мусульманской религии, а мусульман в России ~ 10% от общего числа россиян, ростовщичество (ограбление людей за счёт ссудного процента) — это ЭКСТРЕМИЗМ в чистом виде! Причём это религиозный экстремизм!

С точки зрения религии иудеев, еврей еврею не может давать деньги в рост, ибо это преступление по их религиозному закону ! А вот наживаться на разорении иноплеменников у них не просто разрешено, а это вменяется евреям делать по тому же религиозному закону! Чем они и занимаются на территории Российской Федерации:

"Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что [можно] отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею..." (Тора, "Второзаконие", 23: 19-20).

Если судить по этому религиозному иудейскому закону, который никем не отменён до сих пор, ростовщичество не столько элемент непрерывного обогащения "божьего народа", сколько элемент их многовековой религиозной войны, нацеленной на постепенный захват земель иноземцев через их экономическое разорение.

С этой точки зрения (с религиозной точки зрения!) иудеи являются в России оккупантами и душителями россиян! Удушение делается прежде всего с помощью экономических рычагов.

О том, что иудеи-ростовщики — экстремисты, и о том, что этим делом они занимаются на протяжении веков, очень убедительно свидетельствует мусульманский КОРАН, сура 4:

Если пророк Мухаммед покинул этот мир в 632 году н.э., значит в 7 веке уже во всю процветало такое же ростовщичество, разгул которого наблюдается сегодня в России.

Помимо слов проклятия в адрес иудеев, высказанных пророком Мухаммедом от имени Всевышнего, есть и другие исторические свидетельства, которые говорят о том, что россияне столкнулись с явлением, сравнимым с нашествием саранчи.

Вот свидетельство Эразма Роттердамского (1466 – 1536 гг.): «Что за грабёж и сдирание шкуры, творимые жидами над бедными, которые дольше не могут этого переносить! Помилуй их Боже! Еврейские ростовщики быстро пускают корни даже в маленьких деревнях и если одалживают пять форинтов, то требуют залог в шесть раз больше. С процентов они взымают проценты и со всего этого ещё раз проценты, так что бедняк теряет всё, что он имел. Всё это превосходит все меры и далее терпеть это невозможно». Источник.

У нас, как видим, происходит то же самое: "грабёж и сдирание шкуры, творимые жидами над бедными ...пенсионерами!"

Хотите ещё один исторический пример? Свидетельство самого Наполеона Бонапарта:

«Евреи – главные возмутители в современном мире. Они стервятники человечества. Зло в них исходит не от отдельных личностей, но от коренной природы сего народа. Деятельность еврейской нации со времён Моисея, в силу её предрасположенности, заключалась в ростовщичестве и вымогательстве. Французское правительство не может равнодушно смотреть на то, как низкая, опустившаяся, способная на всякие преступления нация захватывает в своё исключительное владение обе прекрасные провинции старого Эльзаса! Целые сёла обобраны евреями, они снова ввели рабство. Это настоящие стаи воронов! Это черви и саранча, опустошающие Францию! Евреи являются нацией, способной к самым ужасным преступлениям. Я хотел сделать из них нацию граждан, но они не годны ни к чему, кроме торговли подержанным добром. Я был вынужден провозгласить законы против них за их ростовщичество и крестьяне Эльзаса передали мне свои благодарности. Философскими учениями не изменишь их жидовского характера, для них нужны исключительные, специальные законы. К евреям относятся с отвращением, но надо признать, что они действительно отвратительны! Их презирают, но ведь они и достойны презрения!» (Наполеон Бонапарт, 7 мая 1806 года). Источник.

В свой вчерашней статье "Стандарты Еврейской империи, построенной на Западе и внутри Российской Федерации" я написал:

Если в этой связи российские мусульмане решат возмутиться чудовищной экономической политикой, проводимой на территории Российской Федерации "поклонниками золотого тельца", и поднимут на щит (в качестве самозащиты!) слова пророка Мухаммеда, записанные в священной книге "КОРАН" (которая не запрещена в РФ!), то они ВСЕ будут объявлены ЭКСТРЕМИСТАМИ, "разжигающими межнациональную и межрелигиозную рознь".

Все мои читатели, пропустив эти слова через своё сознание, почему то подумали, что "они ВСЕ будут объявлены ЭКСТРЕМИСТАМИ" — это я про мусульман написал. Эту длинную фразу, действительно, можно и так прочитать, но нужно читать её по-другому.

Если российские мусульмане возмутятся разгулом ростовщичества в России, сочтя это оскорблением чувств верующих, и поднимут на щит слова пророка Мухаммеда, записанные в священной книге "КОРАН", то все иудеи-ростовщики, владеющие киосками "БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ", будут сразу же объявлены ЭКСТРЕМИСТАМИ по мусульманскому религиозному закону!

И с этим наша российская власть вынуждена будет по любому как-то считаться!

Я думаю, что после такого волеизъявления народа ростовщичество в Российской Федерации прикроют быстро...

И ещё. У русских есть поговорка: "клин клином вышибают". Выше в тексте я привёл цитату из иудейской Торы, где сказано, что иудеи занимаются ростовщичеством, исполняя религиозный закон!

Вот ещё раз доказательство тому, чтобы Вы не тратили время на поиски:

"Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что [можно] отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею..." (Тора, "Второзаконие", 23: 19-20).

А вот ещё раз тот другой "клин", с помощью которого можно вышибить из России "иудейский клин" ростовщичества:

А по поводу того, почему безтолку ждать помощи от православных христиан, очень хорошо объяснил не так давно священник РПЦ Дмитрий Смирнов:

1. "Д.Смирнов: будущее за мусульманами": https://youtu.be/oEsu7EFBfJ8

2. "Д.Смирнов о мусульманах": https://youtu.be/5gdlObzJE1o

16 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Приложение: "ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СЛАВЯНИН!"

Комментарии:

Кстати, суть политики иудеев и суть их религии вот в этих статьях "закона божьего", прописанного одновременно в христианской Библии и в иудейской Торе:

Ну и кто отделит иудейскую политику от их религии?!

А вот и живое свидетельство нынешнего главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, одного из тех евреев, которые в 90-х годах ХХ века решали задачу "остановить коммунизм":

Антон Благин:

Анонимный комментарий:

Где же стопор происходит?

Интернет показывает (поиск по "конституция РФ о ростовщичестве" ), что проблема ростовщичества была остро обозначена в обществе ещё с 2011-2012 годов:

Инициатива № 56Ф3035 : https://www.roi.ru/3035/

Госдума запретит ростовщичество: http://iz.ru/news/534336

О внесении статьи 158_1 "Ростовщичество" в Уголовный кодекс РФ: http://docs.cntd.ru/document/901837928

И... Опять пятью пять?