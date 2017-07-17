Принудительное курение и ПДК. Ролик “Общего дела”

Как часто приходится слышать или читать, что табачный дым не вреднее выхлопных газов. Такие выбросы, как правило, делают представители табачных компаний, которые под разными предлогами хотят, чтобы человек не переставал курить тот яд, который они продают. В интернете встречается много информации о сравнении вреда табачного дыма и выхлопных газов автомобилей. Организация «Общее дело» заказала экспертизу с фото и видео фиксацией воздуха в самом центре московской летней пробки и комнаты, в которой курили. На основе этой экспертизы создан ролик «Принудительное (пассивное) курение и ПДК».

Серия новых роликов социальной рекламы под общим названием “Освободись от табачной зависимости” призвана вдохновить разные социальные группы людей на отказ от курения сигарет и вейпов, не подвергать окружающих людей принудительному (пассивному) курению. Это, безусловно, будет способствовать здоровьесбережению российского общества. Также данная серия роликов является эффективным инструментом первичной профилактики потребления табачных и иных курительных изделий. Может применяться для широкого информирования населения об опасности потребления табака, опасности принудительного (пассивного) курения в самых разных средствах массовой информации: на телевидении, в кинотеатрах перед показом прокатных лент; в местах массового скопления людей, где установлены информационные экраны; на светодиодных уличных рекламных щитах и т.д.



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Источник: www.youtube.com