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Питание детей нужно доверять профессионалам

15:54. 17 июля 2017 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал:

1446807472_pischeblokНадзорные органы продолжают выявлять нарушения норм СанПиН на пищеблоках образовательных учреждений в различных регионах страны. Один из последних случаев произошел в Калининграде, где сразу против 5 операторов школьного питания  были возбуждены административные дела за несоблюдение основных правил санитарного законодательства.

Нарекание контрольных органов вызвали грязные пол и потолки в помещениях для приготовления пищи (гимназия №1), а также неисправный кухонный инвентарь, отсутствие маркировок на продуктах питания и локальной системе вентиляции (школа №21). Как выяснилось, все проверенные учреждения образования обеспечивают питанием компании «Эсперанто», «Аппетит», «Штум», а также ИП Дараган и ИП Белоус. В отношении них было возбуждено 7 дел об административном правонарушении.

Контрольные органы неоднократно обращались к руководителям образовательных учреждений с рекомендацией прибегать к услугам только проверенных крупных комбинатов питания во избежание неблагоприятных последствий для детей. Так, некоторое время назад к услугам единого, но хорошо известного в городе поставщика обратились школы Уфы. По мнению родителей учащихся, городской комбинат питания достойно кормит образовательные учреждения. Контрольные органы также не выявляли на его пищеблоках серьезных нарушений. Это побудило власти передать этому же предприятию и организацию питания в детских садах. Сегодня уфимский комбинат – крупнейший поставщик в регионе и единственный, среди клиентов которого числятся даже несколько сельских школ.

Солидную репутацию имеют также предприятия, обеспечивающие питанием московских школьников. На услуги частных операторов в столице перешли гораздо раньше, чем в Уфе, и за долгие годы сотрудничества уровень оказания их услуг только вырос. Сегодня московские школьники питаются по системе «шведский стол», а родители могут посещать экскурсии в  производственных цехах, где опытные специалисты показывают им всю многоступенчатую технологию приготовления блюд. О качестве и безопасности школьного питания в столице свидетельствует и благоприятная статистика Департамента здравоохранения, согласно которой в Москве за последний год не было зафиксировано ни одного массового случая отравления детей в образовательном учреждении.

В регионах, в которых экономят на питании детей и  заключают договоры с ненадежными поставщиками, регулярно выявляются многочисленные нарушения. За последнее время печальные новости пришли из Томска, где из-за несоблюдения санитарных норм сальмонеллезом заболели 73 ребенка и 6 сотрудников лицея. В результате суд постановил предприятию, обеспечивающему учреждение питанием, выплатить 150 тысяч рублей каждому пострадавшему за моральный ущерб, а заведующую столовой приговорил к четырехмесячному заключению. Кроме того, ей запретили заниматься связанной с общепитом деятельностью на протяжении года.

Метки: детское питание, калининград, нарушение
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