Охота на ведьм. Русские хакеры и агенты Кремля
13:25. 17 июля 2017 Просмотров - 156 Нет комментариев Опубликовал: Neils
Русские хакеры, тайные агенты Кремля, славянские корни в правительстве США. Кажется, сегодня в Америке разворачивается настоящая «охота на ведьм», только вместо связи с колдовскими чарами звучат обвинения в связях с Россией. Особым гонениям подвергается нынешний президент США Дональд Трамп. Как СМИ преследуют главу Белого дома и почему русских обвиняют в каждом «чихе»? И как работала американская комиссия по расследованию «красной угрозы» в послевоенные годы.