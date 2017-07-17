Охота на ведьм. Русские хакеры и агенты Кремля

Русские хакеры, тайные агенты Кремля, славянские корни в правительстве США. Кажется, сегодня в Америке разворачивается настоящая «охота на ведьм», только вместо связи с колдовскими чарами звучат обвинения в связях с Россией. Особым гонениям подвергается нынешний президент США Дональд Трамп. Как СМИ преследуют главу Белого дома и почему русских обвиняют в каждом «чихе»? И как работала американская комиссия по расследованию «красной угрозы» в послевоенные годы.