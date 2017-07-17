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Начата проверка дорогостоящей свадьбы дочери краснодарской судьи

20:05. 17 июля 2017 Просмотров - 217 4 коммент. Опубликовал:

Совет судей Краснодарского края начал проверку публикаций в СМИ о дорогостоящей свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой, сообщил председатель совета Владимир Кисляк.

«В настоящее время Советом судей Краснодарского края проводится проверка достоверности опубликованных в средствах массовой информации сведений в отношении судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что журналисты будут уведомлены о результатах проверки.

Организаторов свадьбы в том числе попросили предоставить сведения о сумме трат и способе оплаты, а также совет проверит информацию о якобы поддельном дипломе, который Хахалева, согласно сведениям СМИ, представила в кадровую комиссию судебного департамента Верховного суда, передает «Интерфакс».

СМИ ранее сообщили, что на свадьбу дочери Елены Хахалевой могли потратить 2 млн долларов, однако, как заявил отец невесты, бизнесмен Роберт Хахалев, на нее ушло 5 млн рублей.

Отметим, что на свадьбе было замечено множество звезд российской эстрады, в том числе Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. Все они отрицают получение денег от судьи.

Сергей Гурьянов

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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4 коммент.»

  • 3793 2735
    марина 18 июля 2017 в 10:52 Ссылка Пометить
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    это интересно, сами себя будут проверять,а руководитель совета судей ее родственник.Еще и оштрафуют тех кто это вынес в сми ,теперь и указ есть за распространенение неподтвержденных данных……Еся -дон карлеоне шоу тусовки ,просто даст показания ,сколько получил в конверте,а может он полюбил дочу Хахалевой ,как свою внезапно и спел,хотя петь то уже давно надо бросить,с его то болячками.

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  • 663 521
    Железностоп 18 июля 2017 в 11:04 Ссылка Пометить
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    Рафик ниучем не виновен (с)

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  • 1011 807
    Vov 18 июля 2017 в 12:34 Ссылка Пометить
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    Разберуца как следует, накажут невиновных, наградят непричастных. Весьма доставила фраза: все они (певцы, млят) отрицают получение денег от судьи. Пади пойми толи пели за хавчик, толи просто судья лично с ними не расплачивалась. Всех под присягу и в прямой эфир, хоть к Малахову.

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  • 12430 7795
    Волемир 18 июля 2017 в 13:00 Ссылка Пометить
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    Звезды сами понаехали, у ресторана был день открытых дверей и бесплатный шведский стол, а бентли нашли в кустах с готовыми документами на имя жениха))). Обычное везение… Люся знает! В России всегда везет тем, кто работает на будущее России!!!

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