Начата проверка дорогостоящей свадьбы дочери краснодарской судьи

Совет судей Краснодарского края начал проверку публикаций в СМИ о дорогостоящей свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой, сообщил председатель совета Владимир Кисляк.

«В настоящее время Советом судей Краснодарского края проводится проверка достоверности опубликованных в средствах массовой информации сведений в отношении судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что журналисты будут уведомлены о результатах проверки.

Организаторов свадьбы в том числе попросили предоставить сведения о сумме трат и способе оплаты, а также совет проверит информацию о якобы поддельном дипломе, который Хахалева, согласно сведениям СМИ, представила в кадровую комиссию судебного департамента Верховного суда, передает «Интерфакс».

СМИ ранее сообщили, что на свадьбу дочери Елены Хахалевой могли потратить 2 млн долларов, однако, как заявил отец невесты, бизнесмен Роберт Хахалев, на нее ушло 5 млн рублей.

Отметим, что на свадьбе было замечено множество звезд российской эстрады, в том числе Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. Все они отрицают получение денег от судьи.

Сергей Гурьянов

Источник: voicesevas.ru