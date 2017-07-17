Начата проверка дорогостоящей свадьбы дочери краснодарской судьи
Совет судей Краснодарского края начал проверку публикаций в СМИ о дорогостоящей свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой, сообщил председатель совета Владимир Кисляк.
«В настоящее время Советом судей Краснодарского края проводится проверка достоверности опубликованных в средствах массовой информации сведений в отношении судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что журналисты будут уведомлены о результатах проверки.
Организаторов свадьбы в том числе попросили предоставить сведения о сумме трат и способе оплаты, а также совет проверит информацию о якобы поддельном дипломе, который Хахалева, согласно сведениям СМИ, представила в кадровую комиссию судебного департамента Верховного суда, передает «Интерфакс».
СМИ ранее сообщили, что на свадьбу дочери Елены Хахалевой могли потратить 2 млн долларов, однако, как заявил отец невесты, бизнесмен Роберт Хахалев, на нее ушло 5 млн рублей.
Отметим, что на свадьбе было замечено множество звезд российской эстрады, в том числе Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. Все они отрицают получение денег от судьи.
Источник: voicesevas.ru
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это интересно, сами себя будут проверять,а руководитель совета судей ее родственник.Еще и оштрафуют тех кто это вынес в сми ,теперь и указ есть за распространенение неподтвержденных данных……Еся -дон карлеоне шоу тусовки ,просто даст показания ,сколько получил в конверте,а может он полюбил дочу Хахалевой ,как свою внезапно и спел,хотя петь то уже давно надо бросить,с его то болячками.
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Рафик ниучем не виновен (с)
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Разберуца как следует, накажут невиновных, наградят непричастных. Весьма доставила фраза: все они (певцы, млят) отрицают получение денег от судьи. Пади пойми толи пели за хавчик, толи просто судья лично с ними не расплачивалась. Всех под присягу и в прямой эфир, хоть к Малахову.
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Звезды сами понаехали, у ресторана был день открытых дверей и бесплатный шведский стол, а бентли нашли в кустах с готовыми документами на имя жениха))). Обычное везение… Люся знает! В России всегда везет тем, кто работает на будущее России!!!