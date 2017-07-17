Минздрав готов запретить продажу алкоголя в выходные
В Минздраве обсуждается вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни.
В Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, который и выступил с таким предложением, «Известиям» рассказали, что подобная мера может быть эффективной — шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, по мнению ученых института, недостаточно.
У местных властей есть право ограничивать места и время продаж алкоголя, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток.
В разработанном ГНИЦПМ Минздрава проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года говорится, что в сфере государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения недостаточно предпринимаемых мер, в том числе направленных на снижение доступности алкоголя путем ограничения и жесткого контроля его розничной продажи по месту и времени.
«Отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни», — указано в проекте.
В пресс-службе ГНИЦПМ «Известиям» заявили, что «Стратегия — это путь решения обозначенных в данном документе нерешенных проблем»
«Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами», — сказали в пресс-службе, добавив, что план реализации Стратегии находится в разработке.
После его согласования на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.
«Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе», — пояснили «Известиям» в Минздраве.
В ведомстве также напомнили, что у регионов есть полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции. Это следует из закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», он также устанавливает запрет на продажи спиртного с 23:00 до 08:00 по всей стране.
Как правило, регионы не ограничивают продажи алкоголя на два выходных дня. Обычно местные власти сокращают время продаж алкоголя, запрещают его в праздничные дни — например, это может быть День Победы, последний звонок или День молодежи.
Самые серьезные ограничения розничной продажи алкоголя в России действуют в Чукотском автономном округе. В нескольких селах этого региона невозможно купить спиртное от одного до шести дней в неделю. В селе Краснено Анадырского муниципального района алкоголь вообще не продают.
В пресс-службе производителя алкоголя «Татспиртпрома» «Известиям» заявили, что запрет продаж в выходные приведет к активизации торговли нелегальной продукцией, что, в свою очередь, может усугубить проблемы, которые призвана решить данная инициатива.
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в беседе с «Известиями» уточнил, что потребление алкоголя на выходных выше, чем в рабочие дни, и вряд ли кто-то захочет закупать алкоголь впрок в будни. Подобные инициативы, по его мнению, создают предпосылки для продаж нелегального алкоголя.
В Минэкономразвития и Минфине официально не получали этой инициативы Минздрава. В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили.
Ранее Минпромторг подготовил предложения по оптимизации торговли алкогольной продукцией, исполняя поручение вице-премьера Александра Хлопонина.
В документе ведомство подчеркнуло, что именно недоступность спиртного и зарегулированность розничной торговли стимулируют рост теневой доли рынка спиртного и потребление суррогатов.
Поэтому ведомство предложило снизить цену легальной водки до 100–130 рублей за бутылку объемом 0,5 л за счет изменения акцизной политики и расширить каналы сбыта спиртного — позволить торговлю на АЗС, в санаториях, на рынках, в спортивных учреждениях и т. д.
Источник: rusvesna.su
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Опять двадцать пять, как говорится. Ну нельзя ничего больше и умнее придумать как ограничить, тупее указа уже невозможно придумать!
Это как получается опять сухой закон?!
Или действие для активации спекуляции.
Как можно остановить то что естественно.
На своём веку видел последствия горбатого сухого закона с талонами на водку. У меня не слов одни выражения!