Минздрав готов запретить продажу алкоголя в выходные

В Минздраве обсуждается вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни.

В Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, который и выступил с таким предложением, «Известиям» рассказали, что подобная мера может быть эффективной — шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, по мнению ученых института, недостаточно.

У местных властей есть право ограничивать места и время продаж алкоголя, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток.

В разработанном ГНИЦПМ Минздрава проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года говорится, что в сфере государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения недостаточно предпринимаемых мер, в том числе направленных на снижение доступности алкоголя путем ограничения и жесткого контроля его розничной продажи по месту и времени.

«Отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни», — указано в проекте.

В пресс-службе ГНИЦПМ «Известиям» заявили, что «Стратегия — это путь решения обозначенных в данном документе нерешенных проблем»

«Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами», — сказали в пресс-службе, добавив, что план реализации Стратегии находится в разработке.

После его согласования на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.

«Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе», — пояснили «Известиям» в Минздраве.

В ведомстве также напомнили, что у регионов есть полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции. Это следует из закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», он также устанавливает запрет на продажи спиртного с 23:00 до 08:00 по всей стране.

Как правило, регионы не ограничивают продажи алкоголя на два выходных дня. Обычно местные власти сокращают время продаж алкоголя, запрещают его в праздничные дни — например, это может быть День Победы, последний звонок или День молодежи.

Самые серьезные ограничения розничной продажи алкоголя в России действуют в Чукотском автономном округе. В нескольких селах этого региона невозможно купить спиртное от одного до шести дней в неделю. В селе Краснено Анадырского муниципального района алкоголь вообще не продают.

В пресс-службе производителя алкоголя «Татспиртпрома» «Известиям» заявили, что запрет продаж в выходные приведет к активизации торговли нелегальной продукцией, что, в свою очередь, может усугубить проблемы, которые призвана решить данная инициатива.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в беседе с «Известиями» уточнил, что потребление алкоголя на выходных выше, чем в рабочие дни, и вряд ли кто-то захочет закупать алкоголь впрок в будни. Подобные инициативы, по его мнению, создают предпосылки для продаж нелегального алкоголя.

В Минэкономразвития и Минфине официально не получали этой инициативы Минздрава. В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили.

Ранее Минпромторг подготовил предложения по оптимизации торговли алкогольной продукцией, исполняя поручение вице-премьера Александра Хлопонина.

В документе ведомство подчеркнуло, что именно недоступность спиртного и зарегулированность розничной торговли стимулируют рост теневой доли рынка спиртного и потребление суррогатов.

Поэтому ведомство предложило снизить цену легальной водки до 100–130 рублей за бутылку объемом 0,5 л за счет изменения акцизной политики и расширить каналы сбыта спиртного — позволить торговлю на АЗС, в санаториях, на рынках, в спортивных учреждениях и т. д.