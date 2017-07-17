И за борт его бросает в набежавшую волну: судьба Медведева, похоже, решена

В России рейтинг в глазах избирателей – это не так важно. Важен рейтинг в глазах Владимира Путина. Дело ведь даже не в том, что Медведев не ездит по регионам. Мало ли какие могут быть дела у председателя правительства. Он может ездить, а может и не ездить. У него огромное количество фундаментальных проблем в макроэкономике, которые могут решаться в центре и должны там решаться. Поэтому обвинение в том, что он не ездит по регионам – это только часть проблемы.

На самом деле Медведева вообще нет, у нас его вообще нигде не видно. В российских СМИ он просто отсутствует. А это для него очень плохой признак. Это значит, что его игнорируют.

Рано или поздно это должно было состояться – Путину надо чем-то удивить избирателей перед выборами. И этому подчинена вся внутренняя политика в России, в том числе и имидж Медведева.

У Путина было три всплеска популярности, и все они были связаны с войнами: чеченская, грузинская и украинская. Четвертая война уже не будет новинкой. То есть военная ситуация себя исчерпала. Реанимировать Новороссию тоже нельзя, это будет больно в смысле новых санкция и других издержек. Значит, остается побеждать только во внутреннем информационном пространстве.

Тут есть два варианта – или посадить Чубайса, и, собственно, клинья под него подбиваются в последний год. Тогда народ радостно вздохнет и решит, что Владимир Путин – крутой человек. Или же скинуть с красного крыльца, как положено по российской традиции, на рельсы раздраженной толпы кого-нибудь из знатных бояр. И в этом смысле Медведев очень неплохо подходит. Вот сейчас Путин и решает. То, что он сдаст Медведева – для меня сомнений нет. Вопрос только – когда он это сделает, перед выборами, чтобы набрать голоса, или после выборов, чтобы заявить о смене курса. Хотя куда он сменит этот курс – тоже непонятно.

Так что то, что Медведев вдруг пропал, и вдруг не стало его замечательной улыбки, его замечательных фотографий со смартфонами и прочими гаджетами – это плохой признак для него. Но это было неизбежно – кого-то надо принести в жертву избирательной компании, и вот сейчас Владимир Владимирович решает, кого именно. Ему, чтобы отделиться от того, что происходит в стране, надо кем-то пожертвовать. Не исключено, что это будет Медведев. Я даже думаю, что это очень вероятно.

Дмитрий Орешкин

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108984/19493/-