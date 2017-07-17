Главная » Мировоззрение, Политика, Самое самое

И за борт его бросает в набежавшую волну: судьба Медведева, похоже, решена

18:37. 17 июля 2017 Просмотров - 736 2 коммент. Опубликовал:

AVFakJe7A3aDADG.jpeg

В России рейтинг в глазах избирателей – это не так важно. Важен рейтинг в глазах Владимира Путина. Дело ведь даже не в том, что Медведев не ездит по регионам. Мало ли какие могут быть дела у председателя правительства. Он может ездить, а может и не ездить. У него огромное количество фундаментальных проблем в макроэкономике, которые могут решаться в центре и должны там решаться. Поэтому обвинение в том, что он не ездит по регионам – это только часть проблемы.

На самом деле Медведева вообще нет, у нас его вообще нигде не видно. В российских СМИ он просто отсутствует. А это для него очень плохой признак. Это значит, что его игнорируют.

Рано или поздно это должно было состояться – Путину надо чем-то удивить избирателей перед выборами. И этому подчинена вся внутренняя политика в России, в том числе и имидж Медведева.

У Путина было три всплеска популярности, и все они были связаны с войнами: чеченская, грузинская и украинская. Четвертая война уже не будет новинкой. То есть военная ситуация себя исчерпала. Реанимировать Новороссию тоже нельзя, это будет больно в смысле новых санкция и других издержек. Значит, остается побеждать только во внутреннем информационном пространстве.

Тут есть два варианта – или посадить Чубайса, и, собственно, клинья под него подбиваются в последний год. Тогда народ радостно вздохнет и решит, что Владимир Путин – крутой человек. Или же скинуть с красного крыльца, как положено по российской традиции, на рельсы раздраженной толпы кого-нибудь из знатных бояр. И в этом смысле Медведев очень неплохо подходит. Вот сейчас Путин и решает. То, что он сдаст Медведева – для меня сомнений нет. Вопрос только – когда он это сделает, перед выборами, чтобы набрать голоса, или после выборов, чтобы заявить о смене курса. Хотя куда он сменит этот курс – тоже непонятно.

Так что то, что Медведев вдруг пропал, и вдруг не стало его замечательной улыбки, его замечательных фотографий со смартфонами и прочими гаджетами – это плохой признак для него. Но это было неизбежно – кого-то надо принести в жертву избирательной компании, и вот сейчас Владимир Владимирович решает, кого именно. Ему, чтобы отделиться от того, что происходит в стране, надо кем-то пожертвовать. Не исключено, что это будет Медведев. Я даже думаю, что это очень вероятно.

 

Дмитрий Орешкин
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108984/19493/-

Метки: мировоззрение, политика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Предсказания и пророчества о будущем России
...древней  жизни  своей,  великая  судьба  предначертана  России …» Пророчество  ... сущему  на  планете … Его  интеллект  позволит  ему  овладеть... Богами …У  него,  его  потомков,  его  соратников  не  будет...  2012 года  огромная  волна  цунами  накроет  Нью-...
О доказательствах инопланетного происхождения человека
Николай Левашов - О доказательствах инопланетного происхождения человека Сохранить Смотреть видео целиком Николай Левашов - О причине отсутствия переходных форм между приматами и человеком Сохранить Смотреть видео целиком Николай Левашов - О внеземном ...
Михаил Задорнов: Не отдам свой голос нефтегазососам!
...жизнь провёл за клавиатурой компьютера. Его за словоблудие не «учили»...знаем, кто есть кто по его сегодняшним делам. Всё скрыто....Если Жириновский хочет подтвердить, что его лозунг «Россия для русских!» ...Жириновского. Не дай Бог, его выберут. Это же для него...
Зоя Космодемьянская — герой и нашего времени
... меня! АГНИЯ БАРТО Впервые о судьбе Зои стало широко известно из...
Беспилотники – смерть с небес
...пакистанскими властями. В официальном стиле его заявление звучало несколько иначе – ...которого называют «отцом беспилотников» за его особо трепетное отношение к машинам... Китай и Пакистан, наконец, обеспокоенный судьбой своего народа. Последний обвиняет США...
Войны не будет, будут ее последствия
...и далеко не только той его части, которая провозгласила себя ... украинские, — и тут же бросать сотни миллиардов на поддержку финансовых... разветвленные схемы, рождающиеся в его мозгу. И изумляется потом,... дальше. Так что не волнуйтесь: ваши дети будут умирать ...

2 коммент.»

  • 1684 1625
    Леонид Петрович Плотников 17 июля 2017 в 19:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вырисовывается картинка: Путин тянет за двоих – и за президента, и за премьера, проводя заседания Правительства и решая вопросы, которыми должен заниматься премьер. Премьер, по факту, отстранен от власти, и это хорошо для России, ибо все больше вытанцовывается утверждение, что любералы – вредители и враги народа русского…

    Ответить
  • 44 26
    Татьяна 17 июля 2017 в 20:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Дело не в Медведеве, а в либеральном курсе. Что касается Чубайса, тюрьма давно ждет его

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>