Глобальная зачистка истории начала XIX века





И… опять игра Матрицы! Видео датируется сегодняшним днём, но понятно, что материал к нему подбирался заблаговременно.



Но и сайт vesti.ru также сегодня опубликовало крайне редкую по описываемым событиям статью: уничтожение в США памятников героям Юга!!! Т.е. то самое переписывание глобальной истории, о котором говорит Артём, причём конкретно в одной из наименее освещаемых ею географических зон – о гражданских войнах на территории Америки!



Причём статью из "Вестей" для лучшего понимания хотелось бы предварить одной цитатой из неё. Речь о двух знаменитых деятелях Южан, якобы боровшихся с Северянами за сохранение рабовладения.



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Снос памятников в США: чем и кому не угодила история

."Ещё раз: и генерал Ли, и Дж. Дэвис – одни из главных героев рабовладельческого Юга (как уверяют учебники истории)!!!В общем, те, наполеоновские времена до сих пор хранят очень много до сих пор не раскрытых для широкой публики тайн. Тут впору вспомнить и ненужность сдачи Москвы; и почему враг шёл на неё, а не на столицу Петербург; и почему так схоже военное обмундирование некоторых армий США и Российской империи; и кому и когда принадлежала Калифорния и многое, многое другое.

Раньше мы наблюдали битву с историческими монументами в городах Украины и Польши. Теперь это явление перекинулось на США. Там валят статуи конфедератам — героям Юга в ходе гражданской войны в Америке. Уже пал главнокомандующий армии Конфедерации генерал Роберт Ли, а вслед за ним отправилась и статуя президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса.

Интересно, что процесс прямо противоположен тому, что идёт в России<. Если мы идём по пути принятия нашей истории, примирения сторон в великой русской революции с внутренним пониманием, что все наши, то Америка словно не довоевала в Гражданскую и актуализирует старый конфликт. Мы не рушим памятники, наоборот, ставим новые, чтобы восстановить исторический баланс. В США политкорректность работает иначе.

Памятник герою Гражданской войны в США генералу Борегарду, который сражался на стороне проигравшего Юга, в Новом Орлеане специально сносили глубокой ночью под усиленной охраной полиции. На лицах рабочих — маски, на грузовиках закрыты номера, чтобы никто не выследил, ведь подрядчикам угрожали.

В Новом Орлеане — мировой столице джаза и архитектурной жемчужине американского Юга — за месяц снесли сразу четыре монумента. Все, что осталось от памятника генералу Пьеру Борегарду, герою Южан, — постамент и оголенная кирпичная кладка. Местные власти пообещали, что посоветуются с жителями и быстро решат судьбу подобных мемориалов. Но пока к обсуждению, что строить на месте четырех сломанных монументов, даже не приступали.

Исчез первый и единственный президент Конфедерации южных штатов Джефферсон Дэвис, нет больше героя южан генерала Роберта Ли, осталась одна безымянная колонна, на которую теперь недоуменно бросают взгляды иные пассажиры старинных трамвайчиков. Кто-то предложил водрузить на нее большой американский флаг: тривиально, зато беспроигрышно. Демонтировали также мемориал "Битвы за свободу".

Ана Эдвардс, один из лидеров движения за демонтаж памятников, говорит, что этого недостаточно. Активисты требуют убрать подобные монументы во всех штатах, где они стоят.



"Такие памятники символизируют наследие расизма и рабовладения. Настал тот момент, когда пора попрощаться с той главой нашей истории, когда поддерживалась идея превосходства белой расы как социальной основы. Эти памятники поставили уже после Гражданской войны, возможно, частично в честь ветеранов, солдат. И многие так и думают. Но в действительности это символы того общества, которое могло бы быть, если бы южане победили", — считает Эдвардс.

Гражданская война между северными штатами и отколовшейся Конфедерацией южных штатов началась в 1861 году. Она длилась четыре года и стала самой кровопролитной за всю историю Америки: 620 тысяч убитых.

Противоречия между промышленно развитым Севером с наемными работниками и сельскохозяйственным югом, где на плантациях трудились чернокожие рабы, копились годами. И диаметрально противоположный взгляд янки — то есть северян и джонни, как называли южан, — на рабовладение стал одной из главных причин распада страны.

Активистка движения за снос памятников героям Конфедерации Бетси Смис уже посвятила в американскую историю расизма своего 5-летнего сына.

Движение против колонн, скульптур и барельефов южан и красного флага активизировалось в июне 2015 года, после того как 21-летний белокожий Дилан Руф ворвался в афроамериканскую церковь в Южной Каролине и расстрелял 9 человек.

В Интернете нашли снимки, на которых до этой бойни преступник позировал с главным символом Конфедерации. По решению властей в нескольких штатах эти флаги убрали с правительственных зданий.

С памятниками сложнее, но когда городские власти медлят со сносом, в дело вступают вандалы. В ход идут краска или кувалда. Но война с памятниками, как и Гражданская, оказалась затяжной и обернулась мобилизацией тех, кто не согласен с такой трактовкой истории.

В Техасе и Пенсильвании на защиту памятников героям Конфедерации встали вооруженные до зубов протестующие. Лозунги о недопустимости переписывать историю подкрепили кольтами и полуавтоматическими винтовками. Пока удается митинговать без единого выстрела.

В Шарлотсвилле акцию протеста провели ультраправые сторонники Ku Klux Klan — с белыми колпаками на головах. У одного протестующего но на затылке все написано: "День независимости США". Таким образом он демонстрировал всем флаг Конфедерации.

Но основу сопротивления составляют умеренные консерваторы. Один из штабов — в Новом Орлеане. Уже 30 лет члены этой общественной организации собирают пожертвования и заботятся о сохранении десятков монументов. Здесь и представить не могли, что когда-нибудь придется в прямом смысле спасать городской архитектурный облик, который исчезает на глазах.

"Это варварство, — уверен Пьер Макгроу, глава комитета защиты памятников Конфедерации Нового Орлеана. — Кто еще в мире так делает? Разве что ИГИЛ< (запрещенная в РФ организация) сносит памятники. В Новом Орлеане огромное количество мест, где можно поставить новые монументы, чтобы рассказывать нашу дальнейшую историю. Рабовладение — это плохо, никто не спорит, но то были другие времена. Судить по сегодняшним меркам о том, что было два века назад, и попытки переписать историю – безумие".

Активисты запустили кампанию за возвращение четырех снесенных монументов на свои исторические места. За пару месяцев собрали 5 тысяч подписей, нужно еще столько же, чтобы вопрос был вынесен на референдум.

"Многие жители беспокоятся, что власти начнут переименовывать все улицы, по поводу двух уже проголосовали. Но так можно весь город перелопатить. Переименовать все улицы, потом взяться за города, районы. Как далеко это зайдет? Что неприемлемо — отправлять эти памятники в музеи, посвященные рабству, чтобы показать, насколько это плохо.



Потому что генерал Роберт Ли называл рабство дьявольской вещью, Джефферсон Дэвис усыновил чернокожего ребенка во время войны, так что он не был таким исчадием ада, каким его пытаются представить", — пояснил Чарльз Марсала, организатор движения "Сохраним наследие Нового Орлеана".

Как никогда шаткими вдруг стали основания сохранять памятники и в штате Виргиния — оплоте южан. В Ричмонде — бывшей столице Конфедерации — есть целый проспект монументов. Президент Джефферсон Дэвис, генерал Джексон, генерал Ли. Правда, в 1996 году они оказались в необычной компании. Здесь поставили памятник именитому чернокожему теннисисту Артуру Эшу.

Но такая попытка примирения явно не сработала. И на исторические тут конфедератские памятники изваяния из бронзы и бетона по-прежнему смотрят: одни — с гордостью, а другие — с крайней неприязнью.

"Каждый раз, когда я прохожу по проспекту с этими памятниками, меня это ранит. И так же будущие поколения будут получать тысячи этих порезов. Потому что они знают, что символизируют эти памятники. И что значит убрать их. Есть такой тезис, что все историческое священно. Но все эти памятники играют определенную роль в обществе. Я сама за сохранение исторического наследия, но конец этих памятников — тоже часть истории, которую мы пишем сейчас", — считает Ана Эдвардс.

"Те люди, которые хотят снести памятники, написали большой список, что еще надо снести: другие изваяния, переименовать десятки улиц, зданий и организаций в Новом Орлеане. Например, больницу Туро. Потому что Джудо Туро был рабовладельцем. Но ведь он был богатым еврейским филантропом, который дал огромное количество денег, чтобы помогать людям в городе. Прошлым летом одна из групп заявила, что хочет снести памятник Эндрю Джексону — это вообще легендарная личность для города, он спас нас от британского вторжения. Он был президентом США", — возмущен Пьер Макгроу.

К слову, первый президент Америки Джордж Вашингтон тоже был рабовладельцем: первых десятерых невольников он получил, когда ему было 11 лет в наследство от отца. Но на его священную фигуру пока не покушаются.

Спустя полтора века после поражения в Гражданской, характерные южане, рассчитывают на победу в войне с их памятниками. Но как и в тех далеких сражениях, их силы количественно уступают. Вслед за Новым Орлеаном монументы героям Конфедерации уже снесли в Сент-Луисе и Орландо.