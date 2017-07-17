Документальный фильм. Человек на троне. Император Александр I

Александра I, который потратил множество усилий, чтобы освободить Европу и Россию от власти Наполеона, еще при жизни постигло глубокое разочарование. Вчерашние коалиционные союзники были неблагодарны, они устроили интриги во время Венского конгресса. Единственная оставшаяся в живых дочка Александра I умерла. В результате в душе у государя случился переворот. Ему надоела светская жизнь и трон. Его внезапная смерть в Таганроге заставляет думать о том, что он не скончался, а инсценировал смерть и скрылся в Сибирь.