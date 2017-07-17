Александр Русин. Ликбез – оружие пролетариата. Держите порох знаний сухим, товарищи!

Похоже, в России сложилась ситуация, когда требуется проводить новый массовый ликбез. Потому что безграмотность постепенно становится такой же массовой, как до 1917 года.

И это вполне закономерно.

Реставраторы "России, которую они потеряли" восстановили не только символику в виде двуглавого орла и триколора, Госдуму и Русское географическое общество, но и двинули страну к тому уровню экономики и образования, который имел место сто лет назад.

Экономика России уже стала аграрно-сырьевой, какой была до 1917 года, только раньше она была больше аграрной, а сейчас стала больше углеводородной, но суть от этого не меняется. Кстати массовое строительство птицефабрик и экспорт зерна, которым так гордится наша власть – целиком и полностью вписываются в идеи отката на 100 лет назад к аграрной России.

И за экономикой следует образование. Потому что стране, которая живет продажей нефти и газа, народ с массовым высшим образованием не нужен. Даже 10 классов школы – и то слишком много.

Для добычи и транспортировки нефти и газа нужно всего-то несколько миллионов квалифицированных специалистов на всю страну. Это с учетом всех сопутствующих видов бизнеса, всех страховых контор и банков, юристов и дантистов. Остальной народ должен уметь покупать продукты в магазине, водить иномарки, строить дома, дороги, другую инфраструктуру и чем-нибудь сам себя развлекать.

Вообще с точки зрения нефтегазового экспорта и увеличения бюджета 150 миллионов населения – слишком много. Но утилизировать население просто так нельзя – народ может взбунтоваться, поэтому приходится чем-то занимать, развлекать, обеспечивать работой и колбасой, хотя бы на минимальном уровне. Тем более, что кто-то должен служить в армии, охранять границы, иначе партнеры отберут нефтегазовую поляну.

Вот и получается, что избавиться от народа пока нельзя, но учить его смысла уже нет.

Наоборот, даже вредно учить народ, потому что много умных людей могут начать задавать много умных вопросов. На Прямую линию и вообще.

Умные люди могут рано или поздно прийти к выводу, что демократия – это обман трудящихся, потому что власть все равно не позволит народу выбрать того, кто что-то поменяет в стране. Нельзя обыграть демократов в ходе демократических выборов, как нельзя обыграть казино по правилам этого самого казино. И судя по явке на последние выборы в Госдуму люди уже начали что-то такое подозревать.

Умные люди могут рано или поздно задуматься, к чему идет финансовая система, если Центробанк дает всем банкам деньги под процент. Откуда у банков возьмутся деньги для возврата процентов, если единственный источник денег – это Центробанк, который выдает их под процент? В этой системе сумма долгов всегда больше суммы всех существующих в обращении денег. И терпилами в такой системе будут явно не банки.

Умные люди могут начать копаться в истории и задавать неудобные вопросы о том, почему в нехорошем СССР летали на своих самолетах, а в хорошей РФ на импортных. Почему через 16 лет после Великой Отечественной полетели в космос, а через 17 лет после Великой Победы над Ельциным никак не можем преодолеть спад производства…

Вот поэтому для нынешней власти умный и образованный народ не нужен. Он не нужен ни для добычи нефти и газа, ни для сохранения власти демократов, продолжающих разваливать производство и возвращать экономику к аграрно-сырьевой стадии столетней давности, в рамках реставрации "России, которую они потеряли".

Поэтому и разрушается система образования.

Тем более, что для разрушения больших усилий и не требуется. Ломать, как говорится, не строить. Это учить людей сложно – нужны преподаватели, им нужно платить зарплату и так далее. А ломать систему образования нетрудно – достаточно перевести ВУЗы на самоокупаемость, и они начнут сыпаться сами собой. Достаточно поставить зарплаты в школах в зависимость от числа учащихся – и качество начнет переходить в количество. Достаточно сказать учителям, что им нужно заниматься бизнесом, если они хотят хорошо зарабатывать – и количество учителей начнет сокращаться.

Все идет к тому, что скоро в России бесплатными будут только 3 класса церковно-приходской школы, как до революции. А все остальное будет исключительно платным и для простых людей недоступным. Учиться после 3-го класса будет примерно 10% детей из состоятельных семей в крупных городах. А в ВУЗы будет поступать и того меньше – ровно столько, сколько нужно для добычи нефти и газа, управления птицефабриками, для небольшой кучки банков, страховых и адвокатских контор, а также для пополнения армии чиновников.

Кстати, на нижнем уровне чиновниками могут быть те же выпускники трех классов церковно-приходской школы. Научился читать и писать – все, можешь уже работать в конторе. Даже писать не так важно, потому что в компьютерах все написано, надо только уметь галочки в нужных местах ставить, нажимать кнопки и выбирать "один вариант из".

Главное – нужно верить в сакральность власти, демократию, честные выборы и в то, что наше национальное достояние – именно Газпром, а не какой-то там Пушкин или Толстой, не говоря уже про Гагарина, который то ли был в космосе, то ли не был… И вообще весь космос придумали коммунисты, чтобы церкви сносить, а на самом деле земля плоская и Солнце вращается вокруг нее…

Образование уже стало фактически платным, просто оно пока остается доступным большинству населения, но сделать 10 классов недоступными и оставить только три – не так уж сложно. Просто подорожают учебники, вырастут разного рода расходы на образование – и народ начнет забирать детей из школы сперва после седьмого класса, потом после пятого, а потом и после третьего. Оглянуться не успеем.

Про обязательное изучение религии в школе давно уже ведутся разговоры. Опять же не успеем оглянуться, как примут соответствующий закон. Или сделают "религиозные школы" бесплатными, а "светские" коммерческими – и народ сам начнет переводить детей в церковно-приходские.

Веру в демократию уже привили народу, и люди даже не представляют, что власть может формироваться как-то иначе, без процедуры фальшивых выборов.

И ссудный процент тоже воспринимается как нечто само собой разумеющееся, хотя элементарная арифметика показывает, что это сплошная долговая яма, потому что никогда в системе не будет столько денег, чтобы можно было вернуть все долги. Поэтому все должны будут отбирать деньги друг у друга, чтобы вернуть свои долги первыми и выбраться из ямы самим, сбросив в нее кого-нибудь другого.

И такие примеры можно приводить из самых разных областей.

А чего стоит современная история, в которой уже и Ленин постепенно становится минером, и Украина становится победителем Второй мировой, и Николай Второй оказывается святым. Правда, это все пока не в учебниках, а в словах политиков, но скоро, наверное, и в учебники попадет.

Во всяком случае на Украине бандеровцы уже превратились в героев-освободителей, в Прибалтике героями стали лесные братья. Так и в России скоро может оказаться, что страну от фашизма освободил генерал Власов и РОА, а Сталин ему только мешал.

Поэтому не думаю, что я сильно преувеличиваю.

Мировоззрение, система ценностей и уровень образования в широких массах уже сегодня нуждаются в том, чтобы проводить новый ликбез.

Уже сегодня народ делает оценки, руководствуясь не знаниями, а верой – верой в демократию, рыночную экономику, доброго царя и плохих бояр, в Центробанк, который делает все правильно и правительство, которое работает удовлетворительно, потому что так сказал президент, единственный и незаменимый, которому надо верить, потому что нет Путина – нет России...

Яркий пример этой веры – Прямая линия президента, на которую прислали больше миллиона вопросов.

Ну ведь очевидно же, что президент за 4 часа не сможет ответить на такое количество – это показуха, наглядный пример ручного управления страной, которое означает неэффективность госаппарата.

Так зачем задавать миллион вопросов президенту, который на них даже за сорок лет не ответит?

Нет, задают...

Вот поэтому я утверждаю, что стране срочно требуется новый ликбез. Точно такой же, как сто лет назад – массовый, всеобщий и обязательный. Никаких лекций в Интернете – только сажать народ в аудитории и учить, учить, учить.

Учить тому, что дважды два четыре, а не четыре с процентом. Что демократия как минимум не единственная форма власти. Что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. И Гагарин летал в космос, что признали сами американцы и что было подтверждено последующими полетами советских космонавтов. Рассказывать, почему Советский Союз смог через 16 лет после войны запустить человека в космос, а демократы через 17 лет после Ельцина только продолжают все разрушать и проматывать.

Но...

Кто же сегодня устроит в стране такой ликбез?

Ликбез нужно разворачивать на государственном уровне, а нашими с вами силами этого сделать нельзя. Да и не позволят демократы устраивать масштабный ликбез, который способен подорвать слепую веру народа в демократию, незаменимость Путина, банковскую систему и прочие скрепы сырьевого капитализма.

Поэтому ликбез придется отложить. На завтра.

Но завтра, когда демократы доведут страну до той же ручки, что и их предшественники в лице Николая Отступника и Керенского, когда очередной раз потеряют свою Россию, а точнее бросят ее, как бросили прошлый раз, когда снова придется поднимать страну на ноги...

Завтра, когда мы найдем потерянную демократами Россию – первое, чем займемся с самого утра – это срочный и безоговорочный ликбез!

Потому что сырьевым капиталистам, наперсточникам от демократии не нужен умный и образованный народ, а тем, кто собирается отстраивать Россию на деле – грамотный и образованный народ нужен.

Поэтому держите порох знаний сухим, товарищи!

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110401/19496/-