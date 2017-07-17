Александр Росляков. Павел Грудинин – политическая проститутка или герой нашего времени?

У зюгановской партии, теряющей последние остатки идеологии, новая пиар-игрушка – Совхоз имени Ленина в Подмосковье. Дескать это хозяйство, где средняя зарплата 78 тысяч рублей, доступное жилье и прочие социальные программы – идеальное воплощением программы КПРФ.

«Более двадцати лет там руководит сторонник КПРФ, отстаивающий социалистические принципы, Павел Грудинин. Опираясь на эти принципы, народный директор сумел создать «государство в государстве» – островок социализма в окружении алчности и коррупции».

Так пишут об этом известном сельхоздеятеле текущие большевики.

Не буду спорить о теоретической возможности построения социализма в одной отдельно взятой деревне возле МКАДа. Тем более оспаривать программу кандидата в губернаторы Карелии от КПРФ Евгения Ульянова, поставившего во главу его угла обещание сделать все «как у Грудинина».

Хочу понять другое – кто же этот «самый человечный человек», на которого сделала последнюю ставку наша морально обнищавшая компартия?

Во-первых, надо сразу разочаровать ее сторонников: Грудинин – никакой не коммунист. Некогда он был депутатом от «ЕР», но что-то с ней не поделил – и сунулся под крыло Жириновского, написав ему такую цедулу:

«От лица руководства ЗАО «Совхоз имени Ленина» и работников нашего хозяйства любезно просим Вас рассмотреть вопрос вступления в ряды ЛДПР сотрудников ЗАО «Совхоз имени Ленина» для дальнейших плодотворных отношений… Искренне желаем Вам и членам партии ЛДПР успешного развития и достижения новых вершин».

Но и с ЛДПР что-то не срослось, после чего Грудинин, не раз пытавшийся всеми правдами и неправдами занять пост главы Ленинского района Подмосковья, поддакнул за Зюганова.

Во-вторых, его «совхоз» – давно уже частное ЗАО. Сперва, в 1995 году, акционерами там были 526 работников совхоза. Сейчас их осталось 40 человек, большинство акций в руках у менеджеров, у самого Грудинина – около 40%. Никаким «народным предприятием» или кооперативом там и не пахнет.

В-третьих, секрет успеха не раз политически перекрасившегося директора в том, что немалая часть земель, принадлежащая его ЗАО, ушла под торговые центры. В одном из своих интервью Грудинин говорил: «В Америке 40 тыс. фермеров получают большую часть дохода не от сельхоздеятельности, а от других источников. Мы тоже, учитывая наше расположение, можем сдавать в аренду наши площади».

А поскольку МКАД напрямик граничит с грудининским ЗАО, изрядная часть земель этого агрохолдинга была сдана акулам самой что ни на есть лютой подмосковной торговли. Например 5,6 га на пересечении Каширки и МКАДа сданы фирме «Крокус Интернэшнл» азербайджанского бизнесмена Агаларова, построившей там супермагаз «Твой дом» – один из самых успешных в одноименной торговой сети.

Ну, и еще СМИ не раз писали об эксплуатации гастарбайтеров, в том числе нелегальных, в грудининском ЗАО – из-за чего у него были многие неприятности с ФМС. Понятно, что зарплата каких-нибудь узбеков и молдаван к той средней цифре дохода по хозяйству в 78 тысяч рублей никакого отношения не имеет…

Да, «совхоз имени Грудинина» сегодня процветает – но вовсе не за счет того, что служит тем «островком социализма», каким его выставляют Зюганов и другие лгуны из верхушки КПРФ. А за счет совсем иного:

1. Расположение вдоль самой богатой торговой трассы, какой является МКАД. Несметная цена земель, сданных под торговлю и коттежное строительство на расстоянии 0 км от города.

2. Личность самого Грудинина – изворотливого буржуя, который делится с привилегированной частью своих работников частью его доходов…

Но тут надо сказать, что многие коренные работяги, пашущие на Грудинина, весьма довольны всей его могучей социалкой – и если что, за него пасть порвут. Он действительно создал для них некий «островок благополучия» – но никак не социалистический, а скорей паразитический, обязанный своим успехом бешеной цене примыкающих к МКАДу земель.

Но и это в плюс этому «народному буржую»! Другие-то руководители хозяйств «ближнего Подмосковья» не смогли удержать ни этих золотых гектаров, ни хоть сколько-то приличного уровня жизни своих подданных!

За Грудинным вообще укрепилась слава успешной «политической проститутки». Конечно, в его душу не залезть, и не понять – это его такая внутренняя суть или такая грустная необходимость: кривить душой ради спасения своих людей и своего хозяйства – кстати поныне выдающего немалый сельхозпродукт. Ту же «грудининскую клубнику» известную всей Москве, охотно разбирают с массовых лотков – спасти которые от Собянина Грудинину тоже стоило немалых политических трудов.

Ни к каким зюгановским мифам его успех не имеет, конечно, никакого отношения.

Но все это имеет прямое отношение к другой ужасной правде: в нынешней России никакой производитель, не став этой политической проституткой, не имеет шансов к выживанию.

Грудинин, «наш буржуй» и неплохой оратор, которого все видели на разных политических ток-шоу, вон из кожи вылез, чтобы сохранить всеми правдами и неправдами свой «Совхоз имени Ленина». Хотя вполне мог, продав свои подмосковные гектары за бешеные деньги, дать деру за рубеж, как это сделал бывший министр финансов Подмосковья Кузнецов.

Но все же остался здесь – и вот вьется политическим ужом среди этих бонз из ЕР, ЛДПР, КПРФ ради того, чтобы его клубника продавалась на московских рынках.

И если он – политическая проститутка, то как назвать тогда тех высших «мамочек», которые заставили его заниматься всей этой политической продажностью ради продажи своей прямой клубники?

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/6/19482/-