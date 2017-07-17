Главная » История

400 тыс. трупов: Самое страшное лето Гитлера

15:47. 17 июля 2017 Просмотров - 223 Нет комментариев Опубликовал:

73 года тому назад в Белоруссии развернулась операция «Багратион», в ходе которой захватчики понесли огромные потери.

Операция Багратион лето 1944 года.
 

В первой половине 1944 года ситуация на фронтах Великой Отечественной войны развивалась неравномерно. Если на территории Украинской Советской Социалистической Республики Красная армия уже вышла на государственную границу СССР и по большей части изгнала нацистских оккупантов, то в Белоруссии все складывалось далеко не так успешно: линия фронта проходила между Витебском и Жлобином, на самом востоке республики. Образовался огромный «балкон», с которого нацисты могли контратаковать вглубь территории СССР или наступать с фланга на советские войска на Украине. Оборону в Белоруссии держали около 1,2 миллиона гитлеровских войск (речь идет преимущественно о группе армий «Центр»), опирающихся, к тому же, на поддержку нацистских частей в Прибалтике и Польше.

Уже в марте 1944-го Иосиф Сталин задумал «выровнять» ситуацию путем проведения масштабной наступательной операции (названной в честь героя Отечественной войны 1812 года генерала Петра Багратиона). Окончательное решение по ней было принято в апреле. Тогда же был разработан оперативный план операции. Важную роль в ее планировании и проведении сыграл Константин Рокоссовский, получивший вскоре после ее начала звание маршала. Согласно некоторым источникам, именно Рокоссовский настоял на том, чтобы в начале наступления был на нанесен не один удар, а два, «охватывающие» Бобруйск.

Одним из ключевых факторов будущего успеха Красной армии в «Багратионе» стала дезинформационная кампания, проведенная общими усилиями армии, НКВД и СМЕРШ. Военные имитировали подготовку наступления в направлении Румынии, заставляя немецкую разведку «заметить» передвижение войск на правом фланге 3-го Украинского фронта. Специальные дезинформационные мероприятия через свои оперативные возможности организовали советские разведка и контрразведка — но, по словам отечественных историков спецслужб, детали этих операций по сей день держатся в секрете. Успех спецслужб СССР оказался ошеломляющим. Нацисты усилили свою группировку в Молдавии и Румынии, а командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Эрнст Буш, до этого более ли менее успешно противостоявший советским войскам, расслабился и отправился в отпуск.

Самая масштабная операция Великой Отечественной символично стартовала в годовщину начала войны — 22 июня 1944-го. За три дня до этого в тылу у гитлеровцев резко активизировались партизаны. Около 200 тысяч белорусских мстителей атаковали коммуникации нацистов, устроив 10,5 тыс. взрывов на железнодорожных путях, мостах, шоссе и линиях связи, а также — массово атаковав колонны немецких войск, передвигающихся по дорогам Белоруссии.

После того, как тылы нацистов были парализованы партизанами, в движение пришли основные силы советских войск. К этому времени Красная армия сосредоточила на белорусском направлении около 1,2 миллиона человек во фронтовых частях и несколько сот тысяч в тыловых, создав на линии соприкосновения преимущество над немцами примерно в полтора раза. Кроме того, советские войска сконцентрировали в БССР в несколько раз большее, чем у немцев количество танков, пушек и самолетов.

22 — 24 июня началось наступление сил 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронта в районе Витебска. 43-я армия охватила город с Запада, а 39-я — с юга. Последняя наступала, не имея даже превосходства в живой силе — все решало мастерство военачальников, сумевших создать необходимую концентрацию войск в месте прорыва линии фронта. В результате умелых действий советских воинов, в районе Витебска был создан ряд котлов, в которых гибли или массово капитулировали гитлеровцы. 27 июня от оккупантов были освобождены Витебск и Орша. Под ними полностью погиб 53-й армейский корпус нацистов и частично — 6-й корпус. Потери Вермахта и СС составили 40 тысяч человек убитыми и 17 тысяч пленными.

27 июня части 2-го Белорусского фронта окружили, а 28-го — взяли приступом Могилев. Потери гитлеровцев на данном направлении составили 33 тысячи человек.

Войска 1-го Белорусского тем временем окружили в районе Бобруйска большую часть 9-й армии противника. Попытки прорыва извне и изнутри котла не принесли гитлеровцам успеха. 29 июня Бобруйск был взят. Потери нацистов здесь составили 74 тысячи человек (прорваться к своим смогли только 14 тысяч немцев).

4 июля Красной армией при поддержке партизан был взят Полоцк, из которого уже бежала большая часть немецких войск.

Еще до этого, 28 июня, покоритель Франции, успешно действовавший под Ленинградом, генерал-фельдмаршал Буш попал в немилость к Гитлеру и был снят с должности командующего группой армий «Центр» (только в марте 1945-го его призовут из резерва для защиты Севера Германии, где он и сдастся британским войскам). Его сменил один из самых талантливых гитлеровских военачальников — генерал-фельдмаршал Вальтер Модель, участвовавший в захвате Белоруссии и штурме Киева, потерпевший поражения на Курской дуге и в ходе Битвы за Днепр, но спасший в начале 44-го положение гитлеровцев в Прибалтике. Однако ситуация в Белоруссии для нацистов складывалась так плохо, что Модель преломить тенденцию не смог и лишь купировал некоторые последствия «Багратиона».

Оказавшаяся в полуокружении гитлеровская 4-я армия вместе с остатками частей разгромленных на других участках фронта начала беспорядочное отступление по единственному мосту через реку Березина. Советские войска тем временем уверенно продвигались к Минску с юга. 30 июня был освобожден Слуцк, а 2 июля — Несвиж. Тяжелые бои шли к востоку и к северу от Минска. Но гитлеровцы отходили повсеместно. На подходах к столице БССР они потеряли 22 тысячи убитыми и 13 тысяч раненными. К северо-западу от Минска тяжелые потери понесла советская 5-я гвардейская танковая армия, однако от одной из лучших немецких танковых дивизий — 5-й — осталось по итогам сражения с советскими войсками всего 18 машин…

3 июля красноармейцы были уже на окраинах Минска. Немцы понимали, что ситуация складывается для них крайне неблагоприятно и из столицы Белоруссии ушли, эвакуировав даже тыловые подразделения. В городе осталось менее 2 тысяч немецких солдат. Отходя, нацисты уничтожили в Минске все, что могли. Большая часть города просто лежала в руинах…

Взятие Минска означало образование под городом грандиозного котла, в котором остались около 100 тысяч немецких солдат и офицеров из 4-й полевой армии и примкнувших к ней разгромленных подразделений Вермахта и СС. По сути дела, их просто осознанно бросили. В ответ на их мольбы о помощи Германия молчала. В историю вошла их последняя радиограмма:

«Сбросьте с самолёта хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?»

Отчаявшиеся гитлеровцы предпринимали одну попытку прорыва за другой, но все было бесполезно. Фронт проходил уже в 150 километрах от их позиций. Вместо давно бежавшего командования остатками немецких сил руководил участник еще Первой мировой войны Винценц Мюллер. Убедившись в том, что надежд больше нет, Мюллер приказал своим войсками прекратить бессмысленное сопротивление, и сдался в плен. Впоследствии он стал убежденным антифашистом и после войны создавал армию ГДР. В 1956 — 1958 годах возглавлял ее Главный штаб и был заместителем министра национальной обороны. В 64 года Мюллер был отправлен в отставку. Когда появились данные о причастности Мюллера к расстрелам евреев на оккупированных территориях, генерал покончил жизнь самоубийством.

Всего в Минском котле погибли 72 тысячи гитлеровцев, 35 тысяч — сдались в плен и, благодаря Мюллеру, сохранили себе жизнь.

В это время основные немецкие силы пытались изо всех сил закрыть 400-километровую брешь, образовавшуюся у них в обороне, и получалось это у нацистов не слишком успешно. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, Вермахт перебросил Моделю войска с других участков фронта.

 

В июле подразделения 1-го Прибалтийского фронта развернули успешное наступление в Прибалтике, выйдя в итоге к морю. Часть немецких войск осталась без сухопутной связи с основными силами. Немцы бросили на восстановление коридора подразделения Вермахта и Ваффен СС, но смогли добиться только ситуационного успеха, восстановив на короткое время связь с восточными частями по суши.

3-й Белорусский фронт 5 июля развернул наступление на Вильнюс, который оборонял 15-тысячный немецкий гарнизон. 7 числа восстание в городе подняла Армия Крайова, которая, в отличие от Варшавы, здесь смогла оказать деятельную помощь Красной армии. Несколько дней в городе шли жестокие бои. В конце концов, единственное, чего удалось добиться немцам — это вывести из Вильнюса около 3 тысяч своих солдат. 8 тысяч немцев погибли, 5 тысяч были взяты в плен 13 июля. После взятия Вильнюса, советские войска смогли захватить и удержать плацдарм за Неманом. Впоследствии, части 3-го Белорусского мощным ударом отбросили немецкие войска и перешли к обороне на подходах к Восточной Пруссии.

Силы 2-го Белорусского фронта 16 июля освободили Гродно и к концу месяца вышли на довоенную границу Советского Союза.

Части 1-го Белорусского фронта 14 июля освободили Пинск, а 20-го — Кобрин. 22 июля советские войска развернули наступление на Люблин. 23-го начался штурм города. В самом Люблине произошло восстание Армии Крайова. 24 июля часть немецкого гарнизона бежала, а 25-го — город был освобожден.

27 июля Красная армия вышла к Висле и два дня спустя — захватила плацдарм на ее западном берегу. Советские войска пытались прорваться к предместьям Варшавы, но это оказалось, к сожалению, непросто. На подступах к столице Польши гитлеровцы сконцентрировали мощную группировку сил Вермахта и отборных частей Ваффен СС. Коммуникации советских войск к этому времени были слишком сильно растянуты. Сумев использовать огромное преимущество в живой силе и технике, нацисты добились тактического успеха в Битве под Размином и остановили продвижение Красной армии к Варшаве.

Данный факт американские, британские и польские националистические пропагандисты затем пытались выдать за нежелание Сталина помогать участникам Варшавского восстания. На практике же, «правительство» Польши в эмиграции так спешило создать условия для остановки продвижения Красной армии, что устроило кровавый «фальстарт», стоивший жизни 200 тысячам мирных поляков, погибших в результате от рук карателей. Гитлеровцы подавили восстание силами полицейских подразделений, не перебрасывая даже в город фронтовые части.

К концу августа в боевых действиях на территории Польши началась пауза.

Операция «Багратион» принесла Красной армии ошеломляющий успех, которого не ожидали даже в Москве. Советские войска полностью освободили Белоруссию, которая понесла из-за нацисткой оккупации, наверное, самые тяжелые потери в мире. По некоторым данным, в результате действий нацистов с 1941 по 1944 год погиб каждый третий житель БССР (до 3 миллионов человек). Оккупанты разрушили 209 из 270 городов и райцентров республики, 9200 деревень, более 10000 предприятий, более 100000 производственных зданий, 10000 колхозов.

Гитлеровцы потеряли в ходе операции более 400 тысяч убитыми, 150 тысяч пленными и примерно столько же — раненными. Безвозвратные потери советских войск составили почти 180 тысяч человек.

Генерал-фельдмаршал Модель, который смог все-таки остановить на некоторое время продвижение советских войск на Висле, был переведен на Запад. Там он добился некоторых тактических успехов, но потерпел поражения в Арденнской, Маас-Рейнской и Рурской операциях. В ходе войны Модель отличился не только как толковый полководец, но и как палач, массово пытавший и уничтожавший военнопленных и мирное население. Скорее всего, этого монстра ждала скамья подсудимых и петля по итогам Нюрнбергского процесса, но он избежал своей судьбы, спрятавшись, как загнанный зверь в лесу и застрелившись. В итоге в Нюрнберге его упоминали лишь посмертно.

Операция «Багратион» стала, возможно, самой масштабной в истории человечества. Со стороны четырех советских фронтов и немецкой группы армий «Центр» в ней принимало участие более 3 миллионов человек. Плюс — смежные соединения, партизаны и бойцы польских национальных подразделений. Боевые действия велись на фронте около 1100 километров. Если битвы за Сталинград и на Курской дуге были переломными, то операция «Багратион» — стала решающей. Нацисты жестоко поплатились за то, что «латали дыры» в Белоруссии и Польше дивизиями с других участков фронта. Еще до завершения операции «Багратион» советские силы нанесли жестокий удар по ослабленным гитлеровским войскам в Молдавии и Румынии.

«Багратион» — это триумф советского военного искусства, фактически решивший исход Второй мировой войны. Его итогами воспользовались даже «союзники», существенно продвинувшиеся благодаря оголению немецких позиций на Западе.

 

 

 

http://svpressa.ru/post/article/176984/

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Я, очень хочу, что бы ЭТО...!!! прочли до конца, все жиды и евреи. Дабы потом, не возникал вопрос - За что...???
...которая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь..., «за преступное получение трупа сына». Был расстрелян мясник...российских офицеров. *** Даже Гитлер не смог бы натворить ... находится 490 тыс. подростков (15-17 лет), умственно отсталых...
Полный список всех военных преступлений США
...превосходящем массовое убийство евреев Гитлером (4 - 6 ...солдат. Одним из самых страшных преступлений, несомненно, ...сайгонские войска (30 тыс. чел.) при поддержке...камере с разлагающимися трупами и голодомор. ...контрас", которое много лет нападало оттуда на ...
Игорь Ильинский. Правда о «цене Победы»
...солдат и офицеров, завалившие трупами путь победоносной немецкой армии.... 600 тыс. немецких солдат и офицеров. Самая страшная для обычного... изложена в следующих словах Гитлера: «Мы обязаны истреблять ...территории длились более трёх лет, а на немецкой –...
В Екатеринбурге об Украине и не только
... самое страшное, тогда часть функций палачей выполняли те самые ...не 45 лет, а 65 лет, и корни... в боеготовности 6 тыс. человек. Если демократия... нужно убрать от трупа, которым они отравляют...обеспечить дипломатические договоренности и Гитлер их соблюдал, правда,...
Детская фабрика крови
...было выкачано более 3,5 тыс. литров детской крови. ... голодным, без родителей.А самое страшное было, когда немцы заходили в...пока мы не пожелаем здоровья Гитлеру и его быстрой победе. ...предположительно от пяти до десяти лет. Трупы располагались слоями. Причём у...
Немного правды об Англии
...к рабскому труду на самых страшных условиях, фактически под...шару. Понятно, почему Гитлер и его соратники ... в течение 6 лет земельный налог возрос ... 900 тыс. акров земли, принадлежавшей 850 тыс. крестьянских... опиуму. Далее были трупы своих солдат, начинённые ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>