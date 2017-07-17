400 тыс. трупов: Самое страшное лето Гитлера

В первой половине 1944 года ситуация на фронтах Великой Отечественной войны развивалась неравномерно. Если на территории Украинской Советской Социалистической Республики Красная армия уже вышла на государственную границу СССР и по большей части изгнала нацистских оккупантов, то в Белоруссии все складывалось далеко не так успешно: линия фронта проходила между Витебском и Жлобином, на самом востоке республики. Образовался огромный «балкон», с которого нацисты могли контратаковать вглубь территории СССР или наступать с фланга на советские войска на Украине. Оборону в Белоруссии держали около 1,2 миллиона гитлеровских войск (речь идет преимущественно о группе армий «Центр»), опирающихся, к тому же, на поддержку нацистских частей в Прибалтике и Польше.

Уже в марте 1944-го Иосиф Сталин задумал «выровнять» ситуацию путем проведения масштабной наступательной операции (названной в честь героя Отечественной войны 1812 года генерала Петра Багратиона). Окончательное решение по ней было принято в апреле. Тогда же был разработан оперативный план операции. Важную роль в ее планировании и проведении сыграл Константин Рокоссовский, получивший вскоре после ее начала звание маршала. Согласно некоторым источникам, именно Рокоссовский настоял на том, чтобы в начале наступления был на нанесен не один удар, а два, «охватывающие» Бобруйск.

Одним из ключевых факторов будущего успеха Красной армии в «Багратионе» стала дезинформационная кампания, проведенная общими усилиями армии, НКВД и СМЕРШ. Военные имитировали подготовку наступления в направлении Румынии, заставляя немецкую разведку «заметить» передвижение войск на правом фланге 3-го Украинского фронта. Специальные дезинформационные мероприятия через свои оперативные возможности организовали советские разведка и контрразведка — но, по словам отечественных историков спецслужб, детали этих операций по сей день держатся в секрете. Успех спецслужб СССР оказался ошеломляющим. Нацисты усилили свою группировку в Молдавии и Румынии, а командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Эрнст Буш, до этого более ли менее успешно противостоявший советским войскам, расслабился и отправился в отпуск.

Самая масштабная операция Великой Отечественной символично стартовала в годовщину начала войны — 22 июня 1944-го. За три дня до этого в тылу у гитлеровцев резко активизировались партизаны. Около 200 тысяч белорусских мстителей атаковали коммуникации нацистов, устроив 10,5 тыс. взрывов на железнодорожных путях, мостах, шоссе и линиях связи, а также — массово атаковав колонны немецких войск, передвигающихся по дорогам Белоруссии.

После того, как тылы нацистов были парализованы партизанами, в движение пришли основные силы советских войск. К этому времени Красная армия сосредоточила на белорусском направлении около 1,2 миллиона человек во фронтовых частях и несколько сот тысяч в тыловых, создав на линии соприкосновения преимущество над немцами примерно в полтора раза. Кроме того, советские войска сконцентрировали в БССР в несколько раз большее, чем у немцев количество танков, пушек и самолетов.

22 — 24 июня началось наступление сил 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронта в районе Витебска. 43-я армия охватила город с Запада, а 39-я — с юга. Последняя наступала, не имея даже превосходства в живой силе — все решало мастерство военачальников, сумевших создать необходимую концентрацию войск в месте прорыва линии фронта. В результате умелых действий советских воинов, в районе Витебска был создан ряд котлов, в которых гибли или массово капитулировали гитлеровцы. 27 июня от оккупантов были освобождены Витебск и Орша. Под ними полностью погиб 53-й армейский корпус нацистов и частично — 6-й корпус. Потери Вермахта и СС составили 40 тысяч человек убитыми и 17 тысяч пленными.

27 июня части 2-го Белорусского фронта окружили, а 28-го — взяли приступом Могилев. Потери гитлеровцев на данном направлении составили 33 тысячи человек.

Войска 1-го Белорусского тем временем окружили в районе Бобруйска большую часть 9-й армии противника. Попытки прорыва извне и изнутри котла не принесли гитлеровцам успеха. 29 июня Бобруйск был взят. Потери нацистов здесь составили 74 тысячи человек (прорваться к своим смогли только 14 тысяч немцев).

4 июля Красной армией при поддержке партизан был взят Полоцк, из которого уже бежала большая часть немецких войск.

Еще до этого, 28 июня, покоритель Франции, успешно действовавший под Ленинградом, генерал-фельдмаршал Буш попал в немилость к Гитлеру и был снят с должности командующего группой армий «Центр» (только в марте 1945-го его призовут из резерва для защиты Севера Германии, где он и сдастся британским войскам). Его сменил один из самых талантливых гитлеровских военачальников — генерал-фельдмаршал Вальтер Модель, участвовавший в захвате Белоруссии и штурме Киева, потерпевший поражения на Курской дуге и в ходе Битвы за Днепр, но спасший в начале 44-го положение гитлеровцев в Прибалтике. Однако ситуация в Белоруссии для нацистов складывалась так плохо, что Модель преломить тенденцию не смог и лишь купировал некоторые последствия «Багратиона».

Оказавшаяся в полуокружении гитлеровская 4-я армия вместе с остатками частей разгромленных на других участках фронта начала беспорядочное отступление по единственному мосту через реку Березина. Советские войска тем временем уверенно продвигались к Минску с юга. 30 июня был освобожден Слуцк, а 2 июля — Несвиж. Тяжелые бои шли к востоку и к северу от Минска. Но гитлеровцы отходили повсеместно. На подходах к столице БССР они потеряли 22 тысячи убитыми и 13 тысяч раненными. К северо-западу от Минска тяжелые потери понесла советская 5-я гвардейская танковая армия, однако от одной из лучших немецких танковых дивизий — 5-й — осталось по итогам сражения с советскими войсками всего 18 машин…

3 июля красноармейцы были уже на окраинах Минска. Немцы понимали, что ситуация складывается для них крайне неблагоприятно и из столицы Белоруссии ушли, эвакуировав даже тыловые подразделения. В городе осталось менее 2 тысяч немецких солдат. Отходя, нацисты уничтожили в Минске все, что могли. Большая часть города просто лежала в руинах…

Взятие Минска означало образование под городом грандиозного котла, в котором остались около 100 тысяч немецких солдат и офицеров из 4-й полевой армии и примкнувших к ней разгромленных подразделений Вермахта и СС. По сути дела, их просто осознанно бросили. В ответ на их мольбы о помощи Германия молчала. В историю вошла их последняя радиограмма:

«Сбросьте с самолёта хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?»

Отчаявшиеся гитлеровцы предпринимали одну попытку прорыва за другой, но все было бесполезно. Фронт проходил уже в 150 километрах от их позиций. Вместо давно бежавшего командования остатками немецких сил руководил участник еще Первой мировой войны Винценц Мюллер. Убедившись в том, что надежд больше нет, Мюллер приказал своим войсками прекратить бессмысленное сопротивление, и сдался в плен. Впоследствии он стал убежденным антифашистом и после войны создавал армию ГДР. В 1956 — 1958 годах возглавлял ее Главный штаб и был заместителем министра национальной обороны. В 64 года Мюллер был отправлен в отставку. Когда появились данные о причастности Мюллера к расстрелам евреев на оккупированных территориях, генерал покончил жизнь самоубийством.

Всего в Минском котле погибли 72 тысячи гитлеровцев, 35 тысяч — сдались в плен и, благодаря Мюллеру, сохранили себе жизнь.

В это время основные немецкие силы пытались изо всех сил закрыть 400-километровую брешь, образовавшуюся у них в обороне, и получалось это у нацистов не слишком успешно. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, Вермахт перебросил Моделю войска с других участков фронта.

В июле подразделения 1-го Прибалтийского фронта развернули успешное наступление в Прибалтике, выйдя в итоге к морю. Часть немецких войск осталась без сухопутной связи с основными силами. Немцы бросили на восстановление коридора подразделения Вермахта и Ваффен СС, но смогли добиться только ситуационного успеха, восстановив на короткое время связь с восточными частями по суши.

3-й Белорусский фронт 5 июля развернул наступление на Вильнюс, который оборонял 15-тысячный немецкий гарнизон. 7 числа восстание в городе подняла Армия Крайова, которая, в отличие от Варшавы, здесь смогла оказать деятельную помощь Красной армии. Несколько дней в городе шли жестокие бои. В конце концов, единственное, чего удалось добиться немцам — это вывести из Вильнюса около 3 тысяч своих солдат. 8 тысяч немцев погибли, 5 тысяч были взяты в плен 13 июля. После взятия Вильнюса, советские войска смогли захватить и удержать плацдарм за Неманом. Впоследствии, части 3-го Белорусского мощным ударом отбросили немецкие войска и перешли к обороне на подходах к Восточной Пруссии.

Силы 2-го Белорусского фронта 16 июля освободили Гродно и к концу месяца вышли на довоенную границу Советского Союза.

Части 1-го Белорусского фронта 14 июля освободили Пинск, а 20-го — Кобрин. 22 июля советские войска развернули наступление на Люблин. 23-го начался штурм города. В самом Люблине произошло восстание Армии Крайова. 24 июля часть немецкого гарнизона бежала, а 25-го — город был освобожден.

27 июля Красная армия вышла к Висле и два дня спустя — захватила плацдарм на ее западном берегу. Советские войска пытались прорваться к предместьям Варшавы, но это оказалось, к сожалению, непросто. На подступах к столице Польши гитлеровцы сконцентрировали мощную группировку сил Вермахта и отборных частей Ваффен СС. Коммуникации советских войск к этому времени были слишком сильно растянуты. Сумев использовать огромное преимущество в живой силе и технике, нацисты добились тактического успеха в Битве под Размином и остановили продвижение Красной армии к Варшаве.

Данный факт американские, британские и польские националистические пропагандисты затем пытались выдать за нежелание Сталина помогать участникам Варшавского восстания. На практике же, «правительство» Польши в эмиграции так спешило создать условия для остановки продвижения Красной армии, что устроило кровавый «фальстарт», стоивший жизни 200 тысячам мирных поляков, погибших в результате от рук карателей. Гитлеровцы подавили восстание силами полицейских подразделений, не перебрасывая даже в город фронтовые части.

К концу августа в боевых действиях на территории Польши началась пауза.

Операция «Багратион» принесла Красной армии ошеломляющий успех, которого не ожидали даже в Москве. Советские войска полностью освободили Белоруссию, которая понесла из-за нацисткой оккупации, наверное, самые тяжелые потери в мире. По некоторым данным, в результате действий нацистов с 1941 по 1944 год погиб каждый третий житель БССР (до 3 миллионов человек). Оккупанты разрушили 209 из 270 городов и райцентров республики, 9200 деревень, более 10000 предприятий, более 100000 производственных зданий, 10000 колхозов.

Гитлеровцы потеряли в ходе операции более 400 тысяч убитыми, 150 тысяч пленными и примерно столько же — раненными. Безвозвратные потери советских войск составили почти 180 тысяч человек.

Генерал-фельдмаршал Модель, который смог все-таки остановить на некоторое время продвижение советских войск на Висле, был переведен на Запад. Там он добился некоторых тактических успехов, но потерпел поражения в Арденнской, Маас-Рейнской и Рурской операциях. В ходе войны Модель отличился не только как толковый полководец, но и как палач, массово пытавший и уничтожавший военнопленных и мирное население. Скорее всего, этого монстра ждала скамья подсудимых и петля по итогам Нюрнбергского процесса, но он избежал своей судьбы, спрятавшись, как загнанный зверь в лесу и застрелившись. В итоге в Нюрнберге его упоминали лишь посмертно.

Операция «Багратион» стала, возможно, самой масштабной в истории человечества. Со стороны четырех советских фронтов и немецкой группы армий «Центр» в ней принимало участие более 3 миллионов человек. Плюс — смежные соединения, партизаны и бойцы польских национальных подразделений. Боевые действия велись на фронте около 1100 километров. Если битвы за Сталинград и на Курской дуге были переломными, то операция «Багратион» — стала решающей. Нацисты жестоко поплатились за то, что «латали дыры» в Белоруссии и Польше дивизиями с других участков фронта. Еще до завершения операции «Багратион» советские силы нанесли жестокий удар по ослабленным гитлеровским войскам в Молдавии и Румынии.

«Багратион» — это триумф советского военного искусства, фактически решивший исход Второй мировой войны. Его итогами воспользовались даже «союзники», существенно продвинувшиеся благодаря оголению немецких позиций на Западе.