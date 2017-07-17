20 лучших экофильмов со всего мира, которые обязательно нужно посмотреть

Лучшие фильмы планеты, которые заставляют задуматься о взаимодействии человечества и нашего единственного планетарного дома – планеты Земля. Часть из этих фильмов уже публиковалась на портале Крамола, однако такой большой подборки с краткими аннотациями ещё не было. Рекомендуем сохранить ссылку для просмотра заинтересовавших фильмов в свободное время.

1. «Прекрасная Зелёная»

Режиссер Колин Серро

Легкая и местами наивная комедия об ином, не человеческом миропонимании, в котором все живое едино с планетой. Фильм неофициально запрещен к показу в Европе.

Ссылка на фильм: http://www.kramola.info/video/protivostojanie/prek…

2. «Мусор»

Режиссер Джереми Айронс

Создатели фильма изучают опасность загрязнения земли, воздуха и воды отходами и влияние этого загрязнения на пищевую цепочку и окружающую среду.

3. «Дом. Свидание с планетой»

Режиссер Ян Артус Бертран, продюсер Люк Бессон

Невероятно красивая картина о нашей планете и о том, как человечество влияет на нее.

Ссылка на фильм: http://www.kramola.info/video/protivostojanie/dom-…

4. “Нулевое влияние”

Режиссеры Лаура Габберт, Джастин Шайн

Фильм об эксперименте писателя и интернет-блогера Колина Бивэна. В течение года он вместе со своей семьей в Нью-Йорке прожил экологично, стремясь вырваться из общества потребления и, что важнее, пытаясь не воздействовать пагубно на окружающую среду.

5. «Экологический след человека»

Режиссер Ник Уоттс

Фильм создан телеканалом National Geographic. История о том, какой след оставляет каждый из нас на лице планеты.

6. «Полиэтиленовый пакет»

Режиссер Рамин Бахрани

Сюжет прост — полиэтиленовый пакет отправляется на поиски той, которая однажды вдохнула в него жизнь, которая была для него всем, но смогла потерять его.

7. «Экоград»

Режиссер Джо Мюррей

Фильм рассказывает об инновациях самых экологических городов мира.

8. «Корпорация «Еда»

Режиссер Роберт Кеннер

Номинация на Оскар-2010, обличительный фильм-расследование о супермаркетах и общепитах.

9. «Процветание: Как это сделать на Земле»

Режиссеры: Кимберли Картер Гэмбл, Стив Гэгне

Авторы рассказывают о том, что происходит в нашем мире, как на самом деле вершится управление всем на земле. Позитивный фильм о шансе для человечества.

10. «Зеленые-презеленые»

ТНТ

Документальный фильм о людях, ведущих экологичный образ жизни в России. Съемки прошли в ноябре 2013 года в Москве и Санкт-Петербурге.

11. «Барака»

Режиссер Рон Фрике

Фильм без диалогов и сюжета. О Земле и человечестве, о том, как им непросто уживаться друг с другом. И о том, каким мог бы быть мир без нас. Baraka – старинное персидское слово, которое можно перевести как «блаженство, спокойствие, умиротворение».

Ссылка на фильм: http://www.kramola.info/video/neobyknovennoe/baraka

12. «Век глупцов»

Режиссер Франни Армстронг

Фильм нарисует нам картину недалекого будущего (2055 год), когда глобальное потепление уже губит человечество. Главный герой фильма составляет сообщение для тех людей, которые, возможно, выживут.

13. «Навстречу вечности»

Режиссер Майкл Мэдсен

Во всем мире существуют хранилища, в которых атомные отходы могу храниться многие десятки тысяч лет. Как предупредить наших потомков об их опасности и предотвратить катастрофу?

14. «Свалка»

Режиссеры Люси Уокер, Карен Харли, Жуан Жардим

Оставив свой дом в Нью-Йорке, известный художник Вик Мунис возвращается на родину в Бразилию, чтобы запечатлеть самую большую мусорную свалку в мире Жардим-Грамашо, расположенную на окраине Рио-де-Жанейро.

15. «Океаны»

Режиссеры Жак Перрен, Жак Клюзо

Почти три четверти земной поверхности покрыты водой. «Океаны» предлагают зрителю заглянуть в волшебный подводный мир, все еще остающийся загадкой для человека.

16. «Кояанискатси»

Режиссер Годфри Реджио

«Koyaanisqatsi» на языке индейцев племени хопи означает «безумная жизнь, беспорядочная жизнь, жизнь на грани распада, жизнь вне баланса». Это фильм о планете и человечестве, о том, как мы с вами живем.

17. «Локальное решение глобальных проблем»

Режиссер Колин Серро (автора легендарной “Прекрасной Зеленой)

Фильм о взаимоотношениях между глобальными бедами – обнищанием земледельцев, развитии индустрии и изменением идеологии в обхождении с земледелием, о зависимости современного индустриального земледелия от нефтяной промышленности, о том, что есть альтернативные решения по выходу из этой зависимости, и сейчас самое время начинать их осуществлять.

Ссылка на фильм: http://www.kramola.info/video/protivostojanie/loka…

18. «Следы войны»

Режиссер Макс Монк

А вы задумывались, насколько неэкологична война? Немецкий режиссер Макс Монк показывает следы двух мировых войн: поля, на которых ничего не растёт и никогда уже не вырастет, сброшенные в моря снаряды и многое другое.

Фильм в свободном доступе и в русском переводе не найден, если читатели найдут, ищите в комментариях к этой странице.

19. «Недопустимые уровни»

Режиссер Эд Браун

Фильм о химикатах в нашем теле. И о том, как они туда попали.

Ссылка на фильм: < ![CDATA[ ]]> https://vimeo.com/91944939< ![CDATA[]]> (англ.язык, русский перевод не найден)

20. «Трагедия е-мусора»

Режиссер Козима Данноритцер

Расследование о том, куда исчезает ваш сломанный телефон.

(Полная версия фильма и русский перевод не найден)