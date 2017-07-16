Здоровый мозг обнаружен в голове 1000-летней мумии буддийского монаха

Под слоем позолоты - мумия, внутри нее - почти живые ткани.

Монахи монастыря Динхуэй в Вуане, который расположен в провинции Хэбэй на севере Китае, пожелали просканировать хранящуюся здесь и почитаемую мумию мастера Цы Сяня. Недавно ее даже позолотили в знак высочайшего уважения.

Томографию мумии делали, что называется, на дому - прямо в монастыре. Что двигало монахами, неизвестно — возможно, любопытство. Мол, что там внутри? Но медики охотно согласились. Недавно - 8 июля 2017 года — они привезли в храм аппаратуру и сделали мумии компьютерную томографию. Шокированы были все — и медики, и монахи, и журналисты, и паломники, собравшиеся поглазеть на исследования. Томография выявила, что кости, суставы и зубы у 1000-летнего Цы Сяня как у живого. Неизменным сохранился и мозг.

- Невероятное зрелище! - так охарактеризовал увиденное доктор У Юнцин (Dr Wu Yongqing), проводивший сканирование.

Медики и монахи в шоке: мумия, как живая.

Сканы, демонстрирующие хорошее состояние костей мумии и ее мозга. Мастер Цы Сянь был родом из Индии, в конце первого тысячелетия нашей эры отправился в Китай проповедовать и распространять буддизм. В чем сильно преуспел, обзавелся многочисленными последователями и учениками, которые и сделали из него мумию — после смерти, естественно.

Мумия считалась утерянной, пока ее не нашли спрятанной в пещере в 70-е годы прошлого века.

Недавно мумию позолотили, чтобы богаче смотрелась.

Слева: так мумия выглядела раньше, справа: теперь она такая - позолоченная. Каким образом ткани мумий буддийских монахов веками сохраняются в «здоровом» состоянии, не известно. Науке не известно. А буддисты считают, что они - эти монахи — и не мумии вовсе. Потому что не умерли, а впали в спячку — вошли в состояние самадхи. Из которого однажды могут и выйти.

КСТАТИ

Нынешнее «чудо» не единственное и не первое. Пять лет назад в результате сканирования была обнаружена мумия 1000 лет, находившаяся внутри статуи Будды. Об исследованиях, которые предприняли голландские и немецкие специалисты, «Комсомолка» рассказала в материале Новые подробности о мумии, которая тысячу лет была спрятана в статуе Будды.

Внутри этой статуи мумия. Три года назад хорошо сохранившееся 200-летнее мумифицированное тело буддийского монаха было обнаружено в Монголии.

200-летняя мумия монгольского монаха

У нас в Бурятии имеется и свое чудо — так называемый «Нетленный лама» - Хамбо-лама Даши-Доржо Итигелов. Он умер в 1927 году, ныне находится в монастыре в виде мумии — сидит как живой в Цогчен-дугане в позе лотоса под стеклянным колпаком. Подробнее об этих мумиях читайте Найден еще один нетленный лама.