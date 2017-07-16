В международных армейских играх примут участие 28 стран

В 2017 году в Международных армейских играх, ежегодно организуемых Минобороны РФ, примут участие 28 стран из 73 приглашенных, сообщил в субботу заместитель начальника Главного управления боевой подготовки военного ведомства генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

В прошлом году участвовали 18 государств, в этом уже 28. В этом году уже 134 команды иностранных государств, — сказал он. — Новых стран много: Сирийская Арабская Республика, Лаос, Бангладеш, Таиланд, Саудовская Аравия, Узбекистан, Марокко, ЮАР и Уганда. Эти государства будут впервые принимать участие в играх — сообщил Горбатенко, передает ТАСС

По его словам, страны-члены НАТО также были приглашены на Международные армейские игры, но только Греция примет участие в соревнованиях, в частности, в конкурсе "Снайперский рубеж".

К сожалению, страны НАТО не хотят участвовать в полном объеме, за исключением Греции. Мы приглашаем их, мы рекомендуем им соревноваться с нами. Даже было сделано видеообращение — недавно было в эфире. Предлагалось военнослужащим государств, и НАТО в том числе, выступать на своей технике и провести соревнования совместно с нами — отметил он.

Отвечая на вопрос, игнорируют ли страны — члены Североатлантического альянса приглашение или отказываются от участия в соревнованиях, Горбатенко сказал:

Бывает по-разному. Я не хотел бы комментировать, потому что здесь есть вопросы какие-то политические. Пусть это останется на их совести

В отношении проведения армейских конкурсов, Горбатенко сообщил, что российские военные в ряде конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2017) выступят с техникой Казахстана и КНР.

Страна, которая проводит на своей территории конкурс, обязана предоставить в полном объеме технику. Мы в полном объеме предоставляем своим партнерам. Такая практика и у нас есть. Мы будем выступать на технике Республики Казахстан, например, в конкурсе "Мастера артиллерийского огня". Мы будем выступать на технике КНР в ряде конкурсов — сообщил он.

По его словам, Китай традиционно будет участвовать в соревнованиях со своей техникой.

Белоруссия собирается везти свои танки, индийская команда везет свои танки для соревнований — четыре танка буквально уже на подходе к Санкт-Петербургу — сообщил он.

Напоминаем, что Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран — членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".

Источник: nnm.me