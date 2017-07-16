Сводки от ополчения Новороссии 16 июля 2017

Киев 57 раз нарушил перемирие на Донбассе, ранен солдат ДНР

Украинская сторона продолжает нарушать «хлебное перемирие» в ДНР. Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«На Донецком направлении противник по пятнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил пять артиллерийских снарядов калибром 152 мм и двадцать четыре калибром 122 мм, а также сделал шестнадцать танковых выстрелов, семьдесят пять мин калибром 120 мм и семьдесят мин калибром 82 мм.

В очередной раз хочу обратить внимание мировой общественности на преступный характер действий украинских военных. Вчера, 15 июля, по приказу командира 55 оабр военного преступника Брусова, противник вел стрельбу из артиллерии калибром 152 и 122 мм по территории ДНР с позиций, размещенных в жилых кварталах Красногоровки. Целью данных действий украинских преступников являлось провоцирование открытия ответного огня ВС ДНР, в то время, когда в городе проходили мероприятия посвященные Дню металлурга. Но хочу заметить, что подразделения ДНР соблюдают и будут соблюдать «хлебное перемирие», а также все ранее достигнутые договоренности по режиму прекращению огня.

На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел шести населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых он применил двадцать три артиллерийских снаряда калибром 122 мм, двадцать пять мин калибром 120 и 82 мм.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано пятьдесят семь случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины», — говорится в сводке Басурина.

Один военнослужащий ДНР получил ранение, уточнил Басурин.

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Украинские солдаты принесли в жертву мирного жителя на Донбассе

Разведкой ДНР получены данные об очередном зверствовании украинских радикалов на Донбассе. Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«12 июля 2017 года группа военнослужащих 57 омпбр, ранее входивших в националистическое движение «Правый сектор»* и исповедующих славянское язычество, отмечая древнеславянский праздник «Выбор жертвы Перуну» в одной из лесных зон н.п. Первомайское (вблизи н.п. Авдеевка) соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича 1979 г.р.», — рассказал Басурин.

Он добавил, что «согласно старославянских канонов, проведение данного «праздника» сопровождается жертвоприношением рабов из числа захваченных в плен врагов».

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Разведка ДНР сообщает о чудовищных преступлениях украинских неонацистов — убийствах пленных в жертву языческим богам

Разведка ДНР сообщает о чудовищных преступлениях украинских неонацистов — убийствах пленных в жертву языческим богам. Как сообщили «Русской Весне» в оперативном командовании Республики, разведкой получены данные об очередном зверстве украинских неонацистов: 12 июля 2017 года группа военнослужащих 57 омпбр, ранее входивших в группировку «Правый сектор*” и исповедующих славянское язычество, отмечая древнеславянский праздник «Выбор жертвы Перуну», в одной из лесных зон н.п. Первомайское (вблизи н.п. Авдеевка) соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича, 1979 года рождения. В ведомстве напомнили, что согласно старославянским канонам этот «праздник» сопровождается жертвоприношением рабов из числа захваченных в плен врагов. Читайте также: Мракобесие на марше: Боевики «Азова» поставили у себя на базе языческого идола (ФОТО) * запрещенная в России экстремистская группировка

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Обстрелом ВСУ в Донецке повреждены три жилых дома и газопровод

Минувшим вечером и ночью украинские «освободители» вновь вели обстрел Петровского района на западе Донецка, в результате повреждены три жилых дома и газопровод. Об этом утром 16 июля сообщил журналистам глава администрации Петровского района Максим Жуковский. «После 22:00 с украинских позиций начался обстрел нашего района. Залпы были слышны на протяжении ночи. В результате прямыми попаданиями повреждены два дома по улицам Зеленый Гай и Луговского. В доме на улице Чехова взрывной волной выбило три стекла», — цитирует Жуковского ДАН. Глава района добавил, что по улице Чехова осколком была повреждена задвижка на газопроводе. На данный момент над устранением повреждения работает ремонтная бригада. Информация о ситуации в городе продолжает уточняться. По последним данным, убитых и раненых нет. Всего за минувшие сутки украинская армия 57 раз нарушила режим прекращения огня, под обстрелами оказались районы 21 населенного пункта Республики. Противник использовал артиллерийские и танковые орудия, минометы различного калибра, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Читайте также: «Ранен в дупу»: ВСУ опозорили нардепа-карателя Дейдея

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В Донецке повреждены три дома после ночной атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины вечером и ночью вели обстрел Петровского района на западе Донецка.

В результате повреждены три жилых дома и газопровод, пишет ДАН.

«После 22:00 с украинских позиций начался обстрел нашего района. Залпы были слышны на протяжении ночи. В результате прямыми попаданиями повреждены два дома по улицам Зеленый Гай и Луговского. В доме на улице Чехова взрывной волной выбило три стекла», – пишет издание.

Также по улице Чехова осколком была повреждена задвижка на газопроводе. На данный момент над устранением повреждения работает ремонтная бригада.

Напомним, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят семь раз нарушили режим прекращения огня.

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Киев обстрелял за сутки более 20 город и сел ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом заявил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати одного населённого пункта Республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

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Украинская армия 10 раз за сутки нарушила перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Пришиб, Логвиново, Марьевка, поселка Красный Яр, окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

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