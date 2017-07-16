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Совесть, как проявление человечности

13:55. 16 июля 2017 Просмотров - 24 2 коммент. Опубликовал:

Эксперимент психолога Уолтера Мишеля. Он сумел доказать, что задатки нравственности проявляются ещё в раннем детстве. Дети могут поступать совершенно по-разному с точки зрения общественной морали, находясь в одинаковых условиях. Уолтер сделал вывод: - быть совестливым – это признак отчасти врождённый.

Вот один из экспериментов Мишеля. Участникам от 4 до 6 лет. Каждому из них за интересный рисунок предложена награда – шоколадная медаль. Но поставлено условие – ребёнок может взять одну шоколадку сразу, или немного потерпеть, и потом взять две – для себя и друга.

Исследования на эту тему:

Совесть в каждом из нас

Совесть – скрываемая истина

Зимовье (Совесть)

Источник: www.kramola.info

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