Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 июля 2017

Он отметил при этом различия во взглядах по сирийскому вопросу между Францией и Россией.

«Владимир Путин является союзником Башара Асада. Я же придерживаюсь позиции, которая заключается в том, что не считаю отстранение от власти Башара Асада обязательным условием для каких-либо дальнейших инициатив по Сирии, — отметил президент Франции. — Но в то же время я веду поиск тех мер, которые позволили бы осуществить восстановление в этом регионе, покончив при этом с терроризмом».

«Именно в этом заключается различие в позиции с моим предшественником на президентском посту», — сказал Макрон, имею в виду Франсуа Олланда.

Первые переговоры между Путиным и Макроном состоялись 29 мая, они продолжались около 3 часов. Президент России посетил Францию по приглашению президента Франции.

Париж и Москва намерены совместно содействовать тому, чтобы прекратились атаки хакеров на Францию, заявил Макрон в том же интервью.

«Темы, подобные электронным атакам, являются весьма опасными и не должны препятствовать нормальному развитию наших двусторонних отношений. В настоящее время очень важно разработать процедуру действий с тем, чтобы предотвратить повторения пиратских информационных атак. Франция и Россия над этим работают», — указал Макрон.

Он также сообщил, что после его избрания главой государства «первые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным были почти полностью посвящены теме российского вмешательства в ход предвыборной кампании».

«Я изложил российскому президенту те факты, которыми располагал относительно хакерской атаки, а также относительно поведения ряда (российских) СМИ», — добавил французский президент, имея в виду критику в отношении телеканала RT и агентства Sputnik.

Отвечая на вопрос, была ли полностью урегулирована проблема хакерских атак после его переговоров с президентом РФ в Версале, Макрон пояснил: «С российской стороны используется аргумент, который заключается в том, что эти атаки проводили не государственные структуры, а частные лица. Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо, чтобы наши официальные службы провели обмен имеющейся у них информацией».

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал высокую оценку переговорам в Версале с российским президентом Владимиром Путиным для продвижения по сирийскому досье.

«После переговоров с российским президентом в Версале я констатирую, что мы продвигаемся по обоим этим вопросам. Сотрудничество между нашими службами на местности поднялось на совершенно иной, чем прежде, уровень», — сказал французский президент. «Я намерен занимать жесткую позицию относительно использования кем-либо химического оружия в Сирии. В том случае, если это произойдет, я обеспечил, чтобы Франция на деле дала на это операционный ответ еще прежде, чем она прибегнет к словам. Я также требую предоставить доступ гуманитарной помощи с тем, чтобы обеспечить спасение гражданского населения в зоне боев. Таковы установленные мною две красные линии по сирийскому досье», — сказал Макрон.

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