Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 июля 2017
- 11:34 Макрон: После переговоров с Путиным, сотрудничество по Сирии перешло на новый уровень.
- 11:14 Перемирие в Сирии: присоединились уже 2022 населенных пункта.
- 10:33 В Сирии за сутки зафиксировано 6 случаев нарушения перемирия.
- 09:39 Прогулка по Мосулу.
- 07:30 Бойня в Дамаске: ВКС РФ и Армия Сирии уничтожили 400 боевиков (ФОТО, КАРТА).
- 04:30 Крах ИГИЛ все ближе: Зарплата боевиков продолжает снижаться.
- 00:13 Трогательные кадры: Российские военные и сирийские дети в провинции Хомс (ФОТО).
Макрон: После переговоров с Путиным, сотрудничество по Сирии перешло на новый уровень
Он отметил при этом различия во взглядах по сирийскому вопросу между Францией и Россией.
«Владимир Путин является союзником Башара Асада. Я же придерживаюсь позиции, которая заключается в том, что не считаю отстранение от власти Башара Асада обязательным условием для каких-либо дальнейших инициатив по Сирии, — отметил президент Франции. — Но в то же время я веду поиск тех мер, которые позволили бы осуществить восстановление в этом регионе, покончив при этом с терроризмом».
Первые переговоры между Путиным и Макроном состоялись 29 мая, они продолжались около 3 часов. Президент России посетил Францию по приглашению президента Франции.
Париж и Москва намерены совместно содействовать тому, чтобы прекратились атаки хакеров на Францию, заявил Макрон в том же интервью.
«Темы, подобные электронным атакам, являются весьма опасными и не должны препятствовать нормальному развитию наших двусторонних отношений. В настоящее время очень важно разработать процедуру действий с тем, чтобы предотвратить повторения пиратских информационных атак. Франция и Россия над этим работают», — указал Макрон.
Он также сообщил, что после его избрания главой государства «первые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным были почти полностью посвящены теме российского вмешательства в ход предвыборной кампании».
«Я изложил российскому президенту те факты, которыми располагал относительно хакерской атаки, а также относительно поведения ряда (российских) СМИ», — добавил французский президент, имея в виду критику в отношении телеканала RT и агентства Sputnik.
Отвечая на вопрос, была ли полностью урегулирована проблема хакерских атак после его переговоров с президентом РФ в Версале, Макрон пояснил: «С российской стороны используется аргумент, который заключается в том, что эти атаки проводили не государственные структуры, а частные лица. Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо, чтобы наши официальные службы провели обмен имеющейся у них информацией».
Президент Франции Эмманюэль Макрон дал высокую оценку переговорам в Версале с российским президентом Владимиром Путиным для продвижения по сирийскому досье.
«После переговоров с российским президентом в Версале я констатирую, что мы продвигаемся по обоим этим вопросам. Сотрудничество между нашими службами на местности поднялось на совершенно иной, чем прежде, уровень», — сказал французский президент.
«Я намерен занимать жесткую позицию относительно использования кем-либо химического оружия в Сирии. В том случае, если это произойдет, я обеспечил, чтобы Франция на деле дала на это операционный ответ еще прежде, чем она прибегнет к словам. Я также требую предоставить доступ гуманитарной помощи с тем, чтобы обеспечить спасение гражданского населения в зоне боев. Таковы установленные мною две красные линии по сирийскому досье», — сказал Макрон.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Перемирие в Сирии: присоединились уже 2022 населенных пункта
К оглавлению | Источник: news-front.info
В Сирии за сутки зафиксировано 6 случаев нарушения перемирия
Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.
Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на официальной странице министерства в Facebook.
Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 6 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 4, Латакия – 2. Турецкой частью представительства зафиксированы 5 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 3, Деръа – 1, Алеппо – 1.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джабхат ан-Нусра»* и ИГИЛ*.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Прогулка по Мосулу
Большое видео с прогулкой по разрушенному Мосулу. Масштабы разрушений весьма значительны.
Плюс американские военные в Мосуле.
В продолжение темы Мосул: До и после
Мосул освобожденный.
Последний рубеж.
Последние очаги сопротивления на западном берегу Тигра.
Вид на квартал Маидан, где еще оказывается спорадические сопротивление.
Плюс выставка трофейных шахид-мобилей.
https://www.rt.com/news/396386-isis-comb
И еще.
1. Город до сих пор полностью не очищен, в некоторых районах боевики оказывают спорадическое сопротивление. Боевики заявляют, что в ходе авиаударов по районе Маидан за последние дни убито 300 и ранено 400 гражданских.
2. Пленных боевиков не очень много – суммарно чуть более 200, в сеть попадают видео с казнями боевиков и расправы над гражданскими, которых подозревали в сотрудничестве с ИГИЛ. Боевики также организовали несколько публичных казней.
3. Иракское командование заявило, что за 9 месяцев операций в районе Мосула уничтожено 25 000 боевиков, из них 450 смертников, кроме того уничтожено 1247 заминированных автомобилей и около 1500 обычных машин. Сбито 130 дронов.
4. Размер задействованных сил иракской армии и полиции оценивается приблизительно в 100 000 человек. Размер потерь не уточняют, но там должно быть хорошо за 15 000 убитых. И это помимо потерь Пешмерги, иранских "прокси" и США.
5. ИГИЛ выдал статистику по атакам смертников в Мосуле за 9 месяцев – 482 атаки, 11 700 убитых. Уничтожено и повреждено – 120 танков, 167 БМП, 1049 Хамви, 841 автомобиль.
6. Гуманитарная ситуация в городе катастрофичная – только на уборку трупов потребуется несколько недель, разбор завалов, разминирование и уборка неразорвавшихся снарядов займет несколько месяцев.
Военный парад в честь взятия Мосула.
Продолжающиеся бои и авиаудары в Мосуле.
Расстрелы пленных боевиков.
Видео с телефона убитого боевика, где "черные" расстреливают гражданских пытавшихся убежать из кварталов, где боевики еще оказывали сопротивление.
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Бойня в Дамаске: ВКС РФ и Армия Сирии уничтожили 400 боевиков (ФОТО, КАРТА)
Сирийская армия подсчитала подтвержденные потери боевиков и их техники в ходе последних боев за пригороды Дамаска — Айн-Тармы и Джобар.
Группировки «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шаму» («Аль-Каида»*) в течение последних 25 дней в Восточной Гуте и окрестностях потеряли около 400 боевиков, а 7 полевых госпиталей боевиков были заполнены ранеными и также поражены огнем, передает арабское агентство AMN.
Операции по борьбе с террористами в этом регионе идут при поддержке ВКС России и под руководством двух бригад Республиканской гвардии САА. Авиация поразила с воздуха 6 конвоев автотранспортных средств.
Кроме того, армейцы уничтожили одну БМП, танк Т-52 и два бульдозера, используемых для фортификационных работ.
Также стоит отметить, что были взорваны 8 американских противотанковых ракетных комплексов TOW и 10 огневых позиций с крупнокалиберными пулеметами.
В последние дни правительственными войсками были освобождены три стратегических пункта: автошкола Аль-Манара, мясной рынок Айн-Тармы и, самое главное, квартал на стыке с районом Замалька.
В общей сложности бойцы САА захватили 37 важных туннелей и траншей. В ходе боев также был уничтожен главный медиа-центр «Файлак ар-Рахман».
Известно, что и несколько десятков сирийских военнослужащих погибли и были ранены в тяжелых городских боях.
Атака ВКС России и САА в Восточной Гуте
После тяжелых авиаударов ВКС РФ и ВВС САР, Сирийская Арабская Армия всю минувшую неделю продвигалась вглубь восточных пригородов Дамаска, отвоевывая здание за зданием внутри треугольника Айн-Тарма.
Опираясь на тяжелые авиаудары российских и сирийский истребителей, 105-я бригада Республиканской гвардии САА после ожесточенных боестолкновений в пятницу отбила у боевиков «Файлак Ар-Рахман» мясной рынок и несколько окрестных строений.
Между тем, к северо-западу от Айн-Тарма еще одно подразделение 105-й бригады РГ САА совместно с Армией освобождения Палестины (АОП) и ополченцами Сил национальной обороны штурмовали район Джобар.
В настоящее время в Восточном Дамаске продолжаются ожесточенные боестолкновения на нескольких фронтах, поскольку правительственные войска пытаются отбить важную часть этого района.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Крах ИГИЛ все ближе: Зарплата боевиков продолжает снижаться
12 июля 2017 года Федеральной полицией Ирака в западной части города Мосул обнаружен документ, в котором указана заработная плата террористической группировки «ИГИЛ».
Отмечается, что зарплата боевиков упомянутых в документе, зависела от их семейного статуса и наличия детей. Меньше всего платили холостякам — порядка $72. Согласно бухгалтерским бумагам, один из боевиков, у которого есть жена и трое детей, получил $184, а другой — с супругой и шестью детьми — $256.
По данным источника информации, в целом размер заработной платы боевика не превышает $300, когда весной 2016 года ее размер доходил до $500. Вместе с тем сообщается о больших задержках по выплате боевикам причитающейся суммы, более того иногда выдают продукты, взамен денег.
Осенью 2016 года мировые СМИ сообщили, что 5 главарей ИГИЛ* сбежали из Мосула с миллионами долларов, которые предназначались для выплат зарплат боевикам. Это также поспособствовало усилению экономических проблем группировки.
Возможно и нынешняя экономическая проблема, выразившаяся в задержке и уменьшении, а также невыплате заработной платы боевикам, заключается в том, что большая часть денег оседает в карманах командиров Игил, когда жены и дети боевиков вынуждены голодать.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Трогательные кадры: Российские военные и сирийские дети в провинции Хомс (ФОТО)
Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики провели гуманитарную акцию по оказанию помощи мирным жителям провинции Хомс.
Об этом в репортаже «Русской Весны».
В населенном пункте Фахель был развернут пункт раздачи продовольственных наборов и пункт оказания медицинской помощи.
Данная гуманитарная акция была отмечена невероятно большим ажиотажем среди местного населения. Площадь, выделенная для размещения автомобилей гуманитарной колонны, была полностью заполнена людьми. Особенно много было детей.
Для местных жителей, обыденные для россиян, печенье с молоком — деликатес, потому сирийская ребятня с удовольствием уплетала предложенное угощение. От напора желающих чуть не был перевернут стол со сладостями.
Акция прошла без происшествий. Местные жители проводили российских военнослужащих и сотрудников медицинской службы как старых знакомых и даже предлагали в благодарность местные фрукты.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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