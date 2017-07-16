Сергей Капица: Как Россию намеренно превращают в страну дебилов
Сергей Капица: «Если вы перед людьми изображаете умника, говорите с ними на каком-то заграничном языке – этого они вам не прощают»
Слова из заголовка были сказаны Сергеем Петровичем еще в 2009 году, в одном из интервью газете АИФ. Тема духовной, культурной и нравственной деградации поколений в России была ему особенно близка. Сын лауреата Нобелевской премии Петра Леонидовича Капицы, советский и российский учёный-физик, просветитель Сергей Петрович Капица для большинства из нас не нуждается в представлении.
Но вернемся к словам Сергея Петровича, ведь они оказались пророческими. На дворе 2016 год, и поколение современной молодежи по-прежнему все меньше читает русскую классику, уже не так разборчиво пишет, чернила, ручки, книги сменились электронными игрушками, гаджетами и мобильными приложениями. Поколение мобильных и самоуверенных, информированных и псевдопрогрессирующих людей, с головой ушедших в оцифрованный мир, с легкостью подменивший настоящий, где нет места чувствам и эмоциям.
Сергей Петрович неоднократно делился своими мыслями о современном поколении, а также нередко объяснял разницу между поколениями.
Мы собрали самые важные, на наш взгляд, выдержки из интервью великого мыслителя Сергея Петровича Капицы, и попробуем разобраться, понять, что изменилось с 2009 по 2016 год, есть ли повод раздувать панические сопли и так ли все плохо в современной России?
Предыстория: В 2009 году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследования, которые власти предержащие как-то не заметили. А напрасно. Их результаты таковы, что как минимум двум министерствам — культуры и образования — нужно жать на все «тревожные кнопки» и собирать экстренные заседания кабинета министров. Потому как, согласно опросам ВЦИОМ, 35% россиян НЕ ЧИТАЮТ КНИГ ВООБЩЕ!
А ведь Россия, если верить речам президента и премьер-министра, взяла путь на инновационное развитие. Но о каких инновациях, научных прорывах, развитии нанотехнологий и т. п. может идти речь, если больше трети населения страны за год ни разу не взяли в руки книгу? По этому поводу в 2009 году газета АИФ взяла небольшое, но развернутое интервью у профессора С. П. Капицы. Вот выдержки из этого интервью:
«Россию превращают в страну дураков»
«Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, — воспитали страну идиотов. Если Россия и дальше будет двигаться этим же курсом, то ещё лет через десять не останется и тех, кто сегодня хотя бы изредка берёт в руки книгу. И мы получим страну, которой будет легче править, у которой будет легче высасывать природные богатства. Но будущего у этой страны нет! Именно эти слова я произносил пять лет назад на заседании правительства. Время идёт, а процессы, которые ведут к деградации нации, никто даже не пытается понять и приостановить.
У нас происходит полный разрыв слов и дел. Все говорят об инновациях, но при этом не делается ничего, чтобы эти лозунги начали осуществляться. И объяснения «Я так много работаю. Когда же мне ещё и читать?» не могут служить извинением. Поверьте, наше поколение работало не меньше, но время для чтения при этом всегда находилось. А производительность труда в обществе несколько десятков лет назад была выше, чем сейчас.
Сегодня же чуть ли не половина трудоспособной молодёжи работает в охранных организациях! Получается, что все эти молодые парни — тупые, ограниченные люди, способные лишь бить морду?»
Зачем человеку читать?
«Вы спрашиваете, зачем вообще человеку читать. Опять-таки приведу пример: организмы человека и обезьяны очень близки по всем своим характеристикам. Но обезьяны не читают, а человек читает книги. Культура и разум — вот основное отличие человека от обезьяны. А разум основан на обмене информацией и языке. И величайший инструмент обмена информацией — именно книга.
Раньше, начиная ещё со времён Гомера, существовала устная традиция: люди сидели и слушали старцев, которые в художественной форме, через сказания и легенды прошедших эпох, передавали накопленные поколением опыт и знания. Потом возникло письмо и вместе с ним — чтение. Традиция устного сказа угасла, а теперь угасает и традиция чтения. Возьмите как-нибудь и хотя бы ради любопытства перелистайте переписку великих.
Эпистолярное наследие Дарвина, которое сейчас издаётся, — 15 тыс. писем. Переписка Льва Толстого тоже занимает не один том. А что останется после нынешнего поколения? Их эсэмэски будут издавать в назидание потомкам?»
Роль ЕГЭ в образовании
«Я давно предлагал изменить критерии приёма в высшие учебные заведения. Не надо никаких экзаменов — пусть абитуриент напишет сочинение на пяти страницах, в котором объяснит, почему он хочет поступить на тот или иной факультет. Умение грамотно изложить свои мысли, суть проблемы демонстрирует интеллектуальный багаж человека, уровень его культуры, степень развития сознания.
А ЕГЭ, который сегодня используют, не может дать объективной картины знаний школьника. Он построен лишь на знании или незнании фактов. Но факты далеко не всё! Впадает ли Волга в Каспийское море? Ответ на этот вопрос заслуживает не галочки в соответствующей клеточке, а отдельной серьёзной беседы. Потому что миллионы лет назад Волга впадала не в Каспийское, а в Азовское море, география Земли была другой. И вопрос из хрестоматийного превращается в интересную проблему. Чтобы решить её, как раз-то и требуется понимание, которого без чтения и образования добиться невозможно.»
Чувства вместо умов
«…Вопрос потери интереса к чтению — это вопрос о том, что сейчас происходит с людьми. Мы упёрлись в очень сложный момент развития человечества в целом. Темпы развития техники сегодня очень высоки. А наша способность это всё осмыслить и разумно в этой технической и информационной среде жить от этих темпов отстаёт.
Мир переживает сейчас очень глубокий кризис в сфере культуры. Так что ситуация в нашей стране довольно типична и для всего остального мира — в Америке и в Англии тоже мало читают. Да и такой крупной литературы, которая существовала в мире 30-40 лет назад, сегодня уже нет. Сейчас властителей умов вообще найти очень сложно. Возможно, потому, что никому не нужны умы — нужны ощущения.
Нам сегодня не к чтению нужно отношение менять, а коренным образом поменять отношение к культуре в целом. Министерство культуры должно стать важнейшим из всех министерств. А первоочередная задача — перестать подчинять культуру коммерции.
Деньги есть не цель существования общества, а всего лишь средство достижения тех или иных целей.
Вы можете иметь армию, солдаты которой будут доблестно сражаться, не требуя вознаграждения, потому что верят в идеалы государства. А можно иметь на службе наёмников, которые с равным удовольствием будут убивать и своих, и чужих за одни и те же деньги. Но это будут разные армии!
И в науке прорывы делаются не за деньги, а для интереса. Такой вот кошачий интерес! И с крупным искусством то же самое. Шедевры за деньги не рождаются. Если же всё подчинять деньгам, то деньгами всё и останется, не превратятся они ни в шедевр, ни в открытие.
Чтобы дети вновь начали читать, в стране должна сложиться соответствующая культурная обстановка. А что сейчас определяет культуру? Когда-то тон задавала Церковь. Люди в выходной день шли в храм и вместо телевизора смотрели на фрески, иконы, витражи — на иллюстрацию жизни в образах. Великие мастера работали по заказу Церкви, большая традиция освещала всё это.
Сегодня люди ходят в Церковь гораздо меньше, а обобщённую картину жизни даёт телевидение. Но никакой великой традиции, никакого искусства здесь нет. Ничего, кроме мордобоя и стрельбы, вы там не найдёте. Телевидение занимается разложением сознания людей. На мой взгляд, это преступная организация, подчинённая антиобщественным интересам. С экрана идёт лишь один призыв: «Обогащайтесь любыми способами — воровством, насилием, обманом!»
Вопрос развития культуры — это вопрос будущего страны. Государство не сможет существовать, если не будет опираться на культуру. И не сможет лишь деньгами или военной силой укрепить свои позиции в мире. Чем мы можем сегодня привлечь бывшие наши республики? Только культурой! В эпоху СССР они прекрасно существовали в рамках нашей культуры.
Сравните уровень развития Афганистана и республик Средней Азии — разница огромная! А сейчас все эти страны выпали из нашего культурного пространства. И, на мой взгляд, важнейшая задача сейчас — вновь их в это пространство вернуть.
Когда распалась Британская империя, важнейшими инструментами воссоздания целостности англоязычного мира стали культура и образование. Британцы открыли двери своих высших учебных заведений для выходцев из колоний. В первую очередь для тех, кто в дальнейшем мог бы стать управленцем этих новых стран.
Я недавно разговаривал с эстонцами — они готовы учиться медицине в России. Но мы берём с них огромные деньги за учёбу. При том что возможность учиться в Америке или Англии они получают даром. И чем мы после этого сможем тех же эстонцев привлечь, чтобы взаимодействие с нами им стало важнее, чем взаимодействие с Западом?
Во Франции существует министерство франкофонии, которое продвигает культурную политику Франции в мире. В Англии Британский совет считается неправительственной организацией, но на самом деле проводит чёткую политику по распространению английской культуры, а через неё — глобального английского влияния в мире. Так что вопросы культуры сегодня переплетаются с вопросами политики и национальной безопасности страны. Пренебрегать этим важнейшим элементом влияния нельзя.
В современном мире всё в большей степени наука и искусство, а не ресурсы и производительные силы определяют могущество и будущее страны.
Мы сами себя разрушили
∗ Выдержка из интервью за 2008 год.
— Сколько вообще теперь понадобится лет, чтобы российская наука вновь отвоевала утерянные позиции?
— Моего отца в 1935 году Сталин оставил в Советском Союзе, за два года построив ему институт. У нас за прошедшие 15 лет ни одного научного института не построено, а разорено почти всё, что было.
— В массовом сознании сложился устойчивый стереотип: развал страны — это диверсия Запада. А как вы считаете, что послужило причиной этому: наша безалаберность, глупость или борьба за передел мира, чтобы сильную и мощную страну опустить до какого-то предела и потом её доить: нефть — газ, нефть -газ?
— Такие попытки были, но они не удались. Мы сами себя разрушили.
На совете министров несколько лет тому назад решили выделить 12 миллионов рублей на квартиры для молодых учёных. А в это время разгорелся скандал с прокурором, который отремонтировал свою квартиру за 20 миллионов. Я за это зацепился и сказал, что, если бы вы выделили 12 миллиардов на квартиры для молодых учёных, вы могли бы поправить дело. А все полумеры бессмысленны. И закончил словами:
«Если вы и дальше будете продолжать такую политику, то получите страну дураков. Вам будет проще этой страной править, но будущего у такой страны нет». Вышел скандал, и председатель сказал, что согласен с мыслями профессора Капицы, но не с его формулировками.
— Как вам среди этих стрессов, борьбы, обид удалось сохранить такую энергию, остроту ума?
— Нужно уметь находить себе дела. Когда меня прогоняли с телевидения, я занялся демографической наукой. Когда не мог заниматься ускорителем, нашёл себе другое занятие. И так было несколько раз в моей жизни.
И потом, у меня есть пример моего отца. Ведь отец, после того как Берия снял его с руководства Институтом физических проблем и кислородной промышленности, 8 лет прожил хоть и внутри страны, но, по сути, в изгнании — на даче. Меня тогда тоже уволили из ЦАГИ, карьера в авиации не состоялась. Я стал помогать отцу, и вместе начали заниматься экспериментальной работой по изучению течения тонких плёнок жидкости.
Чем это кончилось? В прошлом году я был введён в совет премии «Глобальная энергия». И один из её лауреатов — англичанин — получил её как раз за изучение тех самых плёнок, которыми занимался мой отец, и трогательно заявил об этом при получении премии!
— Получается, что самый главный секрет долгожительства — увлечённость своим делом?
— Конечно! И тогда всё будет в порядке.
Пора внедрять добро
— Сергей Петрович, объясните, пожалуйста, такое несоответствие. Сегодня Интернет связал мир в единую сеть, развиваются нано-технологии, ведётся активное изучение стволовых клеток, клонирования… Казалось бы, учёные всё делают для того, чтобы жизнь человека стала лёгкой и безбедной. А в реальности люди по-прежнему болеют много, живут мало и тяжело.
— Думаю, дело в том, что общество не может правильно распорядиться своими знаниями.
— А как можно обвинять общество? Говорят, к примеру, мол, люди сами виноваты в том, что спиваются, потому что неправильно используют водку, — Менделеев её открыл в научных целях. Ну а как её ещё использовать? Только для примочек? Или взять создание ядерного оружия…
— Ядерное оружие — самый страшный пример. Мечта о самой большой бомбе завела человечество в тупик. Великое счастье, что во время всех этих переворотов, которые прокатились по миру, не случилось ядерной катастрофы.
Сейчас ядерные арсеналы уменьшаются, но медленно. И человечеству надо учиться жить с этим злом. Но проблема ядерного оружия не только техническая. Это ещё и проблема человеческого сознания и воспитания.
Смотрите, в Америке оружие носят все — включая школьников и людей с нездоровой психикой. Оружие стало более доступным, а мозги человеческие — менее устойчивыми. Эта неустойчивость — реакция на технический прогресс, когда наше сознание не успевает освоить созданную нами же технику. С моей точки зрения, это один из самых глубоких кризисов современного мира.
Поэтому ничего лучше правильного воспитания не придумаешь! Это требует большой работы, проделывать которую пока никто не рвётся. Но если мы не будем задумываться над этой проблемой серьёзно, человечество придёт к краху, первые симптомы которого уже наблюдаются в общественном сознании. Считать, что общество может дрейфовать куда угодно, — путь к самоубийству. Ведь человек отличается от животного только наличием культуры. Хотя и у животных не всё так примитивно — у них тоже есть запреты.
Звери не поедают самих себя — волки волками не питаются. В отличие от людей, которые легко «пожирают» себе подобных. Поэтому пора уже доброе и важное не только созидать, но и активно внедрять. Ведь та же заповедь «Не убий!» не требует пояснений — она требует исполнения.
На игле чужих технологий
— А почему человечество оказалось слабым звеном прогресса? Компьютеры стали суперсовершенными, а мы остались такими же, как миллион лет назад.
— А вы взгляните на те же компьютеры. В них есть, грубо говоря, «железо» и программное обеспечение. Программное обеспечение стоит в 10-20 раз дороже «железа», потому что продукт интеллектуального труда создать гораздо тяжелее. Так и с человечеством. «Железа» — энергии, оружия — у нас сколько угодно. А программное обеспечение — назовите это культурным потенциалом — отстаёт.
— У компьютеров, по крайней мере, проблема «железа» решена, но медицинская наука ещё не может решить проблемы человеческого тела.
— Тут уже много зависит от вас: пропиваете ли вы свою жизнь, перегружаете ли стрессами. Да и мозг, к сожалению, изнашивается гораздо быстрее тела. В Америке есть старухи, которым почти под 100 лет, они доживают свой век в одиночестве, в отелях, страдая от болезней Альцгеймера или Паркинсона. Жалкое зрелище! Получается, что душа умирает раньше тела. А это неправильно: нужно умирать вместе! (Смеётся.)
— Но всё равно мы даже грипп и насморк не можем победить! Про рак уже не говорю!
— В этом случае прежде всего нужна ранняя диагностика. Если вовремя заметить болезнь, шансы на исцеление многократно возрастают. Но подобные процедуры требуют и много денег, и квалифицированных врачей, и техники. Если бы приборы для ранней диагностики были доступны не только богачам, то смертность от рака снизилась бы.
В своё время — «в той жизни», как я говорю, — я занимался разработкой ускорителей. У них есть две сферы применения. Первая — безопасность корпусов ядерных реакторов. Но с их помощью можно было излечивать людей от рака. Прибор воздействовал на поражённый орган, не задевая ничего вокруг. Перед тем как в стране всё рухнуло, у нас было сделано 6 машин: одна до сих пор работает в Институте имени Герцена, через неё прошли 20 тысяч человек.
Чтобы обеспечить весь СССР, нужно было 1000 машин, и мы были готовы их производить. Но тут, в эпоху чудовищного хаоса, к российским чиновникам пришли немцы и сказали:
«Мы дадим вам миллиардный заём, чтобы вы смогли купить наши машины». В результате мы оказались посаженными на иглу немецкой технологии. Мы писали письма, что у нас есть и клинический опыт, и что наши машины дешевле в эксплуатации, а мне отвечали: мол, чтобы изменить ситуацию, нужно дать такому-то чиновнику 20% «отката». И так — в любых областях.
От редакции: Сергей Петрович Капица был выдающейся личностью. Он относился к категории людей, меняющих этот мир к лучшему. Мудрых, гениальных людей хочется слушать сутками напролет, прислушиваться к их жизненному опыту, суждениям, мыслям; вдохновляясь идеями внедрять в свою жизнь самое лучшее. Такие люди плохого не посоветуют, плохому не научат.
Сергей Петрович прожил долгую, насыщенную жизнь, умер в Москве 14 августа 2012 года, в возрасте 84-х лет.
«А я — русский православный атеист. Это, кстати, весьма распространённая формула отношения к вере, к духовной культуре. По существу ведь и наука выросла из религии»
Что изменилось с 2009 по 2016 гг? Очень трудно давать оценку происходящему. Во-первых, злополучный эксперимент над детьми ЕГЭ все еще жив, и кажется, бороться с этим явлением бесполезно. Во-вторых, кабинет министров культуры и образования существенно не поменялся, точнее качество работы не особо отличается от 2009 года. Менялись лица, старые ушли — пришли новые, а проблемы остались. Нельзя утверждать, что ничего не решают, но существенных результатов и достижений все еще не прослеживается. Ах да — прошлый год был годом литературы, этот — год кино. Комариными шагами двигаемся вперед. Правда, вперед к чему?
Если о проблемах в образовании — зарплаты учителей до сих пор высчитывают как средние по стране. В стране с 11-ю часовыми поясами как-то неправильно высчитывать «среднюю зарплату по стране». Нужно обнародовать реальные цифры, сопоставить с данными в регионах. К примеру, недавняя публикация в Новосибирской газете с кричащим заголовком: «Минимальная зарплата учителей и врачей заморожена на уровне 9030 рублей», говорит об обратном, что все данные слишком завышены и преувеличены, а профсоюзы учителей уже давно не работают… И таких вопросов много. Конечно, можно долго рассуждать о неуместном занимании должности Дмитрия Ливанова, добиваться его смещения, а дальше что? Придет другой человек — системный, и отличаться от Ливанова будет только фамилией и цветом волос… А проблемы останутся. А хочется, чтобы менялось отношение к проблеме, к системе в целом. Не отношение народа, а тех людей, кто водворяет эту систему в нашу жизнь.
На одной из своих последних встреч со зрителями Сергей Петрович признался:
— Лет 20 назад мне казалось, что главная проблема на нашей планете – это проблема мира, потому что мы были вооружены до зубов, и неизвестно, куда эта военная сила могла нас привести. Сейчас, мне кажется, нам надо обратиться к самому существу нашего бытия — к росту населения, к росту культуры, к целям нашей жизни. Мир, и не только наша страна, переживает глубокий перелом в своем развитии, вот этого не понимают ни политики, ни большинство людей. Почему происходит этот перелом, с чем он связан, как на него повлиять, как реагировать? Сейчас люди должны разобраться в этом, потому что прежде чем действовать, надо понять. Когда я пойму, то обязательно расскажу вам.
Теперь поймем ли мы сами, без него?
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Источник: www.kramola.info
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” Они” не только делают из наших детей инфантильных дебилов. Они ещё и убивают их.
“В своей работе Кондрашенко В.Т. «Суицидальное поведение» (Минск, 1988) ссылается на данные ВОЗ, где количество самоубийств среди лиц в возрасте 15-24 лет в последние 15 лет (с начала 1970-х г – периода бурного внедрения ЕГЭ – авт.) увеличилось в 2 раза и в ряду причин смертности во многих экономически развитых странах суициды стоят на 2-3 месте.
Во Франции (первой внедрившей ЕГЭ – авт.) число самоубийств среди подростков за этот период утроилось и не уступает количеству несчастных случаев на автострадах.
В США количество суицидов в возрастной группе 15-19 лет в те годы удвоилось и достигает 5000 в год. В 1978 г. в возрастной группе от 15 до 24 лет суициды составляли 41 на 100 тыс. населения и заняли 3-е место среди других причин смертности. ”
“Они” всё это знали и знают….. Наших детей делают дебилами и убивают “Эти”. Кто “Эти” ? Думаю, догадаетесь. И их предводитель, довольно известная личность. Может кто считает, что **** ни за что не отвечает, никого не назначает, не в курсе ничего. Просто, как китайский болванчик. И Фурсенко- ломавший всю систему Советского образования и продавливающий ЕГЭ … так.. из какой то щели как таракан, сам по себе прибежал, и никого не спросив…
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На рубеже 90 – х годов 20 века ведущие российские СМИ писали, что Россия будет жить богаче без остальных союзных республик за счет продажи сырья. Эта точка зрения победила в 1991 г. и руководство России во главе с Ельциным приняло решение о развале СССР. Сырьевая модель экономики пришла на смену индустриальной, при которой население не занятое в сырьевом секторе воспринимается властью в качестве лишних едоков, а территории бедные природными ресурсами не перспективными.
Политика, как известно концентрированная экономика. Именно экономика определяет политическую и социальную жизнь страны, включая и образование. Десятки миллионов граждан РФ в одночасье стали лишними для слабой сырьевой экономики ориентированной не на развитие собственной страны, а на обогащение избранных, так называемой элиты, возомнившей себя пупом земли и вершителем судеб.
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Ну чего понимать-то.Войну проиграли,генералы предали.Победители поставили свою администрацию.В провинции все видно более ярко.К примеру в гор.Миасс уже третий мэр подряд готовится к посадке.И это в городе где выпускают автомобили Урал и ракеты Синева.Мои друзья и дети друзей уходят в глухую оборону.Воспитание и тренировки навыков,которые пригодятся в жизни.И полное недоверие властям всех уровней.Кто-то пьет,а кто-то готовится.
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Пришлый малый народец с большими присосками старается нас уничтожить…
Программа борьбы сиона с белой расой
Борьба против славяно-ариев (людей белой расы на Земле) ведётся без передышки уже много тысяч лет. Эта борьба безкомпромиссная, непримиримая, кровавая и очень жестокая. Наш враг – очень хитрый, подлый и абсолютно безсовестный…
Предлагаем вашему вниманию отобранные наиболее важные материалы, опубликованные в брошюре В.Ф. Попова «Война в условиях мира» (Вологда, 1999 г.), в которой собраны некоторые разоблачительные статьи из газеты «Славянин». В них даётся характеристика средств и способов осуществления геноцида интернациональной мафии против русского и других славянских народов.
В течение трёх десятков лет тайно используется оружие массового поражения, запрещённое международными соглашениями: химические препараты, газы, вирусы, электронные приборы, психотропное оружие. Подавляющее большинство населения страны не знает характеристики этих средств, методов их применения и защиты от них. Всё как в стихотворении Н.А. Некрасова:
Прочна суровая среда,
Где поколения людей
Живут и гибнут без следа
И без уроков для детей.
Продажа заражённых пиво-алкогольных напитков, продуктов питания, лекарств с изменёнными свойствами, косметики позволяет разнообразить схему убийств, вызывающих тяжёлые заболевания, ведущие к загадочной смерти. Цель данной брошюры – рассказать об этих изуверских средствах, о врагах, их применяющих и рекомендовать методы защиты от них.
Это должен знать каждый взрослый и ребёнок, постоянно помнить, соблюдать меры защиты.
Оглянувшись вокруг, мы видим, что программа сионизма выполняется по всем пунктам. Собственно, эта программа идентична в отношении всех государств, кроме Израиля, США и Англии, поскольку это сионистские страны. Особенно обратите внимание, господа евреи, на вывод, который делают гои. Причём, гои имеют абсолютное право делать этот вывод, а, господа рядовые евреи должны задуматься, кто их всё время подставляет под гойскую ненависть, и кто такие позадисты и подстрекатели, которые потом опять попытаются оказаться в стороне.
Программа уничтожения русской нации, принятая на Московском конгрессе сионистов в августе 1989 года.
I. Удержание власти.
•Захват средств массовой информации.
•Находящийся у власти должен иметь фамилию и внешность местных гоев (неевреев).
•Директор может быть гой, но хотя бы один из его замов должен быть из наших.
•Не допустить власти трудящихся.
•Обеспечить поддержку аппарата контроля, распределения и подавления.
•Масон, оставивший след в применении средств или при проведении операций, заканчивает жизнь самоубийством или его убирают.
•Обеспечить создание и поддержание структуры чистки общества, обезглавливание гоев проводить по плану, независимо от его активности.
II. Идеология
•СМИ, литературу и искусство использовать для показа преимуществ капитализма перед социализмом.
•С позиций утверждения существования антисемитизма можно подавлять гоев (неевреев).
•Разоружение язычества, внедрение религии, сплачивающей, как баранов, на рабских принципах, оккупация и ассимиляция славян должна идти с нарастанием.
•Действовать только от имени народа и для народа, только благими намерениями и пожеланиями – говорить можно всё.
•Исключить любые попытки гоев выпутаться из наших сетей.
•Не допускать распространения гойских кличей: «Цукерман в Биробиджан», «Убийц, жидов к ответу», «Сионизм, встать – суд идёт» и т. д.
•Не допускать распространения листовок, обращений, воззваний и заявлений гоев: «Шапку по кругу на русскую кольчугу». «Геноцид можно остановить только геноцидом»…
III. Денационализация
•Продолжать смешивание рас под видом интернационализма.
•Использовать все средства для комплексного национального обезличивания гоев.
•Под видом борьбы с национализмом и шовинизмом уничтожать всё национальное.
•Обеспечить повсеместную организацию и управление русофобией (уничтожение всего русского любыми путями).
•Не допустить распространения славянского язычества, объявить эту религию фашистской.
•Приобщить славян к религии рабов, в православии не допускать никаких вольностей и свободомыслия.
•Не дать гоям в паспорте устанавливать графу – «расовая принадлежность» и добиться ликвидации графы «национальность».
•Не допустить установления статуса коренного русского населения и др. ереси для возрождения их нации и культуры.
•Не допустить создания Центров русской национальной культуры.
IV. Устранение свобод и активности гоев
•Вовремя пополнять спецпсихлечебницы, места лишения свободы, больницы, спецшколы, дисциплинарные батальоны, спец-ПТУ.
•Не допускать создания разведшкол гоев; не допускать объединение гоев в стадо, управлять-то будем мы, а консолидацию их на совместных действиях, обеспечивающих им непобедимое положение и вкладывание им в руки идейного оружия; создание науки управления иудеями; координационных, консультативных советов; способы быстрого обмена информацией со способами оповещения; выход из-под нашего контроля национальных организаций; фашизм и национализм в любой форме; сбор гоями телефонов или адресов иудеев; создание методов борьбы с сионизмом.
•Отвлекать гоев на что угодно, менять средства борьбы, все наши действия должны быть гибкими и неотразимыми, дискредитировать и раскалывать противника, заставлять его подлаживаться под нас и считаться с нами, обезглавливать, вести огонь по штабам, дезорганизовывать противника своими людьми.
•Мешать созданию работ, направленных против нас: «Что делать», «Как действовать», «Схемы действий по направлениям», «Лидеры славян», «Способы привлечения людей и борьбы за аудиторию».
•ЦСУ не должно учитывать членов тайных обществ – ни сионистов, ни иудеев, ни полуевреев, ни четверть евреев, ничего, что связано с нами, не учитывать то, что говорит о самоубийствах русских.
V. Торможение развития гоев
•Необходимо поддерживать нищету и бесправие гойского *****.
•Замедленное развитие гоев обеспечивать нашим окружением и управлением их развития в нужном русле.
•Музыку, имеющую наркотические свойства, крутить гоям почаще, промывать мозги, затруднять поиск и установление контроля над определёнными музыкальными звуками, стирающими глубинную информацию.
•Рабским у гоев должно быть всё: пища, религия, идеология, наука, отношение к нам, оружие, средства защиты, способы существования, средства информации, образование, профессии, положение в обществе, жильё, культура.
•В бескультурный скот, в безынициативных, бездеятельных и ожиревших свиней превращать гоев рабской пищей и способами её употребления. Кровь у гоя должна быть кислой, а не щелочной.
•Создавать и удерживать превосходство над гойским ******, бить по слабым точкам и ключевым центрам гоев, быстрей переходить к решающей стадии в овладении миром и полному подчинению гоев нашему международному правительству.
VI. Уничтожение противника ассимиляцией как гуманной формой геноцида
•Иудаизм, сионизм, всемирная еврейская нация и Международное правительство органически не приемлют создание и существование славянских семей, и теперь необходимо постараться и в течение ближайшего времени ассимилировать большое количество славянских девушек другими народами.
•Не допустить снятия запрета на работу публичных заведений, который в 1915 г. нам удалось осуществить, объясняя это вспышкой венерических заболеваний, иначе ни один гой не будет ассимилирован без боя, и финансовым поступлениям от этой доходной сферы придёт конец.
•Разновидность прямого, но так необходимого в односторонней войне геноцида – политика любой искусственной ассимиляции гойского ***** террористическими, другими организациями и тайными обществами должна приветствовать везде.
•Использовать секс по прямому назначению и для укрепления семьи, конечно, нельзя, но лишь для разврата молодёжи, распространения половых извращений, увеличения конфликтов и по той причине разводов, а в сумме для сокращения численности гоeв.
•Ни в коем случае не допустить установления каких-либо льгот или вознаграждений за производство детей от красивых или имеющих высокую степень национальной чистоты славянских супружеских пар.
•Для усиления ассимилирующего эффекта не стоит отказываться от старых идей кастрации всех гоев.
VII. Доведение и поддержание гоев в атмосфере нищеты и бесправия
•Средний русский всегда должен быть нищим и бесправным, испытывающим всюду множество неудобств и повседневных бюрократических рогаток.
•Массовая нищета должна порождать массовое бескультурье, а оно должно порождать массовую преступность.
•Исключить возвращение русским равенства, независимости, свободы, млрд. золотом.
•Главное звено – детская безработица любыми путями.
•Не возвращать по 10 га земли крестьянам без каких-либо условий и использовать часть рабочего и служебного времени для всеобщего и массового строительства и жилья, и прежде всего в сельской местности.
VIII. Массовая дебилизация гоев
•Враг значительно деморализуется, когда видит, что всё, что делается вокруг него, – враньё, вредительство и грабёж.
•Образование для гоев должно готовить моральных уродов.
•Схема действий должна быть по единому плану, разработанному международным правительством.
•Ценнее спаивания алкоголем, наверное, ничего сейчас нет. Мешать постепенному сокращению градусности спиртных напитков.
IX. Производство «исчезновения гоев»
•Проникновение в квартиру, семью гоев.
•Приглашение на отдых, увод в безлюдное место.
•Провоцирование на неприязнь и обоюдную драку с предложением отойти в «сторону».
•Подсунуть женщину на вечер.
•Попросить передать что-нибудь гоя на квартиру к нашему человеку в незнакомом для него месте и где его не будут искать.
X. Боевые психотропные препараты, изменяющие психику человека
•Делающие гоя биороботами, лишая его важнейшей черты – отказа, приводящие в определённую степень дебильности.
•Вызывающие провал в памяти на несколько часов и более.
•Имеющие чисто наркотические свойства.
•Ограничивающие интерес человека определёнными занятиями.
•Усиливающие тягу к спиртным напиткам.
•Программируется на убийство или самоубийство.
•Вызывающие иллюзорные видения.
•Вызывающие непереносимые звуки во внутренней части уха, приводящие к смерти, параличу или нервным расстройствам.
•Вызывающие непереносимый сознанием ужас, от которого поражённый гой, как правило, погибает или получает увечья, выбрасываясь в окно или бросаясь куда-либо, не видя ничего перед собой.
XI. Боевые гормональные препараты направленного действия, вызывающие функциональный порыв у поражённого
•Поражённый получает резкий прилив силы, длительную агрессивность и некоторую жестокость, под воздействием которых совершает ряд преступлений.
•Вызывающие неконтролируемые гоем резкие движения конечностями, приводящие к конфликтам или увечьям.
•Вызывающие нескончаемый хохот, быстро приводящий к смерти или параличу.
•Мужские и женские возбудители половой деятельности, приводящие к половым извращениям.
•Вызывающие устойчивый позыв на самоубийство.
•Вызывающие энергичное сердцебиение, заканчивающееся инфарктом или смертью.
•Вызывающие сведения внутренних органов.
•Вызывающие сведения диафрагмы и мышц сердца.
XII. Сокращение численности гоев до разумных пределов скрытыми формами геноцида в тайной односторонней войне
•Продолжать истребление славянских гоев приёмом «своеобразное демографическое сокращение русских».
•Продолжать сокращение славянских гоев в 3 раза за поколение иудо-масонским приёмом «льготы для матери одиночки».
•Плохо варьируется приём «старение нации» оставляющей жить лишь неспособных к сопротивлению.
•Если работать с умом, то с русским гоями можно кончить к 1992 году.
XIII. Сокращение численности гоев открытыми формами геноцида
•Сделать невозможным создание многодетных семей русских.
•Поддерживать высокую детскую смертность славян и отсутствие её у иудеев.
•Поддерживать высокую смертность славян юношей и девушек.
•Не занижать, а завышать русским срок, разрешающий вступать в брак.
•Всячески стравливать ********** мужчин и женщин и разрушать их семьи.
•Разрабатывать новые законы (экодемографические войны) для ликвидации гойских масс без военной машины, без материальных затрат на неё, голодом и обнищанием рабов.
•Организация беспорядков и применение армии, сил правопорядка и закона для наведения порядка с небольшим процентом сокращения гоев.
ХIV. Уничтожение противника управляемой медициной
•Поддержание достаточного количества подростков беременными, бесплодных от абортов женщин, «случайных» выкидышей, преждевременных родов, мертворождений, послеродовых осложнений.
•Необходимо саботировать обслуживание беременных женщин, только что родившихся ****** и женщин после беременности и мешать установлению реальных мер по охране материнства и младенчества.
•Тормозить профилактическую медицину и делать всё, чтобы средняя продолжительность жизни гоев постоянно снижалась.
•Во время лечения или удаления зубов должна попасть грязь или необходимое вещество.
•Во время любой операции пересадка раковых опухолей от больного здоровому.
•Применение лекарств с изменённым химическим составом и лекарств, не обладающих лечебными свойствами, которые предварительно облучаются, морозятся и т.д. врачами скорой помощи и лечащими врачами.
•Обычное длительное отравление малыми дозами.
•Во время флюорографической съёмки изменяется сила и время облучения.
XV. Повсеместное и повседневное глумление над врагом
•Над славянскими гоями может издеваться кто угодно и как угодно. В положении искусственной безответственности имена наши всегда будут засекречены.
•Повсеместные действия по доведению до самоубийств, инфарктов, кровоизлияний в мозг, обмороков и других состояний противника посредством хамства, наглости, издевательств, унижений, оскорблений и полной безнаказанности нас, других членов тайных обществ и шабес-гоев должны носить массовый характер.
•Пора с русскими кончать быстрее, потом будет поздно. Тысячелетний враг ещё жив.
XVI. Действия через контролируемые средства массовой информации
•Стабильная направленность СМИ на русофобию.
•Объявление патриотических и национальных движений гоев фашистскими, националистическими, шовинистическими, погромными и консервативными, шельмование, навешивание ярлыков, клевета…
* * *
Мы опубликовали одну часть программы сионистов, вторая часть этой программы наиболее чудовищна. В ней показаны приёмы более изощрённых убийств: организация катастроф, взрывов, поджогов, убийств посетителей публичных домов и притонов, убийства, с использованием огнестрельного и холодного оружия. Вся эта программа войны в условиях мира, показывается в кинофильмах, театральных постановках, литературе своего и зарубежного производства открыто вот уже свыше тридцати лет. Им, несомненно, принадлежит заслуга в подготовке многомиллионной армии убийц.
В.Ф. Попов, Председатель исполкома Всеславянского Собора им. Минина и Пожарского
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Вячеслав,полностью с Вами согласен. От себя добавлю только то,что они лишь исполнители воли Хозяев. А Хозяева-это другой биологический вид,они давно на нашей планете. Паразиты,которые нами пользуются,они и вывели расу кошерных. Только исполнители не понимают,что если даже у них все получится,то следующие-они.Их то же в расход пустят. Потому что для паразитов люди-расходный материал. Им важны только свои цели.
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Светлая память Сергею Капице.Он был один их последних академиков,который понимал всю суть той вакханалии,которую творит нелюдь в нашей стране. Помню одно из его последних интервью,где он сказал: “Если мы немедленно не отменим ЕГЭ,то потеряем целое поколение умных,думающих людей”. Не отменили,и судя по-всему потеряли.
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А ВВП ни при чем.
Они все ни при чем.
Никто не виноват. Ни кто ни за что не отвечает…