Россия ответила на космический вызов США (Время-вперёд! #252)

«Россия теряет лидерские позиции в космосе из-за грандиозных успехов американской компании SpaceX Илона Маска» – отличная тема для нашей сегодняшней рубрики «Разбор полётов». В других рубриках самые заметные достижения России за неделю в науке, производстве и социальной сфере. Приятного просмотра!



Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/MXyds8MepZM



Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya

Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…

Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp



Поддержите проект и попади в финальные титры!

Яндекс-кошелёк: 410011121112063

Сбербанк: 5469 4600 1796 2365

QIWI: +79058453225

paypal.me/Vremya



(При переводе указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com