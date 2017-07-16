Россия ответила на космический вызов США (Время-вперёд! #252)
«Россия теряет лидерские позиции в космосе из-за грандиозных успехов американской компании SpaceX Илона Маска» – отличная тема для нашей сегодняшней рубрики «Разбор полётов». В других рубриках самые заметные достижения России за неделю в науке, производстве и социальной сфере. Приятного просмотра!
Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
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Источник: www.youtube.com
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Читал как-то статью со сравнением технических параметров ракет Маска и нормальных космических кораблей (ускорения, массы, скорости и т.д.).
Основной смысл таков – изделия Маска не могут разгонять косм корабли до нормальных космических скоростей, а поэтому всё это пока что ерунда.