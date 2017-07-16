Презентация проектов Народной компании «Открытый Дом» на слёте трезвеннических движений
18:48. 16 июля 2017 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Выступление советника Народной Компании «Открытый Дом» Сергея Магденко на площадке школы-слёта трезвеннических движений Тургояк 2017, с рассказом о проектах компании и ответом на вопросы аудитории.
Основные темы выступления:
- истотная экономика;
- народное финансирование;
- беспроцентные займы программ «
- ТСЖ и ТОС;
Подробную информацию можно узнать на сайте проекта «
Источник: zakonvremeni.ru