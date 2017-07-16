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Презентация проектов Народной компании «Открытый Дом» на слёте трезвеннических движений

18:48. 16 июля 2017 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

Выступление советника Народной Компании «Открытый Дом» Сергея Магденко на площадке школы-слёта трезвеннических движений Тургояк 2017, с рассказом о проектах компании и ответом на вопросы аудитории.

Основные темы выступления:
- истотная экономика;
- народное финансирование;
- беспроцентные займы программ «КОПИКУПИ»;
- ТСЖ и ТОС;

Подробную информацию можно узнать на сайте проекта «Открытый Дом».

Презентация проектов Народной компании Открытый Дом на слёте трезвеннических движений

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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