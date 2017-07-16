Политические акценты современной ситуации
Политические акценты современной ситуации дорого стоят. Правильно расставленные они высвечивают ситуацию, дают понимание происходящего.
В эфире молдавского ТВ Ассеnt мы и старались правильно расставить политические акценты.
Хронометраж:
00:00:00 – Чем интересна Молдавия
00:00:55 – Что побуждает Николая Старикова писать свои книги
00:02:44 – Отношение к критике книг
00:04:01 – География – это приговор
00:07:45 – Цель прозападных политиков – уничтожение Молдавии
00:12:28 – Цели НАТО в Молдавии
00:15:57 – О попытках запретить российские каналы в Молдавии
00:18:48 – Главный исторический урок
00:22:32 – Как фальсифицируют историю Молдавии
00:27:36 – Балканы – пороховая бочка Европы
00:31:19 – Финальная точка антироссийской политики
00:34:06 – Современный мир многополярен?
00:35:07 — Западный или восточный рынок сбыта нужен Молдавии?
00:38:25 — У Президента должно быть больше полномочий
00:41:43 — Что стоит за словами о демократии
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Источник: nstarikov.ru
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На прослушивание (45 мин) мне как пенсионеру не хватает времени. Но заголовки обнадеживают : правильно расставленные акценты высвечивают ситуацию. Читаю их с удовлетворением и с благодарностью участникам программы. Дай бог Молдавии удачи в ее попытке разворота курса нации к когда – то братской России.
J UDOV