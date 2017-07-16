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Политические акценты современной ситуации

08:55. 16 июля 2017 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал:

Политические акценты современной ситуации дорого стоят. Правильно расставленные они высвечивают ситуацию, дают понимание происходящего.

В эфире молдавского ТВ Ассеnt мы и старались правильно расставить политические акценты.

Хронометраж:

00:00:00 – Чем интер­есна Молдавия

00:00:55 – Что побуж­дает Николая Старико­ва писать свои книги

00:02:44 – Отношение к критике книг

00:04:01 – География – это приговор

00:07:45 – Цель проз­ападных политиков – уничтожение Молдавии

00:12:28 – Цели НАТО в Молдавии

00:15:57 – О попытках запретить российск­ие каналы в Молдавии

00:18:48 – Главный исторический урок

00:22:32 – Как фальс­ифицируют историю Мо­лдавии

00:27:36 – Балканы – пороховая бочка Евр­опы

00:31:19 – Финальная точка антироссийской политики

00:34:06 – Современн­ый мир многополярен?

00:35:07 — Западный или восточный рынок сбыта нужен Молдавии?

00:38:25 — У Президе­нта должно быть боль­ше полномочий

00:41:43 — Что стоит за словами о демокр­атии

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 601 415
    Juryi 16 июля 2017 в 9:24 Ссылка Пометить
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    На прослушивание (45 мин) мне как пенсионеру не хватает времени. Но заголовки обнадеживают : правильно расставленные акценты высвечивают ситуацию. Читаю их с удовлетворением и с благодарностью участникам программы. Дай бог Молдавии удачи в ее попытке разворота курса нации к когда – то братской России.
    J UDOV

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