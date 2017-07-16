Новости Украины и Новороссии 16 июля 2017

Забастовка на Украине: Шахтеры вторые сутки не выезжают из шахты

В бывшей Луганской области на шахте им. Капустина ГП Лисичанскуголь 70 шахтеров бастуют из-за невыплаты заработной платы с 2015 года, сообщил председатель Федерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook.

«Шахтере вторые сутки не выезжают из шахты: вчера первая смена шахтеров отказалась выезжать из шахты, а другие смены спускаться. Цель — выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года. Вся первая смена — боевики, проходчики под землей, по состоянию на сейчас всего 70 горняков», — написал Волынец.

Позже Волынец уточнил, что под землей на шахте им.Капустина остались 54 горняка: «Они настроены очень решительно, требуют в том числе и доступа к телеканалам».

По данным Волынца, месячный фонд по зарплате на этой шахте составляет 32 млн грн, а задолженность составляет почти трехмесячный фонд (соответственно 96 млн грн).

«Задолженность существует и на других госшахтах. И если ко Дню шахтера задолженность не погасят, такие забастовки неизбежны по Украине», — добавил Волынец.

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У Порошенко рассказали, почему не признали «оккупацию» Донбасса

Верховная Рада Украины не смогла признать т.н. «оккупацию Донбасса» за более чем три года конфликта по нескольким причинам.

Об этом заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Бригинец.

«Во-первых, это давление союзников, которые до последнего ожидали каких-то положительных сдвигов. Во-вторых, нам надо было провести выборы. Если бы признали «оккупацию», ввели военное положение, мы бы остались без президента и со старым парламентом. И третья причина – в старом парламенте было слишком много бывших «регионалов». Они бы не пропустили такой законопроект», – отметил Бригинец.

Украинская самопровозглашенная власть весной 2014 года начала осуществлять карательную операцию против мирного населения Донбасса, а также людей, взявших в руки оружие для защиты родной земли. В Киеве ее называют «АТО», но признавать военной не торопятся.

Киев привлек для проведения боевых действий регулярные части украинской армии, а также ультранационалистические батальоны, которые проявили себя особой жестокостью по отношению к русскоязычному населению ДНР и ЛНР.

В данное время действует перемирие, которое украинская сторона использует для ротации войск и укрепления их техникой. Кроме того, не утихают систематические обстрелы с позиций ВСУ. Украинский агрессор в любой момент может перейти в массированное наступление.

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Неспешная беседа с Антоном, который все измеряет деньгами

Антон. Деньги ума не добавляют.



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Украина продала Казахстану еще не изготовленный самолет за 390 млн гривен

Харьковский авиазавод выпустит самолет Ан-74 для Казахстана. Заказчик уже выплатил за самолет 15 миллионов долларов (более 390,2 млн грн), но машину еще не получил. Об этом сообщил генеральный директор авиазавода Александр Кривоконь. По словам руководителя предприятия, он встречался с представителями недавно созданного Министерства военной промышленности Казахстана. «Мы доработали контракт и договорились, что производство самолета пойдет по давальческой схеме, при этом гарантом достройки выступит „Укрспецэкспорт“. Ожидается, что СНБО в Казахастане выделит под контракт деньги на следующий год. Сборку начнем с конца лета, а в сентябре 2018 года планируется выпустить машину. Затем ожидаются заказы еще на четыре машины для Казахстана», — отметил Кривоконь. Читайте также: Реальность круче Голливуда — опубликованы фантастические кадры грандиозных дорожных работ в Китае (ВИДЕО)

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У Авакова рассказали, сколько оружия на руках у украинцев

Народный депутат, внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко признал, что правоохранители не располагают точными данными относительно количества оружия, имеющегося в наличии у граждан Украины. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. «Официально — 900 тысяч. Из них где-то 130 тысяч — нарезных и порядка 800 тысяч с копейками — гладкоствольных. Что касается, сколько незарегистрированного оружия — точной цифры нет. На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно», — сообщил нардеп. «Цифры могут быть разные, но все они не являются точными», — добавил советник Авакова. Геращенко также отметил, что выступает за проведение в Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия. Читайте также: «Ранен в дупу»: ВСУ опозорили нардепа-карателя Дейдея

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Советник Авакова нашел «агентов Кремля» в Раде

Советник министра внутренних дел Украины, нардеп Антон Геращенко заявил, что в украинском парламенте есть «агенты России». При этом, по его словам, их меньше, чем было ранее. «Их уже не так много, как это было до 2014 года. Я думаю, что, безусловно, они тоже есть», — сказал он. По мнению политика, «это те люди, у которых есть общий бизнес с РФ, общая недвижимость, общее прошлое». «Но их влияние не настолько велико. Поэтому вы видите, как все призывы к досрочным выборам президента и парламента транслируются обязательно российской пропагандой», — добавил Геращенко. Читайте также: Арестованный нардеп Добкин отказался вносить за себя залог

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В Совфеде объяснили, почему вместо декларации саммита Украина-ЕС вышел «пшик»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что итоговое заявление саммита Украина-ЕС так и не было согласовано из-за того, что европейские страны не хотят видеть Киев в составе организации. Об этом он написал в Twitter. «Украина стала фактором раскола в ЕС: польско-литовская уния хочет видеть ее в ЕС, остальные резко против. Поэтому вместо декларации — пшик», — говорится в сообщении. Саммит Украина-ЕС прошел в Киеве 12–13 июля и завершился без традиционного для таких мероприятий итогового заявления, так как стороны не смогли согласовать текст документа. Как ранее сообщала «Русская Весна», Киев потребовал, чтобы в заявлении была процитирована фраза из преамбулы Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом — о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор». Но эта формулировка не устроила представителей ЕС — категорически против нее высказались, в частности, Нидерланды. Читайте также: В ДНР приостановили предварительное следствие по крушению Боинга MH17

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«Мне плевать, что все думают», — нардеп Дейдей о своем ранении под Авдеевкой (ВИДЕО)

Нардеп Евгений Дейдей, который якобы получил ранение под Авдеевкой, призвал украинцев оставить его в покое. «Всё, что могу сказать сейчас по поводу истерики вокруг моего ранения: ребята, от…сь! Да, ранение не тяжелое. Да, я не писал о происшедшем, потому что понимал, что начнется грязь! Да, я, будучи народным депутатом, находился в зоне АТО. Потому что нужен здесь! И мне плевать, что все думают по этому поводу!» — написал политик. Дейдей подчеркнул, что делает то, что считает нужным. «Делаю и буду делать!» — заявил он. «Повторюсь — от…сь! Это мерзко… Я не хочу давать комментарии, не хочу кому-то что-то доказывать! Не хочу участвовать в цирке, который устроили из происшедшего! Я не прошу меня поддерживать, не прошу защищать, я прошу оставить меня в покое…» — добавил парламентарий. «Всем, кто сейчас смакует подробности — ловите — видео перевязки. Мне не оторвало пол ноги, не контузило, не убило — это легкое ранение. Только не сходите с ума и не захлебнитесь теперь своим ядом», — резюмировал Дейдей. Читайте также: «Точно не выживет!» — украинцы посмеялись над ранением депутата-карателя Дейдея (ФОТО)

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