Набиуллина признала свои ошибки. Понять и простить?

Проходящий в имперской столице России ежегодный Международный финансовый конгресс (МФК) ознаменовался тем, что нынешнее руководство российского Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной признало, что ими были допущены серьезные фактологические ошибки в части проводимой денежно-кредитной политики

Впервые глава Банка России заявила, что необходимо регулирование денежных потоков, которые были бы направлены на развитие и стимулирование отечественной экономики.

Это признание дорогого стоит, потому что все последние годы команда Набиуллиной занималась только тем, что создавала "тепличные условия" для глобальных и отечественных спекулянтов. "Жирные коты" получали "халявный" денежный поток (российские госбанки от ЦБ, западные имели доступ к дешевому фондированию на европейских и американских рынках), который направляли не на прямые инвестиции в экономику страны, а на валютный рынок, где "резвились" по полной на волатильности рубля, получая прибыль из "воздуха".

И вот госпожа Набиуллина в Петербурге сообщила нам, что "регулирование и надзор ЦБ впредь будут в большей степени сфокусированы на вопросах развития и стимулирования". Ранее руководство финрегулятора категорически отказывалось от этой обязанности, заявляя, что отвечает исключительно за таргетирование инфляции.

Чтобы смягчить признание своих ошибок, Эльвира Сахипзадовна начала свою речь на финансовом конгрессе издалека: "Традиционно цель финансового регулирования воспринимается исключительно как ограничение рисков. И попытки сделать дифференцированное регулирование, которое препятствовало бы одним направлениям бизнеса и стимулировало бы приоритетные, всегда воспринимались почти как ересь".

Слава Богу! Хоть так, пусть издалека, но по сути своей верно. И далее: "Нам предстоит осмыслить, какие задачи развития можно решать с помощью регулирования, а какие противопоказано. Нужно найти баланс между ограничением рисков в одних секторах и необходимостью стимулирования других. Это серьезный концептуальный вызов", — рассуждает в верном направлении глава Банка России.

Понятно, что от верных слов до реальных дел пролегает "пропасть", но эти слова лично меня порадовали. Для того чтобы Эльвира Набиуллина "не слетела с этой темы", предлагаю законодателям данный факт — ответственность российского ЦБ за поступательное социально-экономическое развитие страны — закрепить в федеральном правовом акте. Подобная ответственность финансовых регуляторов зафиксирована в законах абсолютного большинства стран мира, в том числе и в странах Запада, столь любимых российскими "либералами", окопавшимися в кабмине, ЦБ и госбанках страны.

Есть еще одна тема, которую затронула глава ЦБ, выступая на конгрессе в Петербурге, — надзорная политика регулятора. То, что Набиуллина объявила самую настоящую войну своим "подопечным", — факт свершившийся. Каждый год она и ее команда уничтожают как минимум по 100 кредитных учреждений. Безусловно, на рынке были и есть "пылесосы", воровство в виде "забалансовых депозитов", особо нескрываемые криминальные схемы, когда грузовиками вывозятся наличные денежные средства, но… банковский сектор — производная российской экономики. Если жулики и воры вольготно себя чувствуют в других отраслях и секторах отечественной экономики, то почему их не будет среди банкиров? Они, эти аферисты, есть везде, но не везде осуществляется тотальный (ежедневный!) контроль, как в финансовом секторе. Банки ежесуточно сдают в ЦБ свои балансы, отображая все осуществленные транзакции. И в этой части госпожа Набиуллина серьезно лукавит, когда утверждает, что Банк России не имеет необходимого инструментария по предотвращению финансовых афер.

Можно только предположить, почему сотрудников ЦБ настигла тотальная "слепота". Крупнейшие аферы, например, вывод десятков миллиардов из Пробизнесбанка, были известны чиновникам на Неглинной, но в момент они предпочли отсидеться, а не спасти (санировать) этот банк.

Я постоянно привожу пример с этим кредитным учреждением, потому что его сотрудники и их родственники совершили настолько вопиющий факт криминального воровства, что установили новую единицу измерения золота и бриллиантов — не граммами и каратами, а кастрюлями и ведрами!

Тем не менее глава ЦБ заявила, что регулятор к текущему моменту большей частью избавился от банков, бизнес которых был построен на криминальных операциях.

"По мере очищения рынка и раннего выявления проблем в банках мы надеемся, что будет больше случаев, когда будет целесообразно попытаться восстановить платежеспособность банка, а не отзывать у него лицензию", — заявила на МФК Набиуллина.

Кроме того, руководитель Банка России добавила, что новый механизм санации будет способствовать развитию конкуренции в банковском секторе: "Консолидация позволит возвращать на рынок достаточно большие банки. Сейчас самая низкая конкуренция именно среди крупных банков".

А это уже чистой воды лукавство! У меня складывается ощущение, особенно после "лопнувшего" банка "Югра" (крупнейшее банкротство в новейшей истории России, "дыра" в балансе банка составит не менее 200 млрд рублей), что регулятор "расчищает поляну" как раз для крупнейших кредитных учреждений страны из топ-10.

Да, убирают криминал, убирают "пылесосы", уничтожают воровство, что необходимо делать (хотелось бы только понять, как при ежедневном отчете могут формироваться многомиллиардные "зияющие дыры" в балансах российских банков, где в эти моменты находятся сотрудники надзорного департамента ЦБ?!), но в результате этих действий происходит переток как клиентской базы, так и денежной массы в интересах игроков из топ-10. Фактически мы видим не только консолидацию, но монополизацию отечественного финансового рынка.

У меня складывается четкое ощущение, что Набиуллина и Ко решили сформировать в России аналог американского Федрезерва. Напомню, ФРС США — это частная контора, где ключевую роль играют банковские спекулянты (для приличия их называют инвесторами). Американский, считай мировой, финансовый рынок уже давно находится под их тотальным контролем. На мой взгляд, эту схему и взяла на вооружение Эльвира Сахипзадовна. Очень сложно в дальнейшем будет понять, где заканчивается государство и его интересы, а где начинается "кошелек" конкретных бенефициаров. Грефы, Кудрины, Костины и т. д. в обозримом будущем получат беспрецедентный контроль над финансами России. К чему это может привести, думаю, объяснять не надо. Уже сейчас "жирные коты" с удовольствием докладывают о своих рекордных прибылях в 300-400, а то и в 500%.

Сейчас учеными Института социологии РАН зафиксирован устойчивый спрос среди граждан России на кардинальные перемены в экономике страны. По сравнению с весной 2014 года доля сторонников перемен почти в полтора раза выросла — с 30% до 44%. Более половины граждан России прогнозируют рост социального напряжения в стране, если радикально не изменить нынешнюю финансово-экономическую политику правительства и ЦБ.

Нарастающее недовольство граждан страны в целом объяснимо. Главный ущерб российских семей от кризиса выразился в падении уровня жизни — об этом сообщает 50% опрошенных. Снижение уровня жизни (реально располагаемые доходы снижаются 30 месяцев подряд; такого не наблюдалось даже в 90-е) вынуждает граждан отказываться от самого необходимого и первоочередного. Уже сейчас 35% семей экономят на продуктах питания, а 31% — на досуге.

Очевидным становится факт серьезного разлома между словами, которые произносят высокопоставленные чиновники правительства и ЦБ, о выходе из кризиса отечественной экономики и той реальной ситуацией, в которой находятся российские домохозяйства.

Так что признание ошибок со стороны Эльвиры Набиуллиной на финансовом конгрессе в Петербурге — это только первый шаг к слому той парадигмы, которая все последние годы реализовывалась в отечественной экономике.

Признать ошибки мало, пора от слов переходить к конкретным делам. И здесь только один фактор может быть использован в качестве оценки эффективности — рост благосостояния конкретных российских семей. Только эта реперная точка позволит утверждать, что экономика страны вышла из рецессии на устойчивую траекторию социально-экономического развития.

Источник: nnm.me